Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.0 комментариев
По делу о коррупции против главы ЕК назначены новые слушания
Суд отказался отдать генпрокуратуре ЕС дело о коррупции против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Суд Льежа не стал передавать Генеральной прокуратуре Евросоюза дело по обвинениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в коррупции при закупке вакцин Pfizer, сообщил один из истцов – лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Сторона фон дер Ляйен и Pfizer не добилась успеха в ходе дебатов в суде, сообщил Филиппо по итогам заседания, передает ТАСС. Новые слушания назначены на 6 декабря.
«Важной победой стал тот факт, что суд принял к рассмотрению запрос Венгрии о том, имеет ли генпрокуратура ЕС компетенцию расследовать данное дело», – отметил он.
Перед началом заседания Филиппо заявил агентству, что «генпрокуратура ЕС похоронит это дело», так как «там есть явный конфликт интересов».
В начале апреля началось расследование против главы ЕК по делу о закупках вакцин.