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    27 мая 2024, 13:56 • Новости дня

    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов

    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прибалты и поляки испугались, что продвижение ВС России на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности. Именно поэтому они и заявляют о готовности отправить свои войска в зону спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Он подчеркнул: восточные европейцы затеяли опасную игру.

    «Позиция западных элит заключается в том, что Россия ни в коем случае не должны одержать верх над Украиной. По их мнению, победа Москвы взломает европейскую архитектуру, которая была выстроена Западом в Европе через расширение НАТО и ЕС в течение последних 30 лет. И напротив, поражение Москвы может укрепить западную архитектуру европейской безопасности. Прибалты и поляки, в свою очередь, опасаются, что дальнейшее продвижение российской армии на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Большинство западных политиков считает, что переданное Киеву оружие повышает шансы украинских военных на победу в конфликте. В экспертном же сообществе на Западе идут ожесточенные споры о том, кто сильнее: Украина вместе с западной помощью или Россия», – добавил собеседник. По его словам, искать дипломатического решения на Украине – как того требуют Венгрия и Словакия – другие восточные европейцы наотрез отказываются.

    «Прибалты и поляки говорят, что в случае отступления украинской армии с нынешних позиций, они вместе с французами и англичанами готовы послать свои войска на помощь Украине. Вероятно, лидеры этих стран надеются, что в случае прямых столкновений между российской армией и войсками стран НАТО, США, как атомная держава, будут вынуждены вступить в военный конфликт. Они действительно затеяли очень опасную игру», – указал Рар. Все это, по его словам, «сильно осложняет принятие каких-либо миротворческих решений».

    Ранее страны Балтии и Польша не исключили отправку войск на Украину, если российские войска добьются стратегического прорыва на востоке из-за вялой помощи Запада. По информации Der Spiegel, на прошлой неделе на полях конференции в Таллине депутаты балтийских стран «предупредили представителей Берлина о последствиях немецкой политики».

    Они опасаются, что Запад недостаточно активно помогает Киеву, что может привести к «резкому ухудшению ситуации». «В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать, пока российские войска окажутся на их границе, они пошлют свои войска на Украину. Это именно то, чего справедливо опасаются канцлер Германии и президент США», – говорится в статье.

    Заявления о возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 года после того, как эту тему поднял Эммануэль Макрон. В мае в интервью журналу The Economist президент Франции подтвердил свое желание отправить войска на Украину, но при соблюдении двух условий – в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

    27 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик

    Кондратьев: Украина пыталась атаковать беспилотниками Геленджик

    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Как сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале, все беспилотники были подавлены силами ПВО.

    Он добавил, что в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, пожар удалось потушить, в селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные службы.

    Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что четыре беспилотника были уничтожены над территорией Краснодарского края.

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    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    27 мая 2024, 13:18 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявления президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени» показывают Таллин не в лучшем свете. Кроме того, победить Москву призывает глава страны, вес которой в мировой политике находится практически на нулевом уровне, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «Подобные заявления может делать либо человек, находящийся не в своем уме, либо тот, кто не разбирается в истории и политике. Оба варианта выставляют руководство Эстонии не в лучшем свете и порочат репутацию этой страны. Слова Кариса еще раз показывают, насколько низок уровень современных европейских лидеров», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В целом от заявлений Кариса мало что зависит. Он управляет государством, вес которого в мировой и европейской политике практически нулевой. Кроме того, так как руководство этой прибалтийской страны зависит от США, следует больше ориентироваться на то, что говорят и делают «работодатели», – отмечает собеседник.

    «Что касается речей о победе над Россией, то история не узнает такого варианта развития событий. Мы, несмотря на заявления Таллина, продолжим выполнять цели и задачи СВО, поставленные нашим президентом. Более того, это будет лучшим ответом на высказывания Кариса», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться только после того, как Россия и ее президент Владимир Путин будут «поставлены на колени». Кроме того, политик высказал мнение, что сейчас главное для Запада – остановить «военную машину» Москвы.

    В ответ на слова Кариса официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила эстонского президента продемонстрировать, как это делается. «А как это? Пусть покажет», – написала она.

    Напомним, в феврале Карис называл конфликт между Россией и Украиной «решающим моментом для нашего поколения». «Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И как показала история, слабость не ведет к миру», – писал он в колонке для Politico.

    Карис отмечал, что Европе следует нарастить поддержку Украины и призывал «не тушеваться» из-за ядерного оружия, которым обладает Россия, а также ее огромной территории и большого населения. Политик подчеркивал, что совокупный ВВП стран ЕС «примерно в десять раз превышает российский» и якобы члены объединения могут достигнуть «мира без боя».

    Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Financial Times заявила, что некоторые страны-члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. Она отметила, что страны альянса пошли на этот шаг на свой страх и риск – и это нельзя считать эскалацией конфликта. Кроме того, политик не исключила и отправку туда солдат прибалтийской республики.

