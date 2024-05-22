Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.2 комментария
Швеция выделила Украине 7 млрд долларов
Швеция выделила 7 млрд долларов на трехлетнюю военную поддержку Украины
Правительство Швеции достигло соглашения по формированию трехлетней программы военной поддержки Украины на 2024–2026 годы на сумму 75 млрд крон – по 25 млрд крон в год (7,02 и 2,24 млрд долларов соответственно), сообщает правительственная канцелярия.
Как говорится в сообщении, Швеция увеличит помощь Украине, ее объем составит 75 млрд крон в виде военной поддержки на 2024–2026 годы, передает ТАСС.
В результате помощь Украине со стороны Швеции достигнет 100 млрд крон (9,35 млрд долларов). В канцелярии добавили, что военная помощь может включать финансовые взносы и средства для закупки техники и передачу военного оборудования, при этом помощь Киеву не должна «подорвать наращивание обороноспособности Швеции».
Ранее МИД Швеции признал, что разрешает посольству Украины вербовать сограждан.