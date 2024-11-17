Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.9 комментариев
Индия испытала первую гиперзвуковую ракету большой дальности
Индия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты дальностью 1,5 тыс км
Индия успешно провела испытания своей первой гиперзвуковой ракеты большой дальности, продемонстрировав ее способность поражать цели на расстоянии свыше 1,5 тыс. километров.
Индия успешно провела испытания первой отечественной гиперзвуковой ракеты большой дальности, сообщает «РИА Новости». Испытания, организованные Организацией оборонных исследований и разработок при Министерстве обороны Индии, прошли вечером субботы у побережья Одиши. По информации ведомства, ракета была тщательно отслежена различными системами, развернутыми в нескольких областях, и показала высокую точность при конечных маневрах и ударе.
Министерство обороны Индии уточнило, что новая гиперзвуковая ракета обладает дальностью свыше 1,5 тыс. километров. Собранные данные из бортовых станций подтвердили успешное выполнение задания. Эти испытания подчеркивают значительный прогресс Индии в области военной техники и технологий.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал этот успех историческим, подчеркивая, что испытания поставили Индию в группу избранных стран, которые обладают передовыми военными технологиями. Он отметил, что это достижение стало возможным благодаря запуску ракеты с острова доктора А. П. Дж. Абдула Калама.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия успешно испытала многоразовую ракету-носитель, что является значительным шагом в развитии ее космической программы. Глава BrahMos Aerospace не исключил, что разрабатываемая ракета «Брамос-II» будет обладать характеристиками российского «Циркона». Индия также испытала усовершенствованный морской вариант ракеты «БраМос», подтверждая свои амбиции в области военных технологий.