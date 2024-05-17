По делу о коррупции против главы ЕК назначены новые слушания

Суд отказался отдать генпрокуратуре ЕС дело о коррупции против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

Tекст: Валерия Городецкая

Сторона фон дер Ляйен и Pfizer не добилась успеха в ходе дебатов в суде, сообщил Филиппо по итогам заседания, передает ТАСС. Новые слушания назначены на 6 декабря.

«Важной победой стал тот факт, что суд принял к рассмотрению запрос Венгрии о том, имеет ли генпрокуратура ЕС компетенцию расследовать данное дело», – отметил он.

Перед началом заседания Филиппо заявил агентству, что «генпрокуратура ЕС похоронит это дело», так как «там есть явный конфликт интересов».

В начале апреля началось расследование против главы ЕК по делу о закупках вакцин.