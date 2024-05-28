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    28 мая 2024, 20:05 • Политика

    НАТО переходит к ядерным провокациям у границ России

    Эксперты назвали цели отработки НАТО нанесения ядерных ударов по территории России

    НАТО переходит к ядерным провокациям у границ России
    @ U.S. Air Force/Master Sgt. Greg Steele

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Страны НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России. Это происходит на фоне российских учений с применением нестратегического ЯО, которые стали ответом на агрессивные планы Лондона и Парижа по прямому вовлечению альянса в боевые действия на Украине. В чем заключается принципиальная разница между российскими и западными учениями, а также почему Запад решил продолжить эскалацию конфликта?

    Североатлантический альянс проводит учения по нанесению ядерных ударов вблизи российских границ. По словам первого замдиректора и руководителя Пограничной службы ФСБ генерала армии Владимира Кулишова, НАТО не только увеличило число мероприятий по оперативно-боевой подготовке военных в случае конфронтации с Москвой, но и наращивает активность разведывательной деятельности.

    Это не первый случай, когда западные страны накаляют обстановку. Так, в начале мая глава МИД Британии Дэвид Кэмерон посетил Киев, где заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России. По его мнению, Украина имеет на это полное право, поскольку она защищает собственный суверенитет, писало агентство Reuters.

    В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist  допускал отправку французского контингента на Украину. Но только в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского, или же после «прорыва российскими военными линии фронта».

    В ответ Минобороны по поручению президента Владимира Путина организовало учения с подготовкой и применением нестратегического ядерного оружия. Первый этап уже состоялся в Южном военном округе (ЮВО). Личный состав отработал боевые задачи по получению специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», а также скрытному выдвижению на позиции для пусков.

    Подразделения ВКС практиковали снаряжение специальными боевыми частями средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также вылеты в районы патрулирования. В военном ведомстве отметили, что учения должны подготовить солдат и технику к «безусловному обеспечению территориальной целостности и суверенитета» РФ в ответ на провокационные заявления Запада.

    Когда только стало известно о планах провести российские учения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что мероприятия связаны с «беспрецедентным витком напряженности». По его словам, они были спровоцированы именно заявлениями руководящих лиц Франции и Британии.

    Эксперты отмечали, что этот шаг Москвы должен остудить пыл Запада и выступить в роли сигнала. Однако, судя по всему, оппоненты выбрали другой путь. «Сейчас наши границы – это то место, где можно ожидать внезапного удара противника в любое время. Тем не менее упредить эти удары возможно, для этого мы разворачиваем тактическое ядерное оружие, другие виды тяжелых вооружений, которые позволят отразить любой удар», – сказал изданию Lenta.ru Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

    «С учетом нынешней оперативной обстановки мы это понимаем, создаем укрепрайоны и будем делать так, чтобы не было неожиданностей в виде тех или иных атак стран НАТО на нашу территорию», – уточняет он.

    Именно Североатлантический альянс вынудил Россию проводить учения, напоминает доктор военных наук Константин Сивков. «Этому предшествовала целая цепь событий. Началось все с заявления Кэмерона, который допустил использование ВСУ британского вооружения для нанесения ударов по территории России», – сказал Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    «После этого МИД РФ предупредил, что ответом на подобные украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Лондона на территории Украины и за ее пределами. Более того, российское Минобороны приступило к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия», – добавил Сивков.

    «Можно сказать, что Москва предоставила западным политикам выбор: дальнейшее расширение конфликта или деэскалация», – указал аналитик. По его мнению, Запад выбрал первый вариант. На это указывает несколько факторов. «Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», – перечислил спикер.

    Сивков допускает, что череда этих событий рискует ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта. Военный эксперт при этом подчеркивает: Россия способна себя защитить. «Мы имеем огромное преимущество перед противником как в части носителей ТЯО, так и боеприпасов», – пояснил он.

    «На Западе используются самолеты тактической авиации F-16 и F-35. Это стандартная цель для нашей эшелонированной системы ПВО, мы можем их отразить. У Франции есть бомбардировщик Mirage IV, который способен нести ядерное оружие. Эти цели также уничтожаются. У нас сохраняются комплексы С-300, С-350 «Витязь», С-400, – акцентировал доктор военных наук. – Мы же можем применить тактическое ядерное оружие силами «Кинжалов», «Искандеров». Имеются и ракеты Х-101, Х-102, которые обладают ядерной боевой частью». Собеседник призвал европейских политиков задуматься о последствиях:

    «Страны НАТО воевать с Россией не готовы. Но если они вмешаются в конфликт, то вероятность перехода к применению тактического ядерного оружия будет крайне высока».

    «Следует отметить, что проведение учений НАТО с практическим использованием тактического ядерного оружия станет существенной ступенью эскалации. В прежних стратегиях ТЯО рассматривалось в качестве предупреждающего звоночка, поскольку за этим не исключался переход к использованию стратегических сил», – напомнил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош

    Схожей точки зрения придерживается генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его мнению, НАТО продолжает делать все для нагнетания обстановки и эскалации конфликта между блоком и РФ. Собеседник допускает, что в ходе учений страны альянса могут разыгрывать различные сценарии.

    «Один из них может быть оборонительным. Согласно ему, члены объединения, граничащие с Россией, отрабатывают действия по защите своих рубежей. Другой сценарий может предполагать наступление. В таком случае цель – выяснить необходимое количество сил и средств для операции», – детализировал собеседник.

    По его словам, подобные мероприятия Североатлантический альянс проводил и прежде, однако сейчас – на фоне милитаристских заявлений западных политиков, а также готовности некоторых стран разместить у себя американское ядерное оружие – они вызывают особое беспокойство.

    «Мы видим, что Польша строит фортификационные сооружения, а прибалты – бетонные бункеры. Складывается впечатление, что государства блока пытаются запугать Россию и принудить ее к каким-то решениям, в том числе по украинскому конфликту», – указал спикер. Попов подчеркивает: достичь этой цели оппонентам не удастся.

    «Российские силы прорабатывают все возможные сценарии развития событий.

    Мы разворачиваем по периметру натовских стран – в Калининграде, в Ленинградском и Московском округах, в Белоруссии – комплексы «Искандер». Проводятся учения по применению тактического ядерного оружия. Поэтому наш ответ будет соразмерным, противник должен это понимать и взвешивать каждый свой шаг», – резюмирует Попов.

    Во вторник Владимир Путин по итогам визита в Узбекистан также прокомментировал рассуждения западных политиков, включая генсека НАТО Йенса Столтенберга, об ударах вглубь России: «Если он говорит о возможности нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности – он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как и я, но он все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки».

    Глава государства объяснил, что полетные задания для ударных систем Storm Shadow могут вноситься автоматически без присутствия украинских военнослужащих, а в системы ATACMS – представителями НАТО. «Эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать», – продолжил президент.

    «Они хотят глобального конфликта? Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений, но что-то мы не видим большого желания это делать. Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим. Посмотрим, что будет происходить дальше», – заключил Путин.

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