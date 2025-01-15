Индия испытала микроракету Bhargavastra для борьбы с дронами

Индия успешно испытала первую микроракету Bhargavastra для уничтожения дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индия провела успешные испытания микроракеты Bhargavastra, которая была разработана компанией Economic Explosives, передает ТАСС. Два испытательных пуска ракеты прошли на полигоне Говалпур Севард и подтвердили ее эффективность в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Ракетная система Bhargavastra запускается с мобильной платформы, и способна поражать цели на расстоянии более 2,5 км. Это делает ее уникальным инструментом для борьбы с роями дронов, которые могут представлять серьезную угрозу в современных условиях.

В дальнейшем в этом году планируются дополнительные испытания Bhargavastra, после которых она будет рекомендована к принятию на вооружение индийской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия успешно испытала свою первую гиперзвуковую ракету большой дальности. Индия также провела испытания 125-килограммовой авиабомбы на самолете Су-30МКИ. Россия решила испытать модель спускаемого аппарата индийского космического корабля.