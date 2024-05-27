  • Новость часаПротестующие в Армении разблокировали дачу Пашиняна
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польшу убедили не срывать российский транзит нефти
    Фон дер Ляйен призвала ЕС подготовиться к возможной войне
    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    Высокоточное оружие США на Украине утратило эффективность из-за российских РЭБ
    Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области
    Мантуров: Россия больше не допустит массового ухода западных компаний
    Галстанян вызвал Пашиняна на «встречу с народом»
    Страны Балтии пригрозили ввести войска на Украину в случае прорыва России
    Италия заявила об отсутствии у Столтенберга полномочий решать за все НАТО
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Еврейский вопрос раскалывает Америку

    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

    11 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

    6 комментариев
    27 мая 2024, 02:18 • Новости дня

    Министр обороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по территории России

    Глава Минобороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по территории России

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что Украина имеет право наносить удары по территории России в рамках права на самооборону.

    «Украина имеет право на самооборону путем военных действий, направленных на территорию противника, при условии соблюдения законов ведения войны», – сказал Йонсон, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hallandsposten.

    Отмечается, что так глава Минобороны Швеции ответил на вопрос о том, может ли Украина использовать поставленное ей оружие для ударов по целям на территории России.

    26 мая 2024, 10:31 • Новости дня
    Российский авиаудар уничтожил арсенал ВСУ в гипермаркете Харькова
    Российский авиаудар уничтожил арсенал ВСУ в гипермаркете Харькова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове уничтожен склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, точным ударом КАБов в Харькове уничтожен склад вооружения ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете «Эпицентр», где также в торговом центре базировался командный пункт украинских военных, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что цели выявила российская разведка при участии местных жителей Харькова.

    Ранее военкоры сообщили, что в Харькове загорелась складская часть гипермаркета «Эпицентр», слышны звуки детонации снарядов.

    Коментарии (59)
    26 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала ЕС подготовиться к возможной войне
    Фон дер Ляйен призвала ЕС подготовиться к возможной войне
    @ Te-Co/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюзу необходимо готовиться к войне с Россией и принять меры для совместного вооружения, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Как указала фон дер Ляйен в эфире радиостанции Deutschlandfunk, «тот, кто говорит и действует, как (президент РФ Владимир – прим. ВЗГЛЯД) Путин, не хочет мира, а намерен продолжать», передает Deutsche Welle.

    По ее словам, в настоящее время важна последовательная поддержка Украины, а также необходимо одновременно укреплять собственную обороноспособность. Она призвала ЕС инвестировать в оборону.

    Председатель ЕК уточнила, что Россия сейчас предпринимает «гибридные атаки», в том числе на это указывает, по ее словам, «недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов в качестве инструмента противостояния с ЕС и попытки расколоть европейцев с помощью соцсетей».

    «Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе», – подчеркнула фон дер Ляйен. По мнению главы Еврокомиссии, финансирование мер по укреплению обороноспособности должно осуществляться с использованием бюджетных средств, поступающих за счет взносов стран – членов ЕС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нападение России на страну НАТО невозможно, разговоры об этом на Западе являются маневром для подготовки к войне.

    Коментарии (46)
    26 мая 2024, 16:57 • Новости дня
    Страны Балтии пригрозили ввести войска на Украину в случае прорыва России
    Страны Балтии пригрозили ввести войска на Украину в случае прорыва России
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Балтии и Польша готовы направить свои войска на Украину, если Россия добьется значительного прогресса на востоке Украины, сообщили СМИ.

    Как пишет Der Spiegel, прибалтийские политики предупредили об этом Германию на конференции Леннарта Мери в Таллине. Они опасаются, что Запад недостаточно активно помогает Киеву, что может привести к «резкому ухудшению ситуации», передает Газета.Ru.

    В сообщении говорится, что в таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, а они сами введут войска на Украину, и это будет означать, что НАТО станет участником войны.

    Отмечается, что Россия может добиться стратегического прорыва на востоке Украины, так как «энтузиазм Запада в помощи Киеву несколько поубавился».

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу необходимо готовиться к войне с Россией и принять меры для совместного вооружения.

    Коментарии (81)
    26 мая 2024, 04:26 • Новости дня
    Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию

    Польский оператор PERN и российская «Транснефть» договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию

    Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию
    @ Транснефть-ТВ/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Достигнута договоренность между польским оператором PERN, российской «Транснефтью» и немецкой PCK Schwedt о транзите нефти из Казахстана в Германию, сообщают информационные агентства.

    Как сообщает Reuters, PERN и «Транснефть» договорились сохранить транзит. Указывается, что он мог прерваться уже в июне. Reuters пишет, что ранее возникла «тупиковая ситуация» с платежами, передает РБК.

    Reuters пояснило, что «Транснефть» требовала от Польши до июня оплатить услуги по измерению газа на базе в Адамово, а PERN боялся нарушить санкции. В результате расходы согласился оплатить нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt, получающий указанную нефть. Также отмечается, что обслуживанием учета на польском участке займется неназванная словацкая компания.

    В 2023 году «Транснефть» начала подачу казахстанской нефти транзитом через Польшу в Германию.

    Коментарии (51)
    26 мая 2024, 10:44 • Новости дня
    Премьер Грузии в День независимости обвинил президента в предательстве
    Премьер Грузии в День независимости обвинил президента в предательстве
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в воскресенье о том, что «страной сегодня управляют власти, охраняющие ее суверенитет, независимость и национальные интересы» и обвинил президента Саломе Зурабишвили в «предательстве», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В День независимости на площади Свободы в Тбилиси перед военнослужащими в своем выступлении глава правительства сказал, что за эти годы «Грузия прошла многие испытания, три войны в начале 1990-х, фактически потерю независимости в 2004-2012 годах (период правления экс-президента Михаила Саакашвили), авторитаризм, правление агентуры и четвертую войну (с Россией)».

    Напомнив о «временной оккупации» 20 процентов территории Грузии, он отметил, что с 2012 года, после прихода к власти «Грузинской мечты», «Грузия прошла через неоднократные попытки потясти ее суверенитет и независимость, особенно в последние 4 года».

    «И сегодня Грузия и ее независимость стоят перед сложнейшими вызовами, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Но единство народа и избранной им власти дает возможность сохранять мир в условиях экзистенциальных опасностей и неоднократных предательств, в том числе предательства президента».

    Премьер-министр Грузии пообещал «трудом и борьбой обязательно исполнить грузинскую мечту, создав единую и сильную Грузию, которая со своими суверенитетом, достоинством и ценностями займет принадлежащее ей место в единой европейской семье».

    «В 2030 году мы будем жить в единой и сильной Грузии вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. В 2030 году единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи», – заявил премьер-министр Грузии.

    Коментарии (18)
    26 мая 2024, 05:51 • Новости дня
    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена

    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена решением России бросить вызов западному миропорядку

    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена
    @ Russian Embassy in the USA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден использует «словесное хамство», поскольку зол из-за того, что Россия, «говоря языком американцев», бросает вызов «миропорядку, основанному на правилах», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов сказал, что Байден пытается «самоутвердиться за счет имиджа» главы российского государства Владимира Путина. Для ответственного политика такое недопустимо, заявил посол. Он подчеркнул, что «Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг» президент России.

    Антонов призвал руководство США смириться с тем, что Москва будет осуществлять «независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, вновь попытался оскорбительно высказаться в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не будет давать резкой оценки оскорбительным высказываниям Байдена с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.


    Коментарии (9)
    26 мая 2024, 03:26 • Новости дня
    Захарова назвала заявление Байдена «кринжем года»

    Захарова сочла заявление Байдена об американской «незаменимой» нации «кринжем года»

    Захарова назвала заявление Байдена «кринжем года»
    @ Samuel Corum/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена о том, что США – «незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире».

    «Америка является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера», – приводит Захарова в Telegram слова президента США.

    Она назвала эти заявления «кринжем года», отметив, что Байден не стал упоминать про «печатный станок и госдолг». Захарова также напомнила, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что «незаменимых людей нет». Захарова подчеркнула, что Вильсон одержал победу на выборах.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что США не справились с монополией на мировое господство и с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР.