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    27 мая 2024, 09:56 • Новости дня
    Бывший агент ЦРУ заявил о новой фазе украинского конфликта

    Бывший агент ЦРУ Джонсон: У украинского конфликта началась новая фаза

    Tекст: Ольга Никитина

    В украинском конфликте началась новая фаза. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    «Это продвижение вперед [российской армии], но это не классическое большое наступление», – приводит его слова канал «360».

    Главная цель российских войск, как отметил бывший агент ЦРУ, не территориальные приобретения, а ликвидация находящихся на передовой украинских подразделений.

    Джонсон уточнил, что ВС РФ сначала планируют сделать это при помощи артиллерии и планирующих бомб. Затем в ход пойдут беспилотники, танки и живая сила.

    Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.

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    27 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    ЕС нарастил закупки железа, стали и алюминия из России

    ЕС увеличил закупки российских железа, стали и алюминия из-за роста спроса

    ЕС нарастил закупки железа, стали и алюминия из России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из расчетов по данным европейской статистики.

    Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, увеличив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении – до 328 млн евро, что стало максимумом с мая 2023 года, передает РИА «Новости».

    Главным покупателем стала Бельгия, нарастившая нарастила закупки в 3,5 раза – до 130,5 млн евро. Италия увеличила закупки на 25% – до 85 млн евро, Дания – на 30%, до 35,1 млн евро. В пятерку крупнейших экспортеров вошли Чехия (23 млн евро) и Нидерланды (20 млн евро).

    При этом Венгрия возобновила покупки после четырехмесячного перерыва, закупив железа и стали на 13,7 млн евро.

    Между тем поставки алюминия выросли на 29% месяц к месяцу – до 91,4 млн евро, что стало максимумом с октября прошлого года. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией – в пять раз, до 22,4 млн евро. Также активно наращивали импорт Испания (+69%) и Польша (+21%).

    Ранее власти Канады приняли решение о введении запрета на импорт российских алюминия и стали.

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    26 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Макрон призвал поддерживать Украину «до самого конца»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европа должна поддерживать киевский режим до последнего, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Парижу и Берлину нужно совершить «скачок» в сотрудничестве друг с другом, а также им следует «до самого конца» помогать Украине сопротивляться, вооружать и обучать ее, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    Странам необходимо быть готовым «к любому сценарию», чтобы выстроить долгосрочный мир.

    Французский лидер добавил, что хотел бы видеть «амбициозный план по обороне Украины», а также по обороне Европы.

    Ранее МИД России отмечал, что Москва не оставит без ответа гипотетическую отправку французских войск на Украину.

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    27 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР
    Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки освободили поселок Ивановка под Харьковом, группировка «Центр» освободила село Нетайлово в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка также смогла занять более выгодные рубежи и поразить формирования 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Невского (ЛНР) и Новосадового (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены три контратаки украинских штурмовиков у Нововодяного (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Украинская сторона потеряла до 405 человек, БМП и пять автомобилей.

    При контрбатарейной борьбе поражены британская САУ Braveheart, гаубица Д-20, гаубица Д-30 и две машины РСЗО «Бастион».

    Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила живую силу и технику 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Константиновки и Гранова в Харьковской области.

    Также она отразила две атаки украинских штурмовиков у Глубокого и Волчанска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 318 человек, танк и две боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, британская гаубица FH-70, гаубица Д-20, три гаубицы Д-30, американское орудие М119 и машина РСЗО «Град».

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны у Раздоловки и Часова Яра в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 460 человек, гаубицу FH-70, орудие «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и британское орудие L-119. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» освободила Нетайлово в ДНР и улучшила тактическое положение. Она поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    За сутки группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 335 человек, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены гаубица М777, САУ «Гвоздика», три гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30, машина РСЗО «Град» и американская буксируемая гаубица М102.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Макаровки в ДНР.

    ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 130 человек, пять автомобилей, гаубицу М777 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Веселого (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек, гаубицу Д-30 и орудие М119.

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    26 мая 2024, 17:08 • Новости дня
    Футболист «Локомотива» Глушенков объяснил нежелание переходить в клубы Европы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форвард московского «Локомотива» и российской сборной Максим Глушенков заявил, что не имеет желания переходить в любой европейский клуб.

    Глушенков в беседе с «Матч ТВ» сказал, что не хочет следовать примеру другого российского футболиста Далера Кузяева, который перешел во французский клуб «Гавр».

    Он пояснил, что предложений играть ему не поступало, и уточнил, что ему лучше играть в «Локомотиве» и бороться за высокие места в Российской премьер-лиге.

    «Если позовут в более-менее серьезный клуб, который на что-то претендует – другое дело. Но опять же все зависит от предложения», – добавил спортсмен.

    Футболист подчеркнул, что в «Локомотиве» его все устраивает.

    Напомним, в марте Глушенков вошел в расширенный состав сборной России по футболу.

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    27 мая 2024, 10:11 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманул командир и спасли бойцы ВС России

    Пленный солдат ВСУ рассказал, как после ранения его обманул командир и спасли бойцы ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Валентин Мацепуро рассказал, что был ранен и взят в плен военнослужащими ВС России, после того как его командир не стал отправлять группу для эвакуации.

