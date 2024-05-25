Италия выступила против ударов ВСУ западным оружием вглубь России

Глава МИД Италии Таяни потребовал не использовать передаваемое Украине оружие для ударов вглубь территории России

Tекст: Антон Антонов

Таяни заявил, что Киев сам делает свой «выбор», но «оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины», то есть только для ударов по регионам, которые на Западе считают украинскими. Также Таяни подчеркнул, что Италия «не отправит ни одного итальянского военного на Украину», передает РИА «Новости» со ссылкой на Adnkronos.

Сальвини, комментируя призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Киева по объектам в России, заявил, что «Италия ни с кем не воюет». Сальвини не желает, чтобы его «дети росли в страхе перед третьей мировой войной». Также он выступил против отправки даже одного итальянского военного для участия в боевых действиях на Украине.

Напомним, Столтенберг призвал снять с Украины ограничения на удары по России. В МИД России заявили, что о словах Столтенберга полезно знать всем, кого зовут на так называемую «мирную конференцию» в Швейцарии.