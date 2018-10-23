Какую угрозу могут нести человечеству биочипы

Уже несколько тысяч человек в Швеции подверглись процедуре, пришедшей к нам из научно-фантастических фильмов, – вживлению в свое тело специального биочипа. Казалось бы, они сделали это в самых благих целях, чтобы облегчить свою жизнь в современном мире. Однако чем дальше, тем больше подозрений о том, насколько опасны могут быть подобные технологии.

Шведская цифровая фирма BioHax отмечает скромный юбилей – пять лет назад специалист по татуировкам и пирсингу Юван Эстерлунд, называвший себя биохакером, решил разнообразить свое занятие. Если уж протыкать кожу, то не только ради украшения ее рисунками или разными блестяшками. Всякая дырка, создаваемая в покрове человеческого тела искусственно, должна быть максимально полезной для индивидуума, посчитал Юван.

Он назвал себя биохакером и предложил посетителям его салона «прочиповаться». А именно – вогнать в пространство между большим и указательным пальцем руки (все равно какой) кусочек биостекла размером с рисовое зернышко. Без какого-либо вреда для организма. И не ради выпендрежа, а исключительно «собственной пользы для».

Зернышко – чип с загруженной в него информацией о владельце. Не дубликат биопаспорта, но полное личное досье с номерами счетов и банковских карт, кодом соцстраха и еще много чего.

Предложение, по словам Эстерлунда, состоит из одних сплошных достоинств: зачипованный человек избавляется от необходимости носить с собой толстые бумажники (с кредитками, наличкой, магнитными пропусками в учреждения, где работает) и мобильные устройства (для оплаты товаров в магазинах, услуг где угодно и проезда в метро). Зачипованного легко будет опознать среди погибших (не дай Бог, конечно, сэр) в катастрофе. И т. д. и т. п.

А если вы беспокоитесь о здоровье, то напрасно: материал, из которого сделан чип, испытан, одобрен и рекомендован FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). И не просто рекомендован, а давно уже используется тамошними специалистами в хирургии. Кстати, обзаведясь таким чипом, вы окажете неоценимую услугу природе, избавив ее от мусора в виде ваших требующих периодической замены пластиковых карточек.

Швеция – страна организованная, к новизне восприимчивая. Ходят упорные слухи, что даже от уплаты налогов старающаяся не уклоняться. Как утверждает статистика, «Тре крунур» – государство, живущее по безналу: всего 2% финансовых операций в королевстве производится с помощью наличных денег (в США, например, 33%). Так что «платить и регистрироваться» одним взмахом руки – это для шведов просто «сказка, сделавшаяся былью» и уже, наверное, впитываемая с молоком матери. Кредитка, которую никто не украдет. Мобильник, который нигде не потеряется. Ключ от машины (квартиры), который никогда не забудешь за захлопнутой по нечаянности дверью. Что еще человеку нужно для счастья?

Тотальный контроль над личностью, говорите? Да что вы, вам же сказали, что никаких привязок к GPS в чипе нет, работает он в пассивном режиме, лишь принимая команды, да и то если их источник расположен не более чем в 15 сантиметрах.

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Все здорово. И все же кое-что напрягает. И заставляет сомневаться. А то и просто не верить.

Во-первых, промелькнувшая информация, что «данной разработкой интересуется DARPA».

Агентство DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), если кто не в курсе, является научно-исследовательским подразделением Пентагона. Машины уничтожения, снабженные искусственным интеллектом, насекомые, растаскивающие по полям противника вирусы, производящие геномные мутации растений с последующей их гибелью и невозможностью воспроизводства, «армия клонов» – это все по их части.

Во-вторых, «это все исключительно ради блага пользователя, и ничего взамен нам, кроме оплаты за услугу, разумеется, не надо». То есть бизнес в чистом виде и ничего личного. Но Pokemon Go тоже подавался как игра, созданная и распространяемая альтруистами. «Скачиваете бесплатно, играете бесплатно, нам ничего от вас не надо». Кроме координат геолокации и снимков мест, указываемых операторами игры. Покемоны размещаются там, где нужно заказчику. Да, ловлей этих виртуальных существ занимаются многие миллионы, но среди них встречаются и полицейские, и военные офицеры, и депутаты Госдумы, делающие селфи с покемонами в очень интересных и для вражеского глаза недоступных местах.

В-третьих, «в договоре написано, что персональные данные чипуемого разглашению не подлежат и безопасность их установщиком гарантируется». Как говорится, «на двери моего сарая тоже много чего написано, а там дрова лежат». Судиться изволите за то, что ваши данные утекли в Сеть? А денег на суды у вас хватит? А терпения, чтобы дождаться вердикта? А жизни, чтобы получить (если присудят, конечно) компенсацию?

Кстати, может ведь и законодательство поменяться, и это вас вообще от подачи иска освободит. С тайнами в наше время расстаются легко – вспомните, как поставили крест на банковской, например.

Что такое «в чипах нет привязки к GPS»? В этой фразе не хватает одного слова, которое, кстати, окажется ключевым. Слово это – «пока». Вы не волнуйтесь, когда придет пора, необходимый upgrade и update произведут. В ваших же интересах: а вдруг вас в джунгли Амазонки занесет? Или на Эверест? А то и в оренбургские степи (так случайно поблизости от пусковой ракетной шахты). Потеряетесь, а мы тут вам – помощь в навигации и прочие рекомендации.

Рекомендации (а точнее – команды), кстати, будут очень важны, но мы вам об установке дополнительных функций сообщить постеснялись.

Технологии нынче развиваются с гиперзвуковой скоростью. Если уж существуют химические реагенты, подавляющие волю человека (все эти «сыворотки правды»), то есть основания подозревать, что и с физическими «аргументами» в этом плане тоже все в порядке, – в нужный момент нужный бит информации пробежит от внедренного чипа к нужной клетке мозга или приведет в действие нужный нерв.

И вы почувствуете себя киборгом, способным на любой подвиг. Беспрекословно подчиняющимся командам извне и не задающим идиотских вопросов «зачем?», «кому это интересно?» и «а что я с этого буду иметь?».

Фантастика, говорите?

Рекомендую пересмотреть «Матрицу» братьев (ох, простите, теперь уже сестер, конечно) Вачовски. Это в обязательном порядке. Плюс факультативно «Универсального солдата» Роланда Эммериха и «Терминатора 2» Джеймса Кэмерона. Можете добавить еще «Разрушителя» Марко Брамбилы. Многое из того, что там показано, осталось нереализованным?

4000 прочипованных шведов за трудовую пятилетку BioHax – чем бы дитя ни тешилось, лучше, наверное, чем бухать беспросыпно или порошок нюхать. Хотя... «биохакер» – это вряд ли случайное слово. В кибернетических играх рыцарей плаща и кинжала все случайности запланированные.