Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?0 комментариев
Минобороны объявило о начале учений с нестратегическим ядерным оружием
Минобороны объявило о начале учений в ЮВО с нестратегическим ядерным оружием
В Южном военном округе (ЮВО) стартовал первый этап учения с подготовкой и применением нестратегического ядерного оружия, сообщило Минобороны России.
Личный состав ЮВО отрабатывает учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжению ими ракет-носителей и скрытному выдвижению на позиции для пусков, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Подразделения ВКС России отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также вылеты в районы патрулирования.
Министерство напомнило, что это учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники для «безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета» России в ответ на провокационные заявления и угрозы с Запада.
Ранее Генштаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению учения.