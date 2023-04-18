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Россия решила испытать модель спускаемого аппарата космического корабля Индии
Аппарат Мантурова: Россия испытает модель спускаемого аппарата космического корабля Индии
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Россия реализует контракты на аэродинамические испытания моделей спускаемого аппарата и системы аварийного спасения индийского пилотируемого космического корабля «Гаганьян», а также на поставку летных скафандров и кресел экипажа, рассказали в аппарате главы Минпромторга Дениса Мантурова.
По словам, Мантурова, Россия оказывает содействие в реализации программы создания индийского пилотируемого корабля «Гаганьян». В частности, реализуются контракты на испытания в аэродинамических трубах моделей спускаемого аппарата и системы аварийного спасения, на поставку комплектов скафандров и комплектов кресел для экипажа, а также датчиков скорости, передает ТАСС.
По словам Мантурова, ключевыми направлениями сотрудничества стран в части космической деятельности является область пилотируемых космических программ и спутниковой навигации. Большое внимание уделяется и подготовке индийских космонавтов.
Ранее США предложили Индии отказаться от дружбы с Россией во всех сферах.
В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
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В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.
На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.
Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».
Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.
Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники
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Самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации. Это объясняется почти полным уничтожением опытных украинских военных летчиков.
«У Украины практически не осталось боевых летчиков. Те, кто сейчас летает на украинских самолетах, это в основном наемники», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, принимающий сейчас участие в СВО на Украине.
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков. Официально о том, что в составе украинских ВВС воюют граждане других государств, не сообщалось. Однако достоверно известно об участии иностранных наемников (в том числе граждан стран НАТО) в наземных боях на стороне ВСУ.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении в ходе спецоперации иностранных наемников, в частности, об этом упоминается и в сводке МО от 17 апреля. Страны НАТО отрицают прямое участие своих военнослужащих в конфликте, однако подтверждают присутствие на Украине «добровольцев».
«Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик газете ВЗГЛЯД. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен».
Истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Украины, до последнего времени эксплуатировали и ряд стран НАТО – Польша, ФРГ, Словакия, Болгария и другие. В понедельник стало известно, что Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Ранее несколько аналогичных машин Украине передала Польша.
Подготовка квалифицированного военного летчика занимает длительный срок – до 10-15 лет.
В Пентагоне назвали сроки поставок F-16 Украине
Замглавы Пентагона Каль: США понадобится полтора года на поставку Украине истребителей F-16
США понадобится полтора года для того, чтобы поставить Украине F-16, если будет принято соответствующее решение, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.
Каль в ходе онлайн-выступления, организованного Foreign Policy, отметил, что США могли бы потратить все деньги на F-16, тогда эти самолеты прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента, передает РИА «Новости».
По его словам, даже в случае решения Вашингтона отправить Киеву эти истребители, они бы не помогли Украине в весенних и летних наступательных операциях.
Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что Киев не может решить проблемы без поставок F-16, так как российская авиация превосходит украинскую.
В феврале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.
В МИД сочли вопиющим изъятие Чехией танков из Марокко для передачи Киеву
Москва считает вопиющим случаем фактическую экспроприацию Чехией модернизируемых в этой стране принадлежащих Марокко танков для передачи их Украине, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
Отвечая на вопрос о передаче Чехией принадлежащих Марокко танков Украине, она заявила, что в Праге не стесняются нарушать базовые нормы регулирующего торговлю оружием международного права, а также захватывать чужую собственность, передает ТАСС.
Захарова добавила, что повторяется печальный опыт Второй мировой войны, когда чешские предприятия, являясь частью ВПК фашистской Германии, регулярно снабжали Третий рейх вооружениями для войны против СССР.
Ранее алжирское издание Menadefence сообщило, что Марокко отправило Украине партию танков Т-72Б. Из-за не самого лучшего состояния их ремонтируют в мастерских компании Excalibur в чешском городе Штернберк.
