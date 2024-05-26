Италия заявила об отсутствии у Столтенберга полномочий решать за все НАТО

Глава минобороны Италии Крозетто выступил против «разрешения» Столтенберга Киеву бить вглубь России

Tекст: Алексей Дегтярев

Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять «линию за всех», сказал Крозетто в интервью La Stampa, передает ТАСС.

Министр пояснил, что это касается и Столтенберга и президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что решения будут принимать на саммите в Вашингтоне в июле.

«Отдельные выступления ничего не значат», – подчеркнул руководитель ведомства.

По его мнению, помогая Украине, ошибочно принимать действия, «ведущие к эскалации», должна оставаться возможность добиться перемирия и открытия мирных переговоров.

До этого главы МИД и минтранса Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини также выступили против ударов Киева вглубь российской территории.