    Коментарии (9)
    26 мая 2024, 16:48 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад по расследованию нападения на участников СВО в Башкирии
    Бастрыкин запросил доклад по расследованию нападения на участников СВО в Башкирии
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В одном из поселков в Республике Башкортостан произошла массовая драка, по данным соцсетей, местные жители вступились за участников СВО, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании.

    В одном из башкирских поселков на двух участников спецоперации напали, за них вступились местные жители, сообщило ведомство в своем Telegram-канале со ссылкой на соцсети.

    Это привело к массовой драке. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования этого дела.

    Руководитель регионального следственного управления СК Владимир Архангельский передаст доклад о расследовании в центральный аппарат СКР.

    В январе в Тюмени несколько человек напали на ветерана СВО после того, как он сделал им замечание за шумность и хамство. Позже полиция задержала всех участников потасовки.

    Коментарии (14)
    26 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области
    Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, а также добились успехов на других направлениях в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» освободили село Берестовое. Отмечается, что в ходе боев противник потерял до 285 человек, две ББМ, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.

    Как указали в пресс-службе, на Славянском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям. Потери противника составили до 355 человек, три ББМ, в том числе БМП Bradley производства США, два автомобиля, а также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.

    В Минобороны уточнили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям. Противник потерял за сутки до 480 человек, три ББМ, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    В сообщении говорится, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям. ВСУ потеряли за сутки до 130 человек, три ББМ, 155-мм САУ Krab польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20.

    В ведомстве подчеркнули, что на Запорожском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесены удары по живой силе и технике противника. Потери ВСУ составили до 40 человек, две ББМ и четыре автомобиля.

    В Минобороны добавили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

    Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять ОТРК ATACMS производства США, 32 РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, ПКР «Нептун», а также 41 БПЛА.

    Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

    Коментарии (11)
    26 мая 2024, 14:27 • Новости дня
    Италия заявила об отсутствии у Столтенберга полномочий решать за все НАТО

    Глава Минобороны Италии Крозетто выступил против «разрешения» Столтенберга Киеву бить вглубь России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не вправе решать за весь альянс, сказал глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, комментируя слова генсека о разрешении киевскому режиму бить западным оружием по российской территории.

    Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять «линию за всех», сказал Крозетто в интервью La Stampa, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что это касается и Столтенберга, и президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что решения будут принимать на саммите в Вашингтоне в июле.

    «Отдельные выступления ничего не значат», – подчеркнул руководитель ведомства.

    По его мнению, помогая Украине, ошибочно принимать действия, «ведущие к эскалации», должна оставаться возможность добиться перемирия и открытия мирных переговоров.

    До этого главы МИД и Минтранса Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини также выступили против ударов Киева вглубь российской территории.

    Коментарии (5)
    26 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Высокоточное оружие США на Украине утратило эффективность из-за российской РЭБ

    WP: Высокоточное оружие США на Украине утратило эффективность из-за российской РЭБ

    Высокоточное оружие США на Украине утратило эффективность из-за российской РЭБ
    @ Valentyn Ogirenko/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Некоторые виды высокоточного оружия США, поставленные в Украину, оказались неэффективными на поле боя из-за российских усилий по постановке помех. Точность снарядов Excalibur и бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB) значительно снизилась, утверждают украинские командиры и исследователи.

    В двух конфиденциальных украинских отчетах, опубликованных The Washington Post, говорится, что Excalibur, 155-миллиметровый управляемый артиллерийский снаряд, показал хорошие результаты при первом применении, но его эффективность снизилась по мере того, как российские войска адаптировали свою оборону.

    Отмечается, что проблема побудила украинских военных прекратить применение этого оружия. Россия развернула системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вокруг статичных целей, таких как штабы и командные центры, которые могут быть целями украинского высокоточного оружия. Системы создают настолько сильные помехи, что заглушают сигнал GPS, который управляет программным обеспечением наведения Excalibur.

    Данные в отчетах подтверждают комментарии украинских военных чиновников, сделанные в последние месяцы. Генерал Валерий Залужный, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины, назвал Excalibur одним из примеров западного оружия, которое потеряло эффективность из-за использования GPS.

    Украинские официальные лица и военные аналитики описали аналогичные проблемы с другими западными боеприпасами, такими как JDAM и снаряды, используемые HIMARS, которые также полагаются на GPS.