В Нью-Йорке обнаружили секретный участок полиции Китая
Минюст США: В Нью-Йорке обнаружили секретное отделение полиции Китая, двое его сотрудников арестованы
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Соединенные Штаты нашли «секретный участок» китайской полиции в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников, заявило министерство юстиции США.
Представитель министерства на пресс-конференции обвинил подозреваемых в оформлении официальных китайских документов и оказании других «правительственных услуг», а также в преследовании диссидентов, передает РИА «Новости».
Как указал он, подозреваемые работали сообща над созданием полицейского участка в Чайна-тауне на Манхэттене от имени национальной полиции китайского правительства. По его словам, участок функционировал с февраля 2022 года, а его сотрудники были «жителями Нью-Йорка».
Представитель министерства отметил, что США не нужны секретные полицейские участки в «великом городе». Он призвал живущих в Нью-Йорке китайцев без опаски обращаться в американские правоохранительные органы.
Кроме того, прокурор США по восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис заявил, что США предъявили обвинения 34 офицерам полиции КНР, которые входят в оперативную группу, именуемую рабочей группой «спецпроекта 912». По его словам, это не обычная полиция, она не защищает людей и не борется с преступлениями, а наоборот, совершает преступления.
По словам представителя американской юстиции, указанные лица обвиняются в преследовании демократических активистов и диссидентов, находящихся за пределами КНР, в том числе в Нью-Йорке.
НАТО начало подготовку к боевым действиям у границ России
NYT: НАТО готовится к боевым действиям в связи с конфликтом на Украине и направило войска в восемь стран у границы с РФ
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НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления, сообщает американское издание The New York Times.
Как утверждает американское издание, Североатлантический альянс переходит от стратегии сдерживания с помощью угрозы ответного удара к стратегии сдерживания воспрещением, которая подразумевает большее число военных, постоянно находящихся на границе с Россией, большую интеграцию военных планов между США и союзниками, увеличение расходов на оборону, а также рост детальных требований к союзникам относительно того, какими силами и оборудованием они должны обладать, передает РИА «Новости».
Как утверждается в материале, сейчас цель НАТО заключается в том, чтобы не только активизировать свои силы, но и сделать их более заметными для Москвы, в рамках этой стратегии Североатлантический альянс уже направил войска из разных стран в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
Как заявил высокопоставленный источник в НАТО, в рамках новых планов командующий объединенными силами альянса в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи впервые со времен холодной войны интегрирует военные планы Соединенных Штатов и других союзников. Источник добавил, что американцы вернулись в Европу и теперь решают с НАТО, как именно США будут «защищать» Европу.
Напомним, в прошлый четверг Москва предупредила о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО.
В МИД пригрозили западным дипломатам выдворением за подрывную работу в России
Захарова: Занимающиеся подрывной деятельностью западные дипломаты будут выдворены из России
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Западным дипломатам, которые будут вовлечены в подрывную деятельность в России, грозит выдворение из страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД, говорится, что любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты – выдворяться из России, передает ТАСС.
Она также подчеркнула, что заявления послов США, Канады и Великобритании после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом) являются вмешательством во внутренние дела РФ.
Ранее Захарова прокомментировала посещение оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе иностранными дипломатами, отметив, что после того как послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, им надо посетить ступеньки МИДа, чтобы вспомнить, чем должны заниматься дипломаты.
ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском
Минобороны: Российские артиллеристы нанесли групповой удар из РСЗО по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Северском
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Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике.
Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.
На Западе предрекли Украине новый Майдан
Politico: После окончания российской спецоперации Украину ждет новый Майдан
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После окончания российской спецоперации Украину ждет новый госпереворот, пишет Politico.
Как отметил в комментарии изданию экс-министр Украины, имя которого не называется, после окончания российской спецоперации «люди с нетерпением будут ждать перемен. Будут хотеть денег и справедливости, а также завершения реформы, которую требовали еще в 2014 году», причем, по его мнению, захотят как можно быстрее. «Майдан может повториться», – заключил бывший украинский министр, передает канал 360.
