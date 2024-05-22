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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада

    Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский С кем России можно договариваться

    Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    54 комментария
    22 мая 2024, 10:17 • Новости дня

    Швеция выделила Украине 7 млрд долларов

    Швеция выделила 7 млрд долларов на трехлетнюю военную поддержку Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Швеции достигло соглашения по формированию трехлетней программы военной поддержки Украины на 2024–2026 годы на сумму 75 млрд крон – по 25 млрд крон в год (7,02 и 2,24 млрд долларов соответственно), сообщает правительственная канцелярия.

    Как говорится в сообщении, Швеция увеличит помощь Украине, ее объем составит 75 млрд крон в виде военной поддержки на 2024–2026 годы, передает ТАСС.

    В результате помощь Украине со стороны Швеции достигнет 100 млрд крон (9,35 млрд долларов). В канцелярии добавили, что военная помощь может включать финансовые взносы и средства для закупки техники и передачу военного оборудования, при этом помощь Киеву не должна «подорвать наращивание обороноспособности Швеции».

    Ранее МИД Швеции признал, что разрешает посольству Украины вербовать сограждан.

    21 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором

    Конгрессвумен Грин призвала власти США больше не выделять деньги «диктатору Зеленскому»

    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский является диктатором на Украине, потому что его срок полномочий на посту президента истек, США больше не следует выделять средства на нужды Киева, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

    Грин заявила, что на Украине нет демократии, а американские налогоплательщики не должны финансировать Киев. По ее словам, США выделяют украинскому правительству каждый месяц 1 млрд долларов и почти 200 млрд долларов на войну, в которой Украина не может победить, передает ТАСС.

    Во вторник в соответствии с нормами, записанными в Конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства. Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

    Коментарии (20)
    21 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины

    Зеленский пожаловался, что Запад рассматривает вариант поражения Украины

    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные партнеры Киева не разрывают полностью отношения с Россией, потому что рассматривают вариант поражения Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times .

    По мнению Зеленского, на Западе боятся полностью разорвать отношения в Россией. По его словам, не все закрыли посольства в России, не все отправили российских дипломатов домой, потому что оставляют двери с Москвой приоткрытыми и предполагают возможное поражение Украины, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.

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    21 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила двигаться вглубь украинской обороны у города Харькова, она поразила технику и живую силу 125-й бригады ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны у Константиновки, Охримовки и Гранова в Харьковской области, указало Минобороны России.

    Группировка также отразила три контратаки украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом регионе, отметило ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 245 человек, два танка, две бронемашины, три САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, поразила формирования 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Новосадового, Ивановки (ДНР), Невское (ЛНР).

    Также она отразила шесть контратак штурмовиков ВСУ у Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР), Григоровки (ДНР).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 425 человек, танк, два БТР, гаубицу Д-30 и САУ 2С1 «Гвоздика». Также уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР.

    В зоне ответственности группировки украинская сторона потеряла свыше 320 человек, танк, две БМП, две американские гаубицы М777. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    Также группировка отразила шесть контратак 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР. Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, пять боевых бронированных машин, включая четыре БМП Bradley, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Великой Новоселки и Макаровки в ДНР. У Старомайорского в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП, американскую гаубицу М198, гаубицу М777 и гаубицу Д-30.

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    21 мая 2024, 14:31 • Новости дня
    Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
    Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Некоторые «нейтральные» страны вынуждены откликаться на приглашение участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, однако участие в таком одиозном мероприятии означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского режима, предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем англоязычном блоге в соцсети X написал, что «нейтральные» страны соглашаются участвовать в этом мероприятии, боясь испортить отношения с крупными игроками. Однако эти действия, по его словам, «будут должным образом оценены Россией». В будущем это непременно повлияет на двусторонние отношения, передает ТАСС слова Медведева.

    Кроме того, он отметил, что результаты конференции будут недействительными, поскольку мирные переговоры никогда не проводят только с одной стороной конфликта.

    Напомним, Индия ранее сообщила, что примет участие в запланированной в Швейцарии 15-16 июня конференции, посвященной Украине.

