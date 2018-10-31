Путин назвал число переехавших по программе переселения соотечественников

По программе переселения соотечественников в 66 регионов России переехали порядка 800 тыс. человек, заявил глава государства Владимир Путин.

Путин, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, пообещал, что Россия продолжит «совершенствовать программу добровольного переселения соотечественников», передает РИА «Новости».

Он добавил, что за время действия этой программы, которой в 2018 году исполнилось 12 лет, «в 66 субъектов Федерации переехало около 800 тыс. человек».

Президент отметил, что в последние месяцы число желающих вернуться на родину растет, и добавил, что власти страны будут и дальше «облегчать процесс адаптации, упрощать процедуру» переезда, а также «вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них новые рабочие места, получать условия для ведения бизнеса».

При этом Путин заявил, что о существующих проблемах знает не по наслышке.

«Будем вместе с вами анализировать эти проблемы и избавляться от них», – сказал глава государства.

Он заявил также, что в России будут рады «и тем, кто захочет приехать (...) на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства или о постоянном жительстве»; тем же, «кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все для того, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что для возвращения русских на Родину полезен опыт Израиля и Польши.