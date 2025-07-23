Десантники применили новейшие АК-12К при штурме укрепрайона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские десантники из 51-го гвардейского парашютно-десантного полка применили новые автоматы Калашникова АК-12К при штурме украинского укрепрайона в Сумской области, передает ТАСС.

Как уточнили в концерне «Калашников», штурмовая группа, вооруженная АК-12К, захватила укрепленный район в лесном массиве, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. В сообщении отмечается, что в результате операции было уничтожено более десяти украинских военнослужащих.

Автомат АК-12К разработан специально для подразделений ВДВ с учетом их требований. Оружие обладает улучшенными техническими и эргономическими характеристиками, а также повышенной надежностью в условиях современного боя. АК-12К использует патрон калибра 5,45 мм и предназначен для эффективного поражения живой силы противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Воздушно-десантные войска получили новую модификацию автомата Калашникова АК-12К. Концерн «Калашников» впервые показал новейшие укороченные версии автоматов АК-12 и АК-15 на мероприятии в стрелковом комплексе в парке «Патриот».