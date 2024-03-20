Индия испытала 125-килограммовую авиабомбу на Су-30МКИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, универсальная авиабомба класса «воздух-земля» предназначена для ВВС Индии, передает ТАСС. В SOLARINDS отметили, что после испытаний на Су-30МКИ бомбу планируется протестировать на французском истребителе Mirage-2000.

Успешные испытания бомбы – это значимый шаг для индийской оборонной промышленности, так как она позволит ВВС страны повысить свою боеспособность.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц.