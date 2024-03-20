Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.0 комментариев
Индия испытала 125-килограммовую авиабомбу на Су-30МКИ
Индийская компания Solar Industries India Limited (SOLARINDS) разработала и успешно испытала 125-килограммовую авиабомбу на истребителях Су-30МКИ, сообщили в пресс-службе компании.
Как говорится в сообщении, универсальная авиабомба класса «воздух-земля» предназначена для ВВС Индии, передает ТАСС. В SOLARINDS отметили, что после испытаний на Су-30МКИ бомбу планируется протестировать на французском истребителе Mirage-2000.
Успешные испытания бомбы – это значимый шаг для индийской оборонной промышленности, так как она позволит ВВС страны повысить свою боеспособность.
Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц.