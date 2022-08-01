Глава BrahMos Aerospace не исключил, что «Брамос-II» будет иметь характеристики «Циркона»

Разрабатываемая российским «НПО машиностроения» и индийской Организацией оборонных исследований и разработок гиперзвуковая версия крылатой ракеты «Брамос» «Брамос-II», возможно, будет иметь характеристики ракеты «Циркон», ее первые испытания могут пройти через пять-шесть лет, сообщил управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace Атул Ране.

Он заявил, что «технологии по «Брамос-II» с обеих сторон (Индии и России) подготовлены». «Дизайн гиперзвуковой версии ракеты «Брамос» спроектирован обеими сторонами. Когда нам предоставят технологии, мы ее создадим. Изначально речь шла о ее испытаниях в 2021 году, затем в 2024 году. Я считаю, что все же еще нужно пять-шесть лет, прежде чем будут проведены ее первые испытания», – передает ТАСС слова Ране.

Отвечая на вопрос, будет ли «Брамос-II» иметь характеристики ракеты «Циркон», которая также разработана «НПО машиностроения», Ране сказал, что это «возможно». «Весь мир работает над созданием гиперзвуковой крылатой ракетой. США и Китай работают над гиперзвуковыми версиями крылатых ракет. Но у них их нет. Я не знаю ни одной страны, у которой она уже есть. Россия заявила, что провела испытания гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», которая разработана «НПО машиностроения», – отметил он. По словам Ране, гиперзвуковая версия ракеты «Брамос» «будет очень дорогой».

Глава предприятия также сообщил, что «Брамос-II» не будет поставляться на экспорт. «Мы не сможем экспортировать гиперзвуковые ракеты «Брамос». Они будут производиться только для Индии и России», – указал он. По его словам, причина этого заключается в том, что Индия как страна-участница Режима контроля за ракетными технологиями может работать над развитием ракеты дальностью более 300 км и весом более 500 кг, но не может передавать эти технологии другим странам.

По словам Ране, размещение сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос» на российских носителях возможно.

«Все зависит от российского правительства, которое может решить размещать ли «Брамос» на своих носителях. Решение использовать иностранное оборудование в российских вооруженных силах зависит только от него. Сейчас, я полагаю, российские ВС не могут использовать иностранное вооружение. Ракета «Брамос» для России частично иностранная», – сказал Ране. «Ее размещение на российских носителях возможно, если правительство России одобрит», – подчеркнул глава предприятия. При этом он отметил, что ракеты «Брамос» могут быть размещены на любом российском корабле.

«На каждом собрании акционеров «Брамос», на каждом заседании наблюдательного совета и заседании правления этот вопрос поднимается: когда будет заказ на ракеты «Брамос» с российской стороны? Предприятие хочет продавать. Они должны быть на вооружении российских ВС. Но это должно быть уже политическим решением. Мы ждем», – сказал Ране.

По его словам, BrahMos Aerospace планирует начать летные испытания крылатой ракеты «Брамос» нового поколения – «Брамос-NG» - через 2,5-3 года.

«Существующая ракета «Брамос» имеет прекрасные характеристики, это касается дальности полета, поражающей способности. Мы работаем над ракетой «Брамос» следующего поколения, которую мы назвали Next Generation – NG («Эн-джи»). Через 2,5-3 года мы начнем ее летные испытания, а через пять лет -–уже ее производство», – сказал Ране.

По его словам, «уже почти завершена работа над эскизным проектом ракеты NG». «Мы его рассмотрим в конце августа», – отметил глава предприятия.

Он уточнил, что «Брамос-NG» в два раза легче базовой версии ракеты «Брамос». «Ее вес 1300 кг. Сейчас мы сконцентрированы на развитии возможностей для ее запуска с разных самолетов, а затем мы приспособим ее к применению во флоте и на земле. Облегченная версия ракеты может быть запущена откуда угодно», – заявил Ране.

После рассмотрения эскиза ракеты предприятие будет искать финансирование на дальнейшее развитие проекта. «Обеим странам придется обеспечить нас средствами. В соответствии с договоренностями, которые были зафиксированы при создании предприятия «Брамос», каждая из сторон должна будет участвовать в финансировании. Мы ожидаем, что на развитие NG-версии потребуется 250-300 млн долларов США», – отметил Ране.

Глава российско-индийского предприятия ожидает, что интерес к версии ракеты нового поколения будет выше, чем к ее первой версии. «Когда мы начнем производить «Брамос-NG», ожидаю, что объем заказов стартует с 5 млрд долларов и спустя десять лет дойдет до 45-50 млрд долларов. Такую долю на рынке мы ожидаем», – заявил Ране.

По словам директора предприятия, «почти любой российский истребитель – Су-30, Ми-29, индийский «Теджас» – сможет нести «Брамос-NG», – сказал он.

При этом один самолет может быть оснащен не одной, а пятью ракетами нового поколения. «Один самолет сможет нести много ракет «Брамос-NG». В настоящее время истребитель Су-30 может оснащаться только одной ракетой «Браиос». А с ракетой «Брамос-NG» сможет нести пять», – отметил он.

Ранее военно-морские, военно-воздушные и вооруженные силы Индии заказали различные версии сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» российско-индийского производства на 250 млрд рупий (4,2 млрд долларов).