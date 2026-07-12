Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?2 комментария
Турция решила предложить принять новые переговоры по Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан представит президента республики Тайипа Эрдогана на саммите так называемой коалиции желающих в Париже в понедельник, 13 июля. На нем он заявит о готовности Анкары вновь принять переговоры по Украине на своей территории, сообщил источник в турецком МИД.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан представит президента Тайипа Эрдогана на саммите коалиции желающих в Париже 13 июля, передает ТАСС. На встрече он планирует озвучить предложение о возобновлении мирного диалога по Украине на территории Турции.
«Министр заявит о готовности Турции вернуть российскую и украинскую делегации за стол переговоров, подчеркнет важность для нее поддержания мира и стабильности в Черном море и выразит готовность поддержать усилия для достижения этой цели», – сообщил источник в турецком МИД.
Кроме того, Фидан намерен обсудить потенциальные последствия для Киева решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля 2026 года. Он также подтвердит поддержку территориальной целостности и суверенитета украинского государства. В министерстве добавили, что глава ведомства даст оценку текущей ситуации на фронте и дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.
В 2025 году в Стамбуле состоялись три раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом. Турецкие власти неоднократно подчеркивали готовность вновь предоставить площадку для встреч и проведения саммита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о готовности обеспечить новые переговоры России и Украины в Стамбуле.
Российский МИД подтвердил готовность Москвы к возобновлению переговорного процесса на турецкой территории.
При этом Анкара ожидала ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда встреч.