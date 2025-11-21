Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.16 комментариев
Иностранцы похвалили полностью российский УТС-800 на Dubai Airshow
Представители делегаций силовых ведомств и промышленных предприятий из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы проявили большой интерес к новому российскому учебно-тренировочному самолету УТС-800 и хвалили Россию за то, что все компоненты машины отечественного производства, рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (АО «УЗГА») Екатерина Згировская.
По ее словам, на Dubai Airshow 2025 делегации из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Европы проявили особый интерес к новому российскому учебно-тренировочному самолету УТС-800, передает ТАСС. Згировская отметила, что зарубежные специалисты хвалили Россию за полную локализацию производства компонентов самолета.
«Гости экспозиции интересовались летно-техническими характеристиками, возможностями акробатических полетов, установкой вооружения, катапультными креслами и адаптивной стеклянной кабиной», – заявила Згировская. Среди иностранных заказчиков одним из главных вопросов оказалось серийное производство и статус испытаний самолета, а также сравнение с аналогичными зарубежными проектами.
Кроме того, по словам представителя УЗГА, значительный интерес вызвал экспортный беспилотник «Форпост-РЭ». Посетители экспозиции интересовались полезными нагрузками БПЛА и возможностями его модификации. Отмечалось, что на данный момент беспилотник полностью российской разработки, а от израильского Searcher II осталась только внешняя форма.
На Dubai Airshow 2025 Уральский завод гражданской авиации впервые представил УТС-800 и «Форпост-РЭ» на российской экспозиции в виде макетов.
