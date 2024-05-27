Прибалты и поляки толкают Европу к ядерной войне

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

В ЕС призвали готовиться к войне с Россией и принять ряд мер для совместного вооружения. Об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Владимир Путин якобы «не хочет мира». На этом фоне глава ЕК отметила важность последовательной поддержки Украины, а также необходимость укрепления обороноспособности Евросоюза.

По ее словам, Москва предпринимает немало усилий для осуществления «гибридных атак». К таковым фон дер Ляйен отнесла недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов в качестве инструмента противостояния с ЕС и даже попытки расколоть европейцев с помощью соцсетей.

«Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе», – уточнила фон дер Ляйен. При этом финансирование мер по наращиванию военного потенциала объединения, по ее мнению, должно осуществляться за счет бюджетных средств, формирующихся за счет взносов стран – участниц ЕС.

Эти заявления звучат на фоне непрекращающейся милитаристской риторики европейских государств. Так, страны Балтии и Польша заявили о готовности ввести свои войска на территорию Украины, если наступление России достигнет значительного прогресса.

Немецкое издание Der Spiegel пишет, что об этом Германию предупредил целый ряд региональных политиков. На конференции Леннарта Мери в Таллине они выразили значительную обеспокоенность тем, что Запад недостаточно активно помогает ВСУ, провоцируя тем самым «резкое ухудшение ситуации».

Прибалтика и Польша подчеркивают, что они не собираются ждать размещения российских войск на своих границах. По их мнению, необходимо действовать на опережение путем ввода собственного контингента в зону конфликта, что, однако, может сделать НАТО полноценным участником войны.

Кроме того, некоторые страны объединения рассматривают вариант защиты воздушного пространства Западной Украины с помощью собственных комплексов ПВО. Об этом сообщает издание Bild. Инициатором предложения выступила Польша. Газета также пишет о переговорах по поводу отправки в ВСУ инструкторов НАТО. По мнению некоторых политиков, это будет гораздо более экономично, чем заставлять «сотню тысяч солдат летать по Европе ради обучения».

Повышает градус напряжения и сам Североатлантический альянс. Так, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в очередной раз повторил призыв разрешить ВСУ наносить удары по территории России из западного оружия. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине возможности самообороны, что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом.

Генсек уточнил, что ряд стран уже отменили имеющиеся ограничения. Важность данного решения он объяснил тем, что 99% оружия, которое «помогло нанести серьезные потери» российской армии, офису Зеленского поставили именно страны НАТО.

Призыв Столтенберга поддержали в Швеции. Так, министр обороны страны Пол Йонсон заявил, что Украина имеет полное право на проведение обстрелов территории РФ. Он назвал данные действия частью самообороны ВСУ, однако оговорился, что их реализация должна проходить в условиях «соблюдения законов ведения войны».

Первой страной, давшей разрешение офису Зеленского на применение собственного оружия для нанесения ударов по территории России, стала Британия. Во время визита в Киев глава МИД государства Дэвид Кэмерон заявил, что таким образом Украина сможет защитить собственный суверенитет, писало агентство Reuters. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызвана воинственность Лондона.

Однако не все государства ЕС готовы поддержать милитаристский уклон объединения. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит оснований для расширения зоны действия западного вооружения в рамках конфликта на Украине, сообщает Tagesshau. Он подчеркнул, что цель его внешней политики заключается в том, чтобы не спровоцировать «очень большую войну».

«Позиция западных элит заключается в том, что Россия ни в коем случае не должна одержать верх над Украиной. По их мнению, победа Москвы взломает европейскую архитектуру, которая была выстроена Западом в Европе через расширение НАТО и ЕС в течение последних 30 лет.

И напротив, поражение РФ может укрепить западную архитектуру европейской безопасности. Прибалты и поляки, в свою очередь, опасаются, что дальнейшее продвижение российской армии на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности», – объясняет германский политолог Александр Рар.

«Большинство западных политиков считают, что переданное ВСУ оружие повышает шансы украинских военных на победу в конфликте. В экспертном же сообществе на Западе идут ожесточенные споры о том, кто сильнее: Украина вместе с западной помощью или Россия», – добавил собеседник. По его словам, искать дипломатическое решение конфликта – как того требуют Венгрия и Словакия – другие восточные европейцы наотрез отказываются.

