Какую угрозу могут нести человечеству биочипы

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1 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

Владимир Путин выступил перед 700 делегатами Конгресса соотечественниковФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия будет решительно защищать права соотечественников за рубежом, и нам важно, чтобы они не теряли своих корней и русскости. Будем предоставлять убежище тем, кого преследуют, и облегчим условия получения российского гражданства тем, кто хочет переехать в Россию из-за рубежа. Об этом говорил в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников Владимир Путин. Подробности...
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Как президентские гранты реанимируют российские окраины

Якутское село Таймылыр уже не будет забытым уголком, оторванным от «большой земли»Фото: taym-soch.bulun.ru
От Чукотки до Калининграда, от всероссийского проекта помощи юным талантам под патронажем маэстро Башмета – до помощи народным умельцам затерянного села в Горном Алтае. Таков в этом году масштаб распределения президентских грантов для общественников и волонтеров. Теперь, впрочем, к поддержке гражданского общества подтягивают и региональную власть. Это становится важным экзаменом для губернаторов.  Подробности...
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Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой

Против резкого наплыва беженцев Трамп не нашел другого способа борьбы, как прямое применение армииФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Президент США приказал направить на границу с Мексикой 15 тысяч военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США. Исход неизбежного столкновения нелегалов и военных решит судьбу выборов в Конгресс, а заодно и самого Трампа. Что происходит на южных границах США и как они в целом устроены? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Пусть Дездемону душит белый колонизатор

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Только несколько подавленных коллег слабо недоумевают: она ведь была такой осторожной, Мегин, она так старалась удержаться в первых рядах на кого нужно нападающих, кого следует одобряющих. Как же так неудобно получилось? Подробности...

Как выстрелить питчингами и коливингами из пушки в сторону Запада

Дмитрий Ольшанский, публицист
Пишет одна хорошая девушка в квартирном сообществе: «Решили при выезде сделать профессиональный клининг за мой счет». Да почему же, тысяча чертей, клининг? Почему не «уборка»? Это, милые мои, катастрофа. Подробности...
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Кто громче всех кричит слово на букву «х»

Кирилл Бенедиктов, российский писатель-фантаст, историк, политолог
Те же самые люди, которые гневно осуждали Слуцкого, набрали в рот воды, когда выяснилось, что их соратник по борьбе с «кровавым режимом» хватал за попу жену сотрудника. Какой-такой харрасмент-маррасмент? Подробности...
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Какую угрозу могут нести человечеству биочипы

          Вживление чипов в тело человека постепенно перемещается из научно-фантастических романов в реальную жизнь   1 ноября 2018, 11:46
          Фото: Warner Bros.
          Village Roadshow Pictures
          Текст: Владимир Добрынин

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          Уже несколько тысяч человек в Швеции подверглись процедуре, пришедшей к нам из научно-фантастических фильмов, – вживлению в свое тело специального биочипа. Казалось бы, они сделали это в самых благих целях, чтобы облегчить свою жизнь в современном мире. Однако чем дальше, тем больше подозрений о том, насколько опасны могут быть подобные технологии.

          Шведская цифровая фирма BioHax отмечает скромный юбилей – пять лет назад специалист по татуировкам и пирсингу Юван Эстерлунд, называвший себя биохакером, решил разнообразить свое занятие. Если уж протыкать кожу, то не только ради украшения ее рисунками или разными блестяшками. Всякая дырка, создаваемая в покрове человеческого тела искусственно, должна быть максимально полезной для индивидуума, посчитал Юван.

          Он назвал себя биохакером и предложил посетителям его салона «прочиповаться». А именно – вогнать в пространство между большим и указательным пальцем руки (все равно какой) кусочек биостекла размером с рисовое зернышко. Без какого-либо вреда для организма. И не ради выпендрежа, а исключительно «собственной пользы для».

          Зернышко – чип с загруженной в него информацией о владельце. Не дубликат биопаспорта, но полное личное досье с номерами счетов и банковских карт, кодом соцстраха и еще много чего.

          Предложение, по словам Эстерлунда, состоит из одних сплошных достоинств: зачипованный человек избавляется от необходимости носить с собой толстые бумажники (с кредитками, наличкой, магнитными пропусками в учреждения, где работает) и мобильные устройства (для оплаты товаров в магазинах, услуг где угодно и проезда в метро). Зачипованного легко будет опознать среди погибших (не дай Бог, конечно, сэр) в катастрофе. И т. д. и т. п.

          А если вы беспокоитесь о здоровье, то напрасно: материал, из которого сделан чип, испытан, одобрен и рекомендован FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). И не просто рекомендован, а давно уже используется тамошними специалистами в хирургии. Кстати, обзаведясь таким чипом, вы окажете неоценимую услугу природе, избавив ее от мусора в виде ваших требующих периодической замены пластиковых карточек.

