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Италия заявила об отсутствии у Столтенберга полномочий решать за все НАТО
Глава минобороны Италии Крозетто выступил против «разрешения» Столтенберга Киеву бить вглубь России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не в праве решать за весь альянс, сказал глава итальянского минобороны Гуидо Крозетто, комментируя слова генсека о разрешении киевскому режиму бить западным оружием по российской территории.
Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять «линию за всех», сказал Крозетто в интервью La Stampa, передает ТАСС.
Министр пояснил, что это касается и Столтенберга и президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что решения будут принимать на саммите в Вашингтоне в июле.
«Отдельные выступления ничего не значат», – подчеркнул руководитель ведомства.
По его мнению, помогая Украине, ошибочно принимать действия, «ведущие к эскалации», должна оставаться возможность добиться перемирия и открытия мирных переговоров.
До этого главы МИД и минтранса Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини также выступили против ударов Киева вглубь российской территории.