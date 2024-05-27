  • Новость часаПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина открыла страну для французских военных
    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    Певица Алсу подала на развод
    Озвучены параметры контракта на поставку подмосковных вагонов для метро Ташкента
    Силуанов предложил использовать QR-коды вместо карт «Мир» в Узбекистане
    Путин анонсировал выход поставщиков из Узбекистана на Ozon
    Захарова: Россия заставит «сильно пожалеть» Польшу
    Минсельхоз анонсировал введение ЧС из-за майских заморозков
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Из семьи Навального лепят мнимых мучеников

    В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.

    21 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Хозяева «цивилизованного мира» боятся сильных лидеров

    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

    15 комментариев
    27 мая 2024, 21:05 • В мире

    Столтенберг начал пугать страны НАТО

    Превысивший полномочия Столтенберг провоцирует раскол в НАТО

    Столтенберг начал пугать страны НАТО
    @ Bernat Armangue/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В НАТО намечается раскол. Призыв Йенса Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Пока Польша и Прибалтика готовы подняться на новую ступень эскалации, Италия и Германия выступают против волюнтаризма генсека. Чья позиция одержит верх внутри НАТО?

    Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в очередной раз повторил призыв разрешить ВСУ наносить удары по территории России из западного оружия. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине «возможности самообороны», что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом.

    Генсек уточнил, что ряд стран к настоящему моменту успели отменить имеющиеся ограничения. Важность данного решения он объяснил тем, что 99% оружия, которое «помогло нанести серьезные потери» Российской армии, офису Зеленского поставили именно страны НАТО. Кроме того, он уточнил, что линия фронта и межгосударственная граница в данном регионе практически совпали.

    Впервые с данной инициативой Столтенберг выступил на прошлой неделе в интервью для издания The Economist. Тогда он был более сдержан. Так, генсек указывал, что альянс не планирует отправлять собственные войска на Украину и отверг идею применения систем ПВО, расположенных на территории стран – участниц объединения для ликвидации российских ракет.

    Между тем в Москве Столтенберга заподозрили в превышении полномочий. Глава МИД Сергей Лавров усомнился в том, что глава НАТО имеет право брать на себя ответственность, выступая с подобными заявлениями от лица всего альянса. Он подчеркнул, что данные решения должны приниматься не на уровне секретариата объединения, а в рамках всего блока.

    Схожую позицию разделяет и министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Он заметил, что Столтенберг не может определять «линию за всех». Это же, по его мнению, касается и президента Франции Эммануэля Макрона. При этом глава военного ведомства заметил, что данное решение может быть принято лишь в рамках грядущего саммита блока в Вашингтоне, пишет Il Foglio.

    При этом министр иностранных дел страны Антонио Таяни подчеркнул, что Рим не считает правильными удары ВСУ, осуществляемые по территориям, не признаваемым западными государствами украинскими. Дипломат также сообщил, что республика не планирует вступать в боевые действия и не станет отправлять в зону конфликта собственных солдат.

    Общее негодование Италии подытожила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Несмотря на то что она согласилась с важностью сохранения жесткой позиции НАТО, в отношении инициативы Столтенберга Мелони высказалась холодно, признав, что Риму «стоит быть очень осторожным», пишет «Газета.ru».

    Не желает поддаваться нарастанию воинствующей риторики и Германия. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит оснований для расширения зоны действия западного вооружения в рамках конфликта на Украине, сообщает Tagesshau. Он подчеркнул, что цель его внешней политики заключается в том, чтобы не спровоцировать «очень большую войну».

    Однако не все страны занимают столь «миролюбивую» для современного Запада позицию. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина имеет полное право на проведение обстрелов территории РФ. Он назвал данные действия частью самообороны ВСУ, однако оговорился, что их реализация должна проходить в условиях «соблюдения законов ведения войны».

    Первой же страной, давшей разрешение офису Зеленского на применение собственного оружия для нанесения ударов по территории России, стала Британия. Во время визита в Киев глава МИД государства Дэвид Кэмерон заявил, что таким образом Украина сможет защитить собственный суверенитет, писало агентство Reuters. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызвана воинственность Лондона.

    В экспертном сообществе отмечают, что слова Столтенберга фактически выводят эскалацию на новый уровень. Тем не менее реализация его инициативы не привнесет в конфликт никаких изменений, поскольку Украина уже использует западное вооружение для обстрелов территории РФ, не ожидая официального разрешения со стороны стран НАТО.

    «Самооборона России началась в момент развития конфликта на Украине. Еще в 2014 году братскую страну захватили враждебные силы, превратившие ее в военный плацдарм, чья политика носила ярко выраженный русофобский характер», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В те дни европейские лидеры давали гарантии, что протесты, захлестнувшие Украину, окончатся мирно, без свержения легитимных властей. Получилось все наоборот, и с тех пор ситуация лишь деградировала. На этом фоне заявления Столтенберга о необходимости поддержания права на самооборону ВСУ выглядят чрезвычайно странными», – уточняет эксперт.

    По его мнению, генсек НАТО выставляет себя либо лицемером, либо человеком, который не полностью владеет обстановкой, сформировавшейся на линии фронта. «Украина уже активно использует западные вооружения для атак по территории России. Чешские РСЗО Vampire регулярно обстреливают Белгород», – подчеркивает собеседник.

