29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».0 комментариев
Швеция решила выделить Украине 1,26 млрд долларов на укрепление ПВО
Правительство Швеции достигло договоренности с партией «Шведские демократы» о выделении более 13,3 млрд крон (1,26 млрд долларов) на «укрепление противовоздушной обороны Украины», сообщила вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш.
По ее словам, в состав пакета помощи входят два самолета-разведчика ASC 890, снаряды и бронетехника, передает ТАСС.
Ранее правительство Швеции достигло соглашения по формированию трехлетней программы военной поддержки Украины на 2024–2026 годы на сумму 75 млрд крон – по 25 млрд крон в год (7,02 и 2,24 млрд долларов соответственно).