«Прибалты и поляки говорят, что в случае отступления украинской армии с нынешних позиций, они вместе с французами и англичанами готовы послать свои войска на помощь ВСУ. Вероятно, лидеры этих стран надеются, что в случае прямых столкновений между российской армией и войсками стран НАТО, США, как атомная держава, будут вынуждены вступить в военный конфликт. Они действительно затеяли очень опасную игру», – указал Рар. Все это, по его словам, «сильно осложняет принятие каких-либо миротворческих решений».

Причины обращения европейских чиновников к милитаристской риторике в некотором смысле схожи, считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Он напомнил, что в Бельгии в отношении Урсулы фон дер Ляйен начинается судебное разбирательство за вероятные нарушения с закупкой вакцины Pfizer. По мнению политолога, глава Еврокомиссии, говоря о необходимости ЕС готовиться к войне, пытается отвлечь внимание от расследования.

«Что касается Швеции, то там чиновники каждый месяц ищут то подводную лодку, то диверсантов где-то в районе Гетеборга»,

– иронично отметил Трухачев. Кроме того, не так давно командующий вооруженными силами Швеции заявил, что Россия якобы может покушаться на принадлежащий королевству остров Готланд. «Шведское правительство глубоко русофобское», – подчеркнул спикер.

Резкие заявления западных чиновников собеседник связывает также с желанием европейских политиков «отличиться» в преддверии выборов в Европарламент. Они, напомним, состоятся во всех странах ЕС с 6 по 9 июня 2024 года. «Чем ближе эта дата, тем западные чиновники будут больше упражняться в резких высказываниях. Тем более что Россия стала темой номер один для ЕС», – отметил собеседник.

Впрочем, такая политика вряд ли поможет им набрать дополнительные очки. «Дело в том, что европейский электорат не однороден. Да, избиратель в массе своей поддерживает санкции против Москвы, ограниченную передачу оружия ВСУ, но выступает против эскалации конфликта и отправки войск на Украину», – напомнил Трухачев.

В качестве примера он привел результаты президентских выборов в Литве – стране, которую наряду с Польшей можно считать одной из самых русофобских в мире. «Ингрида Шимоните, выступившая за переброску войск в зону конфликта в учебных целях, получила четверть голосов, а отмолчавшийся по этому вопросу Гитанас Науседа – три четверти», – указал политолог.

По мнению эксперта, европейские политики позволяют себе резкие заявления, потому что Россия пока довольно мягко реагирует на подобные выпады. Впрочем, в ЕС есть и те, кто выступает против эскалации конфликта. Речь идет о правых евроскептиках, уточнил Трухачев. «Это Партии свободы в Австрии и Нидерландах, «Альтернатива для Германии», «Национальное объединение» во Франции, «Лига» в Италии, «Свобода и прямая демократия» в Чехии, – перечислил эксперт. – В основном они входят в группу «Идентичность и демократия» в Европарламенте».

Несколько иной точки зрения придерживается Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». По его мнению, выборы в Европарламент – «внутренняя история», в рамках которой разворачиваются отдельные дискуссии, в меньшей степени связанные с Москвой. Милитаристскую риторику собеседник объясняет трендом в Евросоюзе. «ВС РФ ведут наступательные действия в зоне СВО. На этом фоне

европейские политики, как они считают, должны психологически воздействовать на Россию. Отсюда и заявления о праве ВСУ наносить удары по территории нашей страны, а также угрозы ввести войска на Украину,

– пояснил политолог. «Впрочем, во втором случае речь идет о смешной попытке прибалтов убедить Германию оказывать большую помощь Киеву. Но, думаю, им это не удастся. Вероятно, между Вашингтоном и Берлином уже есть взаимопонимание по этому вопросу», – считает аналитик.

Политики, делая резкие заявления в адрес России, во многом не осознают последствия подобных высказываний, добавил собеседник. «Более того, они не знают, что такое РФ, с кем они имеют дело», – указал спикер. По его словам, в конфликте с Москвой заинтересованы только восточные европейцы и немного скандинавы.

«Всем остальным он совершенно не нужен. Они действуют в тех условиях, в которые их поставили американцы. Ярким примером выступает Италия, которая, с одной стороны, поддерживает США, а с другой – ни во что глубоко влезать не хочет и последовательно этого не делает», – резюмирует Бордачев.