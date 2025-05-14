Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.0 комментариев
В России впервые показали новейшие укороченные автоматы Калашникова
В подмосковном парке «Патриот» концерн «Калашников» представил новейшие малогабаритные автоматы, уже применяемые в спецоперации.
Концерн «Калашников» впервые показал новейшие укороченные версии автоматов АК-12 и АК-15 на мероприятии в стрелковом комплексе в парке «Патриот», передает ТАСС.
Генеральный директор компании Алан Лушников подчеркнул, что разработки направлены на дальнейшее развитие серии автоматов и расширение доступных форм-факторов.
По его словам, новые автоматы уже применяются в ходе спецоперации. Эти модели, по информации концерна, предназначены для операторов беспилотников, водителей военной техники, связистов и военнослужащих, для которых стрелковое оружие не является основным.
Также концерн «Калашников» презентовал новую перспективную форму из комплекта обмундирования «Новатор». Лушников отметил, что компания активно поставляет боевую одежду и регулярно получает положительные отзывы от пользователей, а специалисты концерна выезжают в зону спецоперации для получения обратной связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» потребовал неустойку у НИИ прикладной химии. ЦНИИточмаш, входящий в концерн «Калашников», доставил комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» заказчику для борьбы с высокоточным оружием. Концерн «Калашников» объявил о планах увеличить выпуск ракет на 60%.