    Мацепуро рассказал, что в плен попал на Купянском направлении, куда его привезли на огневые позиции и оставили погибать, передает ТАСС.

    Он также добавил, что никого из офицеров на позициях не было, начался обстрел, его ранило, после чего Мацепуро попросил об эвакуации, но получил приказ ждать и наблюдать.

    Мацепуро рассказал, что его спасли бойцы ВС России, вытащив его и оказав помощь.

    Ранее российские военные захватили пленных на позициях ВСУ под запорожской Васильевкой.

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    27 мая 2024, 11:18 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Медведчука с подачи Чехии

    Евросоюз ввел санкции против Медведчука, Марчевского и Voice of Europe по инициативе Чехии

    Tекст: Максим Попов

    Евросоюз ввел санкции против пророссийского политика и предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского, а также чешского политического портала Voice of Europe, сообщили в МИД Чехии.

    Как отмечается в сообщении, ограничения введены по инициативе Праги.

    «Все ограничения, которые по отношению к ним ранее ввела Чехия, теперь действуют во всех 27 государствах Евросоюза», – отметили в дипломатическом корпусе, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, Евросоюз не хочет уступать автономию в санкционной политике США.


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    27 мая 2024, 08:08 • Новости дня
    За ночь над Россией перехвачены 12 украинских беспилотников
    За ночь над Россией перехвачены 12 украинских беспилотников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Российские средства ПВО за прошедшую ночь выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

    Один БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области, еще один над Белгородской областью, четыре беспилотника уничтожены над территорией Краснодарского края, еще шесть – над территорией Орловской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в ведомстве, были «пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России».

    Ранее отмечалось, что беспилотник упал под Орском в Оренбургской области.

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    27 мая 2024, 08:51 • Новости дня
    Мэра Большого Камня в зоне СВО наградили орденом Мужества

    Мэра Большого Камня Абушаева в зоне СВО наградили орденом Мужества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава города Большой Камень в Приморье Рустям Абушаев награжден орденом Мужества, сообщил он сам в соцсетях.

    Он сообщил, что в особом порядке был награжден орденом Мужества, передает ТАСС.

    Ранее командир отряда Сергей Е. сообщил, что объявленный в федеральный розыск мэр российского города Большой Камень в Приморье Рустям Абушаев сейчас служит в добровольческом отряде «Тигр» в зоне СВО.

    Напомним, Абушаев подозревается в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

    В марте Абушаев был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. Средняя рыночная стоимость участков земли, фигурирующих в деле, составляет 54 млн рублей.

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    27 мая 2024, 12:25 • Новости дня
    Главы МИД стран ЕС утвердили новый санкционный режим против России

    DPA: Главы МИД стран ЕС утвердили новый санкционный режим против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министры иностранных дел 27 стран ЕС утвердили новый санкционный режим против России, он направлен против физических и юридических лиц, якобы нарушающих права человека в РФ, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщества.

    При помощи нового режима Евросоюз сможет принимать санкции против «лиц и организаций, ответственных за преследование оппозиции» в России, передает ТАСС.

    Санкции будут включать в себя заморозку активов, запрет на въезд в страны ЕС. Неформально новый санкционный режим назван в честь Алексея Навального.

    В первую очередь в рамках режима санкции будут введены в отношении около 20 лиц и организаций.

    Ранее ЕС решил внести около 100 имен в черный список 14-го пакета санкций против России.

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    27 мая 2024, 09:48 • Новости дня
    Над Белгородской областью уничтожены два украинских беспилотника

    Российские средства ПВО над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника.

    Попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории России была пресечена около 8.45 мск, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Дежурные средства ПВО над территорией Белгородской области сбили два БПЛА самолетного типа.

    Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. Как отмечалось в Telegram-канале мэрии города, жителям следовало оставаться дома и не подходить к окнам.

    Опасность также была объявлена в Шебекинском городском округе.

    Как отмечали в Минобороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

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    27 мая 2024, 13:27 • Новости дня
    Литва обвинила Венгрию в блокировке 40% решений ЕС по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия блокирует около 40% решений Евросоюза о помощи Украине, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

    Он призвал обратить внимание на позицию Будапешта. Министр признал, что это не дипломатично, однако ситуация с Венгрией, по его мнению, зашла слишком далеко, передает РИА «Новости».

    Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, так как она подразумевала признание только одного «мирного плана».

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

    • Запад намекнул на убийство премьера Грузии

      Из-за закона об иноагентах Госдепартамент США заявил о пересмотре всего комплекса отношений с Грузией. А ЕС устами одного из своих комиссаров даже напомнил грузинскому премьеру о судьбе премьера Словакии, который попал в больницу из-за покушения со стороны поклонника Украины. Так в Грузии поняли, что Запад потерял всякий стыд.

    • Правительство Британии самоубилось из-за ВСУ

      В Великобритании объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Вместо того чтобы держаться за власть до 2025 года, правительство Риши Сунака готовится уйти уже летом. Причина тому – угрожающая для ВСУ ситуация на фронте.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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