Украинский чиновник добавил, что пока еще сохраняющийся рейтинг президента страны Владимира Зеленского в основном связан с текущим конфликтом, но сразу после его окончания упадет до показателей, наблюдавшихся до начала спецоперации. Зеленскому непременно припомнят пустые обещания бороться с коррупцией.
О том, что украинского лидера ждет расплата «за коррупционный режим и авторитарный стиль правления», заявил и оппозиционный львовский депутат Николай Княжицкий.
А депутат Рады от партии «Голос» Инна Совсун предупредила, что «приближается десятилетний рубеж, после которого украинцы склонны проводить Майдан».
Отметим, что 23 года назад Владимир Путин впервые посетил Украину, где провел переговоры с Леонидом Кучмой. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже тогда он предупреждал Украину об угрозе НАТО.
Прокуратура решила проверить актера Козловского на дискредитацию российских войск
Прокуратура Москвы начала проверку в отношении актера Козловского по статье о дискредитации ВС России
Московская прокуратура намерена провести проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в правоохранительных органах.
Источник пояснил, что прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Данилы Козловского на предмет дискредитации ВС РФ (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ), передает ТАСС.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
Позже Данила Козловский отреагировал на обращение Бородина, отметив, что у него нет второго гражданства, в США он не сбегал, а навещал там свою маленькую дочь, и будет работать в России, пока есть возможность.
Психологи доказали вред игрушки Хаги Ваги для детей
Психологи МГУ с помощью исследования показали вред для детей модны[ игрушек Хаги Ваги
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За короткий период взрывной популярности игрушки Хаги Ваги появилось множество свидетельств того, что она оказывает негативное влияние на детей. Например, в одном из исследований, прописан случай сильного страха у ребенка, заявила газете ВЗГЛЯД психолог Маргарита Гаврилова.
«Во-первых, игрушка – это средство для стимуляции детской игры и создания воображаемых ситуаций. В результате возросшего интереса к сюжетам анимационных фильмов и видеоигр дети фактически теряют возможность самостоятельно создавать историю и часто им трудно отойти от сюжетов, заданных фильмом или игрой», – говорит научный сотрудник факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Маргарита Гаврилова.
Во-вторых, продолжила она, игра со сложным развивающимся сюжетом и богатым содержанием способствует развитию детей. «В игре развивается саморегуляция детей, эмоциональные и социальные компетенции, речь. Преобладание сюжетов анимационных фильмов и игр лишает детскую игру таких существенных черт, как спонтанность, инициатива и свобода», – пояснила психолог.
Кроме того, игрушка помогает ребенку воспроизвести определенные ситуации и культурные контексты в игре. То есть игра является для ребенка символическим средством познания окружающего мира.
«В последние десятилетия дети теряют интерес к воспроизведению событий реальной жизни и культурных тем в играх (чаепития, отношения матери и дочери, игры в больницу). Таким образом, дети в какой-то степени теряют возможность узнавать о реальных природных и социальных процессах через игру, поскольку их внимание занято модными игрушками», – указала Гаврилова.
По ее словам, модные игрушки – это игрушки, которые становятся особенно популярными на определенный период времени. За последние несколько лет примерами модных игрушек стали спиннер и поп-ит, популярность которых была обусловлена вирусными видеороликами в социальных сетях. Хаги Ваги – это новая модная игрушка, которая завоевала популярность во всем мире.
Это зловещий монстр из игры ужасов на выживание под названием Poppy Playtime. Согласно сюжету этой игры, плюшевая игрушка с острыми зубами, поющая об «объятиях и убийстве», преследует игрока, чтобы убить его. За короткий период взрывной популярности игрушки появилось множество свидетельств того, что она оказывает негативное влияние на детей. Например, в одном из исследований, посвященном детским страхам, описан случай сильного страха перед Хаги Ваги. Ребенок нарисовал, как он заползает под кровать, чтобы чудовище не увидело и не съело его.
