История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.2 комментария
Крупнейший КПП на границе Молдавии и Украины остановил работу
КПП Паланка на границе Молдавии и Украины закрылся из-за аварии
Крупнейший на юге Молдавии контрольно-пропускной пункт (КПП) Паланка приостановил работу из-за аварии на линии связи, сообщила пограничная полиция Молдавии, рекомендовав воспользоваться соседними пунктами пропуска через границу.
Работа крупнейшего контрольно-пропускного пункта Паланка на юге Молдавии временно остановлена из-за аварии на линии связи, передает ТАСС.
Пограничная полиция республики рекомендовала гражданам выбирать для пересечения границы соседние пункты пропуска.
«Авария нарушила интернет-соединение и повлекла сбой в работе информационных систем, используемых при осуществлении пограничного контроля. Неисправность возникла за пределами пункта пропуска», – уточнили в ведомстве.
Пункт пропуска Паланка расположен на главной транспортной магистрали, которая соединяет Молдавию с Одесской областью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября пограничный переход Тудора – Староказачье приостановил работу из-за удара беспилотника.
В конце августа движение через два контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе остановилось из-за воздушной тревоги.
Днем ранее украинский пункт пропуска «Виноградовка» закрылся после серии взрывов.