    «Напомню, что и диверсионно-разведывательные группы противника, устраивавшие набеги на приграничные области РФ, были оснащены «подарками» от НАТО. Офис Зеленского не нуждается ни в чьих разрешениях. Фактически он уже обладает полным контролем над теми поставками, которые были осуществлены Вашингтоном и Брюсселем», – акцентирует он.

    «Поэтому Москве по большому счету нет дела до того, кто и как в ЕС заявит об одобрении действий ВСУ в рамках обстрелов российской территории. Столтенберг уже вывел эскалацию на беспрецедентно высокий уровень. Неудивительно, что внутри Евросоюза уже назревают споры по поводу необходимости столь милитаристской риторики», – считает эксперт.

    «Противоречия среди западных стран будут лишь нарастать.

    Как показала пандемия коронавируса, во времена особой опасности они напрочь забывают о «коллективных интересах» и переходят к действиям, основанным на личной выгоде. Для Москвы подобные разногласия в стане противника – хорошая новость», – уточняет собеседник.

    «Нам следует планомерно создавать почву для их масштабирования. Стоит занять более жесткую позицию по обстрелам, которые осуществляются ВСУ по нашей территории. Если западные государства продолжат оказывать поддержку ВСУ, то пусть знают – мы будем готовы отстаивать собственную безопасность», – говорит Онуфриенко.

    Йенс Столтенберг полностью утратил чувство реальности, считает сенатор Константин Долгов. «Его риторика ведет к беспрецедентному росту уровня эскалации, и если данное мнение возобладает среди большинства стран НАТО, то это послужит сигналом для России о необходимости предпринять решительные ответные меры», – полагает он.

    «Видимо, на такие высказывания его подталкивают непомерные амбиции. Однако подобными заявлениями он лишь вредит альянсу, еще раз демонстрируя его истинную сущность. Тем не менее в агрессивности объединения мы успели убедиться давно, и никакими словами об оборонительной природе НАТО нас не обмануть», – отмечает сенатор.

    «Мы будем защищать наших граждан.

    Позиция Москвы предельно понятна всем вменяемым западным политикам. Именно поэтому некоторые из них высказывают сомнения в адекватности инициативы генерального секретаря альянса. Они испытывают неподдельное опасение за будущее собственных стран», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, у нас не может быть уверенности в том, что в конечном счете возобладает именно их точка зрения. Заглушить голоса обезумевших ястребов достаточно сложно. Тем более сейчас русофобия некоторых западных государств сильна как никогда. Чего стоят одни лишь заявления прибалтийских политиков, кажется, совершенно не заботящихся о безопасности граждан», – резюмирует Долгов.

    Главное
    Макрон не увидел враждебных действий Европы против России
    Грузия заявила об усталости от «сквозняка НАТО»
    В КНДР сообщили о неудачном запуске разведывательного спутника
    Полковники из охраны Зеленского планировали убить Буданова
    Дружбу Москвы и Баку предложили расширить на все Закавказье
    Заслуженную артистку России приговорили к 6,5 годам тюрьмы
    В один день с Алсу решила развестись еще одна российская певица

    Российская медицина все больше опирается на отечественное

    Россия переживает стремительный рост отрасли, в которой до последних лет почти полностью доминировали иностранные производители – фармацевтика и медицинская промышленность. Появились сотни новых, разработанных в России лекарств и медицинских изделий, открываются целые медицинские кластеры. Как этого удалось добиться за последние годы? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалты и поляки толкают Европу к ядерной войне

    Европа продолжает наращивать градус эскалации в отношениях с Москвой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны объединения готовиться к войне с Россией. Между тем все больше государств ЕС склоняются к одобрению применения западного оружия ВСУ для ударов по территории России. Почему европейские политики заводят речь о войне с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Как бриг «Меркурий» навеки вписал свое имя в состав ВМФ

    195 лет назад, 26 мая 1829 года, произошла одна из самых громких побед русского флота. Маленький бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя громадными турецкими линейными кораблями – и вышел из него победителем. Как такое произошло и какое отношение к памяти об этом подвиге имеет один из самых современных кораблей ВМФ России? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция еще раз доказала лицемерие Запада

    Еще одна страна приняла закон о противодействии иностранному влиянию – но это, как ни странно, никто не заметил. Не случилось ни митингов, ни беспорядков, ни жестких заявлений Госдепа. А все потому, что эта страна – Франция. А бороться она собирается с «российским влиянием». Почему Париж решил принять этот закон именно сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия поставит колено на Эстонию

      Эстония сделает все возможное, чтобы «поставить Россию на колени», заявил президент этой страны Алар Карис в интервью изданию Yle. Это заявление многое говорит и об Эстонии, и об ее президенте, который демонстрирует непростительную для своего статуса глупость.

    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

    • Запад намекнул на убийство премьера Грузии

      Из-за закона об иноагентах Госдепартамент США заявил о пересмотре всего комплекса отношений с Грузией. А ЕС устами одного из своих комиссаров даже напомнил грузинскому премьеру о судьбе премьера Словакии, который попал в больницу из-за покушения со стороны поклонника Украины. Так в Грузии поняли, что Запад потерял всякий стыд.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............