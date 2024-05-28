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    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия порождает нужные миру смыслы

    Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

    5 комментариев
    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня

    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России

    Военный эксперт Сивков назвал «демонстрацией решимости» отработку НАТО ядерного удара по России

    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ United States Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отработка силами НАТО ядерных ударов по России может ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, блок выбрал путь эскалации, хотя Москва предлагала и другие варианты. Ранее в ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России.

    «Североатлантический альянс, по всей видимости, пошел по пути эскалации конфликта», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он воссоздал цепочку событий. «Началось все с заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который допустил использование ВСУ британского вооружения для нанесения ударов по территории России», – напомнил собеседник.

    «После этого МИД РФ предупредил, что ответом на подобные украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами. Более того, российское Минобороны приступило к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия», – добавил Сивков.

    «Можно сказать, что Москва предоставила западным политикам выбор: дальнейшее расширение конфликта или деэскалация», – указал аналитик. По его мнению, Запад выбрал первый вариант. На это указывает несколько факторов. «Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», – перечислил спикер.

    Сивков допускает, что череда этих событий рискует ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта. Военный эксперт при этом подчеркивает: Россия способна себя защитить. «Мы имеем огромное преимущество перед противником как в части носителей ТЯО, так и боеприпасов», – пояснил он.

    «На Западе носителем ядерного оружия являются самолеты тактической авиации F-16 и F-35. Это стандартная цель для нашей эшелонированной системы ПВО, мы можем их отразить. У Франции есть бомбардировщик Mirage IV, который способен нести ядерное оружие. Эти цели также уничтожаются. У нас есть комплексы С-300, С-35 «Витязь», С-400, – акцентировал доктор военных наук. – Мы же можем применить тактическое ядерное оружие силами «Кинжалов», «Искандеров». У нас есть стратегические ракеты Х-101 и Х-102, которые имеют ядерную боевую часть».  

    Собеседник призвал европейских политиков задуматься о последствиях. «Страны НАТО воевать с Россией не готовы. Но если они вмешаются в конфликт, то вероятность перехода к применению тактического ядерного оружия будет крайне высока», – заключил Сивков.

    Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО отрабатывают близ границы с Россией нанесение ядерных ударов по ее территории. Он подчеркнул, что это требует от российской стороны «принятия адекватных мер» по защите и охране рубежей.

    «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов в интервью РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России анонсировало 6 мая учения по отработке применения тактического ядерного оружия. В ведомстве уточняли, что мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Российского государства.

    Поводом стали провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

    Так, Макрон в интервью изданию The Economist  подчеркивал, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Кэмерон в свою очередь заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

    В том же духе накануне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине «возможности самообороны», что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом. При этом призыв Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Польша и Прибалтика заявили о готовности подняться на новую ступень эскалации, а Италия и Германия выступили против волюнтаризма генсека. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чья позиция может одержать верх внутри НАТО.

    27 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина открыла страну для французских военных

    Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

    Украина открыла страну для французских военных
    @ Oliver Killig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры в стране и познакомиться с инфраструктурой и персоналом.

    Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

    Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

    Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.

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    28 мая 2024, 03:55 • Новости дня
    В зоне СВО погиб оправданный за убийство четверых человек житель Челябинской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции погиб житель Челябинской области Александр Григорьев.

    Григорьев получил известность в 2016 году, после того как расстрелял из охотничьего ружья четверых человек, ворвавшихся в его дом и напавших на его семью.

    Мужчину судили за убийство, но в итоге признали невиновным, квалифицировав действия Григорьева как самооборону.

    Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на бывшего адвоката мужчины Алексея Пешкова, осенью 2022 года Григорьева мобилизовали, а в начале 2023-го он отправился в зону боевых действий в качестве оператора дрона.

    5 мая военный погиб в результате прямого попадания в его автомобиль боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника.


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    28 мая 2024, 09:27 • Новости дня
    В ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России
    В ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ Los Alamos National Laboratory

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс отрабатывает близ российских границ тактику нанесения ядерных ударов, заявил в День пограничника первый замдиректора и руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

    По его словам, альянс увеличивает количество мероприятий по оперативно-боевой подготовке военных в случае боевой конфронтации с Россией, включая ядерные удары, передает РИА «Новости».

    Кулишов отметил, что ситуация требует немедленного принятия адекватных мер по охране рубежей.

    Ранее власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

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    28 мая 2024, 03:22 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
    Венгрия отказалась поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
    @ Francois Mori/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия не поддержала кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    По словам министра, Будапешт хотел бы видеть на посту президента Румынии Клауса Йоханниса.