    Согласно второму военному отчету, GLSDB, высокоточному боеприпасу с большей дальностью действия, чем Excalibur, также препятствовала российская РЭБ. Украинские войска прекратили его развертывание на поле боя.

    Чиновник из министерства обороны США, попросивший не называть его имя, сообщил, что Америка поставила Украине более 7 тыс. высокоточных 155-миллиметровых снарядов с февраля 2022 года, но не может предоставить более конкретную информацию.

    «Мы прекрасно осведомлены об угрозе РЭБ, которую Россия представляет на Украине, и о том, что эта угроза постоянно развивается, – отметил чиновник. – В результате мы тесно сотрудничаем с Украиной, наряду с партнерами по оборонной промышленности, для постоянной оценки и предоставления быстрых решений по этим угрозам, а также для обеспечения того, чтобы Украина оставалась эффективной в очень сложной среде РЭБ».

    Исследователи собрали данные об использовании почти 3 тыс. снарядов Excalibur, выпущенных с декабря 2022 по август 2023 года.

    Отчет показал, что доля подтвержденных успешных ударов снизилась с 55% в январе 2023 года до 7% в июле и 6% в августе. В какой-то момент только один из 19 снарядов Excalibur попал в цель.

    Командиры украинских артиллерийских подразделений подтвердили, что снаряды Excalibur показали себя очень точными при поражении целей, когда впервые были представлены в 2022 году, но позже были эффективно нейтрализованы российскими постановщиками помех.

    Вместо этого украинские войска стреляют неуправляемыми артиллерийскими снарядами, которые менее точны и требуют большего количества боеприпасов для поражения цели.

    Военные аналитики отмечают, что системы вооружений часто теряют эффективность во время интенсивных боевых действий, поскольку противники находят новые способы противодействия им.

    Наиболее эффективной контрмерой для борьбы с глушением сигнала GPS является простое устранение источника помех. Украинские силы сосредоточились на выведении из строя стационарных российских радаров и другого оборудования для постановки помех.

    Инженер RAND, который специализировался на радиоэлектронной борьбе в ВМС США, Майкл Бонерт отметил, что российские помехи не являются непреодолимыми. По его словам, контрмеры могут включать простые методы, такие как изменение времени и места запуска боеприпасов. Системы наведения, основанные на лазерах или картах местности, позволяют избежать проблемы помех GPS. Западные поставщики также разработали программные исправления для некоторых снарядов.

    «Вы всегда можете найти способ что-то протолкнуть», – сказал он. Бонерт отметил, что Excalibur был разработан в 1990-х годах, когда GPS находилась в зачаточном состоянии, а технологии радиоэлектронной борьбы были далеко не такими совершенными, как сейчас. «У тех, что постарше, фундаментально возникают трудности, – сказал он. – Лучшее оружие следовало предоставить раньше».

    Коментарии (9)
    26 мая 2024, 15:45 • Новости дня
    Раскрыты подробности аварии с сухогрузом в Ростове-на-Дону

    Врезавшийся в опору моста сухогруз шел в Крым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Судно «Зеленга», въехавшее в опору железнодорожного моста в Ростове-на-Дону, шло в Крым, оно везло арматуру, сообщил источник в сфере морских перевозок.

    Судно загрузилось арматурой в самом Ростове-на-Дону, оно должно было идти в Крым, сказал собеседник ТАСС.

    Сухогруз «Зеленга» построен в 1978 году, он ходит под российским флагом. 21 мая он прибыл из Азова Ростовской области.

    Южная транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начали проверки по факту аварии.

    Напомним, судно врезалось в несудоходный пролет Ростовского подъемного ж/д моста. По предварительным данным регионального ГУ МЧС, авария могла случиться из-за отказа рулевого управления.

    Коментарии (6)
    26 мая 2024, 13:32 • Новости дня
    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разговоры официальных лиц США о необходимости разрешить Киеву бить по целям на территории России отражают безысходность Запада и похожи на агонию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Как отметил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале, «эти разговоры отражают безысходность и понимание, что честными средствами они не достигнут своей цели, это похоже на агонию», передает ТАСС.

    Ранее The New York Times сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием.