          Швеция – страна организованная, к новизне восприимчивая. Ходят упорные слухи, что даже от уплаты налогов старающаяся не уклоняться. Как утверждает статистика, «Тре крунур» – государство, живущее по безналу: всего 2% финансовых операций в королевстве производится с помощью наличных денег (в США, например, 33%). Так что «платить и регистрироваться» одним взмахом руки – это для шведов просто «сказка, сделавшаяся былью» и уже, наверное, впитываемая с молоком матери. Кредитка, которую никто не украдет. Мобильник, который нигде не потеряется. Ключ от машины (квартиры), который никогда не забудешь за захлопнутой по нечаянности дверью. Что еще человеку нужно для счастья?

          Тотальный контроль над личностью, говорите? Да что вы, вам же сказали, что никаких привязок к GPS в чипе нет, работает он в пассивном режиме, лишь принимая команды, да и то если их источник расположен не более чем в 15 сантиметрах.

          Все здорово. И все же кое-что напрягает. И заставляет сомневаться. А то и просто не верить.

          Во-первых, промелькнувшая информация, что «данной разработкой интересуется DARPA».

          Агентство DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), если кто не в курсе, является научно-исследовательским подразделением Пентагона. Машины уничтожения, снабженные искусственным интеллектом, насекомые, растаскивающие по полям противника вирусы, производящие геномные мутации растений с последующей их гибелью и невозможностью воспроизводства, «армия клонов» – это все по их части.

          Во-вторых, «это все исключительно ради блага пользователя, и ничего взамен нам, кроме оплаты за услугу, разумеется, не надо». То есть бизнес в чистом виде и ничего личного. Но Pokemon Go тоже подавался как игра, созданная и распространяемая альтруистами. «Скачиваете бесплатно, играете бесплатно, нам ничего от вас не надо». Кроме координат геолокации и снимков мест, указываемых операторами игры. Покемоны размещаются там, где нужно заказчику. Да, ловлей этих виртуальных существ занимаются многие миллионы, но среди них встречаются и полицейские, и военные офицеры, и депутаты Госдумы, делающие селфи с покемонами в очень интересных и для вражеского глаза недоступных местах.

          В-третьих, «в договоре написано, что персональные данные чипуемого разглашению не подлежат и безопасность их установщиком гарантируется». Как говорится, «на двери моего сарая тоже много чего написано, а там дрова лежат». Судиться изволите за то, что ваши данные утекли в Сеть? А денег на суды у вас хватит? А терпения, чтобы дождаться вердикта? А жизни, чтобы получить (если присудят, конечно) компенсацию?

          Кстати, может ведь и законодательство поменяться, и это вас вообще от подачи иска освободит. С тайнами в наше время расстаются легко – вспомните, как поставили крест на банковской, например.

          Что такое «в чипах нет привязки к GPS»? В этой фразе не хватает одного слова, которое, кстати, окажется ключевым. Слово это – «пока». Вы не волнуйтесь, когда придет пора, необходимый upgrade и update произведут. В ваших же интересах: а вдруг вас в джунгли Амазонки занесет? Или на Эверест? А то и в оренбургские степи (так случайно поблизости от пусковой ракетной шахты). Потеряетесь, а мы тут вам – помощь в навигации и прочие рекомендации.

          Рекомендации (а точнее – команды), кстати, будут очень важны, но мы вам об установке дополнительных функций сообщить постеснялись.

          Технологии нынче развиваются с гиперзвуковой скоростью. Если уж существуют химические реагенты, подавляющие волю человека (все эти «сыворотки правды»), то есть основания подозревать, что и с физическими «аргументами» в этом плане тоже все в порядке, – в нужный момент нужный бит информации пробежит от внедренного чипа к нужной клетке мозга или приведет в действие нужный нерв.

          И вы почувствуете себя киборгом, способным на любой подвиг. Беспрекословно подчиняющимся командам извне и не задающим идиотских вопросов «зачем?», «кому это интересно?» и «а что я с этого буду иметь?».

          Фантастика, говорите?

          Рекомендую пересмотреть «Матрицу» братьев (ох, простите, теперь уже сестер, конечно) Вачовски. Это в обязательном порядке. Плюс факультативно «Универсального солдата» Роланда Эммериха и «Терминатора 2» Джеймса Кэмерона. Можете добавить еще «Разрушителя» Марко Брамбилы. Многое из того, что там показано, осталось нереализованным?

          4000 прочипованных шведов за трудовую пятилетку BioHax – чем бы дитя ни тешилось, лучше, наверное, чем бухать беспросыпно или порошок нюхать. Хотя... «биохакер» – это вряд ли случайное слово. В кибернетических играх рыцарей плаща и кинжала все случайности запланированные.


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