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    21 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно вопроса легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Позицию Москвы касательно легитимности работы Владимира Зеленского на посту президента Украины четко озвучил российский лидер Владимир Путин, после 20 мая мнение Кремля остается прежним, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, позиция Москвы была изложена президентом России, все это четко слышали, она не изменилась, передает ТАСС.

    Накануне в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Ранее в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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    22 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию

    JB Press: Вьетнам отказался от нейтралитета в украинском кризисе и поддержал Россию

    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию
    @ LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Японское издание JB Press сообщает, что Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту. Об этом свидетельствует приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Ханой, говорится в статье.

    Опыт военных действий против армии США, как сказано в публикации, позволяет вьетнамскому руководству сделать вывод: в сухопутных войнах, подобных той, что идет на Украине, решающую роль играют численность живой силы и моральный дух сторон. Именно поэтому власти Вьетнама, по мнению автора, уверены в победе России, передает «Газета.Ru».

    «Нерешительная дипломатия» Вьетнама, по оценке японского издания, может привести к серьезному ущербу для интересов страны. Авторы статьи обратили внимание на ухудшение отношений между Ханоем и Вашингтоном и указали, что власти Вьетнама «окончательно выбрали сторону», попросив российского лидера о визите.

    Не исключено, что это приглашение повлияет и на позицию других государств, которые пока сохраняют нейтральную позицию на украинском направлении, говорится в статье.

    В Кремле ранее подтвердили, что Путина пригласили во Вьетнам. При этом детали этой поездки еще предстоит согласовать.

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    21 мая 2024, 19:12 • Новости дня
    Украинцев лишили более 17 млн книг на русском языке

    На Украине за два года из библиотек списали более 17 млн книг на русском языке

    Украинцев лишили более 17 млн книг на русском языке
    @ Klaus Ohlenschlager/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине из библиотек с начала 2022 года списали больше 17 млн книг на русском языке, сообщает местное издание «Читомо».

    Согласно данным Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого, доля списанных русскоязычных книг в прошлом году составила 66%, из них по 1 млн экземпляров – из фондов библиотек в Винницкой и Днепропетровской областях, пишут «Известия».

    Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь назвал угрозой национальным интересам страны ввоз книг на русском языке.

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    21 мая 2024, 12:26 • Новости дня
    Песков назвал причину «истеричных заявлений» Зеленского

    Песков: Зеленский выступает с истеричными заявлениями из-за ситуации на фронтах

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский и другие представители украинского руководства в последние дни выступают с заявлениями, иногда «скатываясь фактически в истерику», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах», – приводит его слова ТАСС.

    Как писали ранее британские СМИ, Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя.

    Также Песков отметил, что положение сил киевского режима на фронтах в настоящее время крайне неблагоприятное. Украинские военные, несмотря на обещанную им помощь, пребывают в тяжелой ситуации, констатировал представитель Кремля.

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    21 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Ганчев: Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

    По его словам, ВС РФ постепенно выравнивают линию фронта в этом регионе.

    «Наши ребята контролируют порядка 40% города», – приводит его слова ТАСС.

    Ганчев отметил, что российские силы «глубоко вклинились в оборону» и смогли выбить врага, закрепив позиции. Основная часть северной части города, по его словам, уже полностью освобождена.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области отметил, что город является стратегическим, поэтому украинские войска подтягивают «очень серьезные силы» и «пытаются контратаковать».

    Кроме того, российские войска, рассказал Ганчев, успешно наступают в районе Липцов Харьковской области, где уже контролируют основные высоты и часть дорог, которые ВСУ могли бы использовать для подтягивания резервов.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва.

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    22 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    В Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации
    В Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Денис Тельманов

    В Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.

    «Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И, действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.

    По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «

    В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул Барбашов.

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    22 мая 2024, 03:54 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 35 раз за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Зафиксировано 35 фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украинs за прошедшие сутки. Всего выпущено 109 единиц различных боеприпасов», – передает ТАСС сообщении представительства ДНР в СЦКК.

    В результате обстрелов один мирный житель погиб, четыре человека получили ранения.

    Повреждения получили девять жилых домов, два автомобиля, городской автобус и три объекта гражданской инфраструктуры.