Научный сотрудник факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Вера Сухих рассказала о результатах проведенного в 2023 году исследования о том, какие игрушки дети выбирают чаще (предлагался набор из 12 разнообразных игрушек) и будет ли меняться их выбор, если среди предложенных игрушек окажется Хаги Ваги.
Результаты показали, что игрушки, пользующиеся наибольшей популярностью у детей 3-4 лет, относятся к детскому опыту посещения общественных мест: игровой набор для больницы и супермаркета. «Интересно, как дети объяснили, почему они выбрали именно их. Почти все ответы содержат четко определенные представления о том, как ребенок хотел бы играть с игрушкой. У детей было хорошее представление о том, какие игровые действия и сюжеты они хотели бы выполнять с помощью игрушки. Истории и идеи, рассказанные детьми, в основном можно классифицировать как моделирование окружающей их реальности в игровом контексте», – объяснила Сухих.
Но когда ребенка просили выбрать между Хаги Ваги и самой интересной игрушкой из всех предложенных, 43% детей изменили свой выбор в пользу модной игрушки. И этот выбор был мотивирован совсем по-другому. «Большинство детей описали внешний вид игрушки (острые зубки, большие глаза) или выразили желание иметь ее (например, «Я хочу ее, потому что она уже есть у моего брата»).
Другими словами, ответы детей не содержали идей о том, что именно они хотели бы делать с этой игрушкой. То есть мотивация к выбору модной игрушки не связана с конкретными идеями или воображаемыми ситуациями, которые ребенок хотел бы воплотить в игру, а значит и игра с ней не будет развивающей», – заключила психолог.
Медведев назвал позором заявления Блинкена о Хиросиме и Нагасаки
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Зампред Совбеза России назвал позором заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «разрушения Хиросимы и Нагасаки – свидетельство безмерных человеческих страданий».
Он напомнил, что главы МИД стран «Группы семи» призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. Блинкен в свою очередь вспомнил о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.
«При этом не упомянув свою страну, которая преступление и совершила», – прокомментировал Медведев в своем Telegram.
«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются», – добавил он.
По словам Медведева, США «бесконечно лицемерят и врут своим и чужим», но утверждают, что Россия распространяет «ложную информацию» по Украине.
Запад требует от России выдать какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт с НАТО.
При этом встреча министров иностранных дел G7 проходит в Японии. «Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. Стране, чье руководство по сути плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами. Какой позор!» – заключил Медведев.
Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил об отсутствии оснований у России применять ядерное оружие.
В Пентагоне назвали продолжительность боевых действий на Украине
Замминистра обороны США оценил вероятность переговоров России и Украины
Переговоры Москвы и Киева не неизбежны, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.
Возможность переговоров не неминуема, боевые действия, вероятнее всего, продлятся несколько месяцев, заявил Каль в интервью Foreign Policy, передает ТАСС.
Обе стороны пытаются достичь преимущества на поле боя, добавил он.
Ранее Washington Post сообщало, что в «секретных документах» Пентагона, которые якобы утекли в Сеть, указывалось на малую вероятность начала мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году.
«Русская весна»: Украинские военные в Польше оторвали башню немецкому танку Leopard 2A4
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В Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.
Как сообщает «Русская Весна», ЧП произошло во время тренировки украинского экипажа на польском полигоне перед отъездом на линию боевого соприкосновения.
Фотографии с места аварии опубликовал офицер запаса армии Польши Петр Павелка, передает «Царьград».
По его словам, один из танков наехал на другой, проехал по корпусу военной машины, вырвав с корнем башню.
«Честно говоря, не могу вспомнить, чтобы видел такое неумелое управление бронемашиной», – прокомментировал польский офицер увиденное.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».
Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике
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Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской народной республики, передает ТАСС.
Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному.
Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой.
Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.
Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.