    «Все говорят о необходимости укрепления восточного фланга альянса, но почему-то не приходит в голову, что если угроза исходит с востока, то и генеральный секретарь может быть с востока», – цитирует Сийярто ТАСС

    Ранее Марк Рютте заявлял о желании «поставить Венгрию на колени».

    «Трудно представить, что человек, придерживающийся такой позиции, может быть избран главой организации, где требуется стопроцентное доверие», – подчеркнул глава венгерского МИД.

    Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает 1 октября.

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    27 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    В Белоруссии начались совместные с Россией учения

    Совместные с Россией учения ВВС и сил ПВО начались в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Совместные учения ВКС ВС России с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии пройдут с 27 мая по 31 мая, сообщили в белорусском министерстве обороны.

    В сообщении ведомства уточняется, что учения проходят в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО России и Белоруссии и для повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава, передает ТАСС.

    На учениях будут отрабатывать решения задач по прикрытию государственных и военных объектов от воздушного направления, а на авиационных полигонах экипажи практически отработают прикрытие сухопутных войск.

    Ранее президент России Владимир Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России.

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    27 мая 2024, 23:48 • Новости дня
    Главред украинского издания решил пойти в ВСУ после удержания в военкомате

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный редактор украинского издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков сообщил, что вступит в ряды ВСУ.

    Денкова в течение суток удерживали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Белгород-Днестровском Одесской области, передает ТАСС.

    По словам журналиста, он «поладил» с военкоматом и вскоре присоединится к одному из подразделений.

    Напомним, что на Украине продолжается всеобщая мобилизация. В стране действуют жёсткие правила призыва в армию, чтобы предотвратить уклонение от службы.

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    27 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    В Кремле заявили о прямой вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

    Песков: НАТО напрямую вовлечено в конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине, заявил в интервью РЕН-ТВ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Об этом представитель Кремля заявил, комментируя предложение генсека организации Йенса Столтенберга разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием, передает ТАСС.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил ранее, что Столтенберг такими высказываниями превысил свои полномочия.

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    27 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    В ФТС оценили последствия введения пошлины в 200% на вина из стран НАТО

    ФТС: Ввозная пошлина для вин из стран НАТО в 200% в случае введения станет запретительной

    Tекст: Ольга Никитина

    Ввозные пошлины на вина из стран НАТО в размере 200%, если соответствующее решение будет принято, станут по сути запретительными, заявил начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора.

    Экономический эффект при уплате такой пошлины, по его словам, возможен только в очень маржинальной продукции, вино к такой категории вряд ли можно отнести, передает ТАСС слова представителя ФТС.

    Он уточнил, что пока такое решение не принято.

    Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов России может ввести дополнительные пошлины на вино из недружественных стран. Решение о введении пошлин будет принято после оценки влияния на отрасль акцизов на вино, которые были повышены в три раза с 1 мая 2024 года.

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    27 мая 2024, 14:58 • Новости дня
    Захарова уличила США в недемократичности из-за закона об иноагентах

    Захарова: Ситуации с законами об иноагентах в Грузии и штате Джорджия поставили в сложное положение США

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон оказался в сложном положении из-за параллельных ситуаций с вето на грузинский законопроект об иноагентах и в американском штате Джорджия, что показывает недемократичность внутри США, а не в Грузии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова рассказала, что в апреле сенат американского штата Джорджия (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) направил на подпись губернатору законопроект об иноагентах, тем самым «наступив на демократию по всем фронтам».

    В это же время Госдеп США назвал закон об иноагентах в Грузии (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) «вдохновленным Кремлем», а параллельно губернатор Джорджии Брайан Кемп наложил вето на законопроект об иноагентах в американском штате, удивившись, что в его собственной Джорджии тоже пытаются продвинуть «прокремлевский закон».

    Захарова считает, что из-за «совпадений» для Госдепа наступает цугцванг: законопроект об иноагентах из-за вето губернатора в штате Джорджия так и не был в итоге принят, а в Грузии запущена процедура по преодолению вето президента страны.

    «Получается, демократии нет именно в американской Джорджии, а не в Грузии, и что теперь с собственным позором делать, Вашингтон не понимает», – сделала вывод Захарова, напомнив, как ранее многих смешили американцы, путавшие Грузию и Джорджию.

    Захарова иронично добавила, что это совпадение стало проблемой внутренней политики США.

    Парламент Грузии 27 мая приступил к преодолению вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния».

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    28 мая 2024, 08:35 • Новости дня
    Власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России
    Власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на канале CNN заявил, что не видит причин, из-за которых Киев должен воздерживаться от нанесения ударов по территории России.

