Иностранцы похвалили полностью российский УТС-800 на Dubai Airshow

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, на Dubai Airshow 2025 делегации из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Европы проявили особый интерес к новому российскому учебно-тренировочному самолету УТС-800, передает ТАСС. Згировская отметила, что зарубежные специалисты хвалили Россию за полную локализацию производства компонентов самолета.

«Гости экспозиции интересовались летно-техническими характеристиками, возможностями акробатических полетов, установкой вооружения, катапультными креслами и адаптивной стеклянной кабиной», – заявила Згировская. Среди иностранных заказчиков одним из главных вопросов оказалось серийное производство и статус испытаний самолета, а также сравнение с аналогичными зарубежными проектами.

Кроме того, по словам представителя УЗГА, значительный интерес вызвал экспортный беспилотник «Форпост-РЭ». Посетители экспозиции интересовались полезными нагрузками БПЛА и возможностями его модификации. Отмечалось, что на данный момент беспилотник полностью российской разработки, а от израильского Searcher II осталась только внешняя форма.

На Dubai Airshow 2025 Уральский завод гражданской авиации впервые представил УТС-800 и «Форпост-РЭ» на российской экспозиции в виде макетов.

