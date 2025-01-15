Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Индия испытала микроракету Bhargavastra для борьбы с дронами
Индия успешно испытала первую микроракету Bhargavastra для уничтожения дронов
Индия успешно испытала первую отечественную микроракету Bhargavastra на полигоне Говалпур Севард, предназначенную для борьбы с роями дронов.
Индия провела успешные испытания микроракеты Bhargavastra, которая была разработана компанией Economic Explosives, передает ТАСС. Два испытательных пуска ракеты прошли на полигоне Говалпур Севард и подтвердили ее эффективность в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
Ракетная система Bhargavastra запускается с мобильной платформы, и способна поражать цели на расстоянии более 2,5 км. Это делает ее уникальным инструментом для борьбы с роями дронов, которые могут представлять серьезную угрозу в современных условиях.
В дальнейшем в этом году планируются дополнительные испытания Bhargavastra, после которых она будет рекомендована к принятию на вооружение индийской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия успешно испытала свою первую гиперзвуковую ракету большой дальности. Индия также провела испытания 125-килограммовой авиабомбы на самолете Су-30МКИ. Россия решила испытать модель спускаемого аппарата индийского космического корабля.