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    21 мая 2024, 23:58 • Новости дня
    Илон Маск засомневался в демократии на Украине из-за продления полномочий Зеленского

    Илон Маск засомневался в демократии на Украине из-за продления полномочий Владимира Зеленского

    Илон Маск засомневался в демократии на Украине из-за продления полномочий Зеленского
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

    В ответе на заявление о том, что срок полномочий Зеленского истек, а он продлил свой срок, введя военное положение, Маск написал в соцсетях: «Но я думал, мы там для того, чтобы «поддерживать демократию», передает ТАСС

    По Конституции Украины срок полномочий Зеленского, избранного в 2019 году, истек 21 мая. Однако в условиях военного положения в стране не проводились президентские выборы.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского должен быть решен на Украине ее политической и правовой системами.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский нарушает законы своей страны, продлевая свой срок.

    Представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Зеленский продолжает оставаться для организации главой украинского государства.


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    21 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    Группа украинцев завершила в Нидерландах подготовку по обслуживанию F-16

    Группа украинских солдат завершила в Нидерландах подготовку по обслуживанию F-16

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа из 10 украинских военных завершила подготовку в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16, сообщило Министерство обороны Нидерландов.

    Как сообщили в ведомстве, курс был посвящен обслуживанию экипировки, в том числе кислородной системы, шлема, парашютов и спасательного комплекта, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    22 мая 2024, 05:23 • Новости дня
    Экс-боевик «Айдара» рассказал об убийстве мирных жителей в ЛНР с ведома СБУ

    Экс-боевик нацбата «Айдар» рассказал, как СБУ покрывала убийства мирных жителей в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) покрывали преступления боевиков запрещенного в России террористического националистического батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в России) и помогли части из них избежать наказания за убийства мирных жителей в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал бывший член батальона Владимир Гавриленко.

    По словам Гавриленко, боевики «Айдара» грабили и убивали мирных жителей, а сотрудники СБУ помогали им скрывать следы преступлений и избегать ответственности.

    «За два трупа и мародерство ничего не было, его выпустили под домашний арест, а потом освободили сотрудники СБУ.  Он вину признал, я ездил, показывал, где трупы, но его в 2018 году забрали сотрудники СБУ. Сейчас он находится дома под Киевом», – рассказал Гавриленко ТАСС.

    Гавриленко утверждает, что высокопоставленные члены «Айдара» делились награбленным с сотрудниками СБУ.

    «Сотрудники СБУ покрывали, даже выпивали с ними, встречались в Киеве», – поведал бывший боевик.

    Он рассказал, что «Айдар» помогал освобождать своих сослуживцев из мест заключения.

    «Иногда они обстреливали СИЗО, где содержались их члены, вытаскивали их из отделений полиции», – сообщил Гавриленко.

    По словам Гавриленко, в батальон «Айдар» он попал не по своей воле: ему пригрозили смертью, если он откажется работать на боевиков водителем и грузчиком.

    В 2014 году Гавриленко убил одного из боевиков, который пытался изнасиловать его падчерицу. После этого ему пришлось бежать на Украину, а затем в Россию.

    В 2021 году Гавриленко был задержан и выдан Украине, где его осудили на семь лет за убийство.

    Гавриленко утверждает, что «Айдар» занимался не только грабежами и убийствами, но и похищениями людей.

    По его словам, многие из тех, кого боевики увозили в свой штаб, пропали без вести.

    «На колбасный цех людей забирали, если они не понравились или если у них была машина, деньги, все, что можно было отобрать, насиловали там. Многие люди без вести пропадали после колбасного цеха», – рассказал Гавриленко.

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    21 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    Депутаты Рады заблокировали заседание с требованием запрета канонической УПЦ

    Tекст: Ольга Никитина

    Депутаты Рады из фракций «Евросолидарности» и «Голоса» заблокировали трибуну и потребовали вынести на рассмотрение законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили украинские СМИ.

    В итоге спикер Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание парламента, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что депутаты выдвинули два требования: создание комиссии по расследованию провального строительства фортификационных сооружений и вынесение на рассмотрение законопроекта о запрете УПЦ. Требования парламентариев выполнены не были.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал инициативу Верховной рады Украины по запрету Украинской православной церкви (УПЦ) «разбойничьим и богоборческим решением».

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