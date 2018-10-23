Путин объяснил цель русофобии и вмешательства в церковные дела

Практика пещерного национализма, русофобии и грубого вмешательства в церковные дела преследует целью создание безликих протекторатов, ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, возведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, объяснил президент Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе.

«Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир. Разрушить цивилизационные ценности и те культурно исторические пространства, которые складывались веками. Цель – создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, возведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять. Использовать как разменную монету в своих интересах», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, подобная практика встречается во многих регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве.

«При этом используются и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное грубое вмешательство в церковную жизнь. Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна, но, убежден, жизнь все расставит по местам. Потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против правды, справедливости и просто здравого смысла», – подчеркнул Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что влияние тех или иных государств в мире будет зависеть не только от их экономического развития, но и от духовного потенциала.

«Сегодня понимание сложности развития и цивилизации служит фундаментальной основой для многополярного мира, для отстаивания принципов международного права. И вес, влияние полюсов будущего развития, конечно же, прежде всего, будет определяться их экономической, научной, культурной, духовной и человеческой основой, потенциалом», – сказал он.

Поэтому, по мнению Путина, так важны «усилия, призванные объединять людей, консолидировать работу гражданского общества и государства, то, что наши предки назвали соборным разумом, соборным опытом», передает ТАСС.

Президент добавил, что Русский народный собор содействует решению социальных, гуманитарных проблем. «Как много изменилось в жизни нашей страны, нашего народа: что здесь в Кремле, в зале, который называли когда-то Дворцом съездов, проходит Русский народный собор. Это действительно свидетельство глубинных, коренных изменений нашего общества. Созданный под эгидой Русской православной церкви, ваш форум вот уже на протяжении четверти века – 25 лет – играет значимую роль в общественной жизни России, всего русского мира, активно содействует решению социальных, просветительских, гуманитарных проблем, сохранению межнационального и межрелигиозного согласия, воспитанию молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности», – сказал Путин.

Президент отметил, что русский народный собор никогда не замыкается в узких национальных или каких-либо других рамках. «Вы неизменно открыты для межэтнического, межкультурного и межрелигиозного диалога. Такие традиции взаимопонимания всегда служили укреплению нашей большой семьи – народа России», – добавил глава государства.

Днем ранее Путин также прокомментировал решение Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, заявив, что «политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, и прежде всего для тех, кто это делает».

Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор» была создана в мае 1993 года. Главой собора с февраля 2009 года является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.