Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан представит президента Тайипа Эрдогана на саммите коалиции желающих в Париже 13 июля, передает ТАСС. На встрече он планирует озвучить предложение о возобновлении мирного диалога по Украине на территории Турции.

«Министр заявит о готовности Турции вернуть российскую и украинскую делегации за стол переговоров, подчеркнет важность для нее поддержания мира и стабильности в Черном море и выразит готовность поддержать усилия для достижения этой цели», – сообщил источник в турецком МИД.

Кроме того, Фидан намерен обсудить потенциальные последствия для Киева решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля 2026 года. Он также подтвердит поддержку территориальной целостности и суверенитета украинского государства. В министерстве добавили, что глава ведомства даст оценку текущей ситуации на фронте и дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.

В 2025 году в Стамбуле состоялись три раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом. Турецкие власти неоднократно подчеркивали готовность вновь предоставить площадку для встреч и проведения саммита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о готовности обеспечить новые переговоры России и Украины в Стамбуле.

Российский МИД подтвердил готовность Москвы к возобновлению переговорного процесса на турецкой территории.

При этом Анкара ожидала ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда встреч.