    По его словам, у латвийских властей «нет причин» запрещать Киеву наносить удары по «стране-агрессору», передает ТАСС.

    Ринкевичс отметил, что успехи ВС России обусловлены неспособностью Запада обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

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    28 мая 2024, 09:55 • Новости дня
    В Бельгии раскрыли планы поставок истребителей F-16 на Украину

    Глава МИД Бельгии Лябиб сообщила, что истребители F-16 прибудут на Украину до конца года

    В Бельгии раскрыли планы поставок истребителей F-16 на Украину
    @ U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Curry

    Tекст: Максим Попов

    Бельгийские власти намерены передать Украине 30 многоцелевых истребителей F-16 до 2028 года, первая партия самолетов должна поступить в распоряжение Киева уже в текущем году, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

    По ее словам, истребители, стоящие на вооружении бельгийской армии, будут поставляться Украине по мере того, как Брюссель начнет получать от США заказанные в 2018 году F-35, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, во время своего рабочего визита в Бельгию глава киевского режима Владимир Зеленский подпишет двустороннее «соглашение о безопасности», а на военном аэродроме Мелсбрук встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16.


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    28 мая 2024, 05:21 • Новости дня
    ВСУ атаковали поселок в Белгородской области дроном-камикадзе

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник 27 мая атаковал поселок Совхозный в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В результате падения дрона-камикадзе и последующей детонации повреждена линия газоснабжения, написал он в Telegram-канале. Пострадавших нет.

    Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.

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    28 мая 2024, 10:58 • Новости дня
    МИД Китая призвал США не вмешиваться в споры Пекина с соседями

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Китая призвал Вашингтон не вмешиваться в пограничные споры Китая с соседями, сообщил во время второго раунда китайско-американских консультаций по морским вопросам глава департамента по пограничным вопросам МИД Хун Лян.

    По его словам, Пекин выразил обеспокоенность тем фактом, что Белый дом предпринимает провокации в окружающих Китай водах, передает ТАСС.

    Также в китайском ведомстве попросили Вашингтон уважать территориальный суверенитет Китая, морские права и интересы, а также не вмешиваться в морские споры между КНР и соседними странами.

    Помимо прочего, Хун Лян отметил, что США нужно незамедлительно прекратить поддержку и содействие силам, выступающим за «независимость Тайваня».

    Ранее Пекин обвинил нового главу администрации Тайваня Лай Циндэ в стремлении к независимости при помощи внешних сил, что, по оценке китайской стороны, подталкивает остров к «опасной ситуации войны».

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    28 мая 2024, 10:47 • Новости дня
    Медведев: Истеблишмент США окормляет бандеровскую власть

    Зампред Совбеза Медведев: Истеблишмент США окормляет бандеровскую власть

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил американские власти в пособничестве террористам, подчеркнув, что они «окормляют и финансируют» бандеровцев.

    По его словам, именно американцы «стали пособниками террористов, вскормив киевский неонацистский режим», передает ТАСС.

    Медведев добавил, что истеблишмент США объявил России гибридную войну, продолжая финансировать бандеровскую власть и поощряя теракты против мирных россиян.

    Также зампред отметил, что США сознательно пытаются исказить факты истории, утверждая, что именно Штаты победили фашизм и освободили Европу.

    В заключение Медведев выразил уверенность в том, что поддержка самых одиозных режимов в мире ничем хорошим для них не кончится.

    Ранее посол России Анатолий Антонов обвинил власти США в дезавуировании роли СССР в победе над фашизмом. Поводом для заявления посла стали слова президента США Джо Байдена, который, выступая на Арлингтонском кладбище, не упомянул о вкладе СССР и других союзников по антигитлеровской коалиции в разгром нацистской Германии.

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    28 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Генсек НАТО сформулировал позицию по ударам вглубь России западным оружием

    Столтенберг: Страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России

    Tекст: Ольга Никитина

    Решения о снятии ограничений для ВСУ на удары по российской территории будут принимать страны – члены НАТО на национальных уровнях, а не на уровне всего альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг при этом считает, что Украина вправе наносить удары за пределами своих границ, «по военным целям на территории России», передает ТАСС.

    Наиболее тяжелые бои, по его словам, идут под Харьковом. Украине «будет тяжело защищать себя», если ВСУ не смогут наносить удары по военным целям, которые находятся рядом с границей, указал Столтенберг.

    Он также убежден, что снятие ограничений на использование западного оружия в ВСУ со стороны ряда стран якобы не превращает НАТО в сторону конфликта.

    Напомним, во вторник министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории.

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      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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