    Коментарии (39)
    26 мая 2024, 10:13 • Новости дня
    Российские военные захватили пленных на позициях ВСУ под запорожской Васильевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие из отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии ВС России штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой в Запорожской области и захватили пленных, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, под Васильевкой по направлению к Степногорску бойцы 19-й дивизии ВС России при поддержке мотострелков штурмом взяли позиции ВСУ и захватили пленных, которые теперь не хотят воевать и призывают сослуживцев сдаваться, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что украинская армия находится в подавленном состоянии и понимает, что потеря Гуляйполя в Запорожской области неизбежна.

    Коментарии (3)
    26 мая 2024, 11:41 • Новости дня
    Ле Пен обошла Макрона в популярности у французов накануне выборов

    Bloomberg: «Национальное объединение» Ле Пен обходит коалицию Макрона накануне выборов в Европарламент

    Ле Пен обошла Макрона в популярности у французов накануне выборов
    @ Juan Carlos Rojas/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крайне правая французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен усилила преимущество над коалицией президента страны Эммануэля Макрона «Возрождение» на фоне предстоящих выборов в Европарламент, сообщает Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg, по опросам Elabe, партию Ле Пен поддержали 33% опрошенных, за «Возрождение» Макрона, свой голос отдали 15,5%. Тем временем Социалистическая партия Рафаэля Глюксманна получила 13% голосов, «Непокоренная Франция» – 8%, партия «Зеленых» – 6 процентов.

    Ранее лидер фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что французские власти намерены обмануть и «обчистить» французов через реформу соцобеспечения безработных.

    Коментарии (12)
    Главное
    Бастрыкин запросил доклад по нападению на участников СВО в Башкирии
    В Орловской области задержали советника губернатора
    Медведев: Удар США по силам России на Украине привел бы к мировой войне
    Судно с арматурой для Крыма врезалось в ж/д мост в Ростове-на-Дону
    Ле Пен обошла Макрона в популярности у французов
    Россия нарастила закупки бананов из Китая в 19 раз
    В России провели уникальную операцию по извлечению натовской пули из сердца

    Польшу убедили не срывать российский транзит нефти

    Транзит казахстанской нефти через территорию России в ФРГ продлен. Важнейшая для Берлина сделка долгое время пребывала в подвешенном состоянии из-за опасений Польши перечислять оплату за измерения объемов газа Москве. Проблема оказалось решенной и в итоговом варианте расходы за это примет на себя Германия. Почему в Европе создают столь сложные схемы торговли нефтью? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Узбекистан начнут дружить регионами

    Узбекистан станет третьей страной, которую посетит Владимир Путин после инаугурации. Москва и Ташкент активно наращивают сотрудничество как в экономической, так и в социально-гуманитарной сфере. Экспертное сообщество называет республику одним из наиболее перспективных партнеров России в СНГ. В чем это выражается и в каких сферах стоит ожидать наибольшего прогресса? Подробности

    Перейти в раздел

    Как бриг «Меркурий» навеки вписал свое имя в состав ВМФ

    195 лет назад, 26 мая 1829 года, произошла одна из самых громких побед русского флота. Маленький бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя громадными турецкими линейными кораблями – и вышел из него победителем. Как такое произошло и какое отношение к памяти об этом подвиге имеет один из самых современных кораблей ВМФ России? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция еще раз доказала лицемерие Запада

    Еще одна страна приняла закон о противодействии иностранному влиянию – но это, как ни странно, никто не заметил. Не случилось ни митингов, ни беспорядков, ни жестких заявлений Госдепа. А все потому, что эта страна – Франция. А бороться она собирается с «российским влиянием». Почему Париж решил принять этот закон именно сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

    • Запад намекнул на убийство премьера Грузии

      Из-за закона об иноагентах Госдепартамент США заявил о пересмотре всего комплекса отношений с Грузией. А ЕС устами одного из своих комиссаров даже напомнил грузинскому премьеру о судьбе премьера Словакии, который попал в больницу из-за покушения со стороны поклонника Украины. Так в Грузии поняли, что Запад потерял всякий стыд.

    • Правительство Британии самоубилось из-за ВСУ

      В Великобритании объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Вместо того чтобы держаться за власть до 2025 года, правительство Риши Сунака готовится уйти уже летом. Причина тому – угрожающая для ВСУ ситуация на фронте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............