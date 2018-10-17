В Рунете оценили вжививших себе чипы шведов

Российские блогеры скептически оценили новые чипы, которые вживили себе в руки около 4 тыс. шведов. Они предупредили об опасности новшества.

Вживленный между средним и указательным пальцем чип размером с рисовое зерно позволяет открывать двери без ключей, пользоваться техникой, платить по безналичному расчету. Чип может заменить паспорт и другие документы.

Компания Biohax, которая занимается вживленим микросхемы, сообщает, что порядка 4 тыс. шведов уже пользуются новшеством.

Российские блогеры, между тем, с осторожностью говорят о чипах:

«Все смотрели «Черное зеркало»? Мы уже там – неизвестно хорошо это или плохо, но точно неизбежно. Оборотная сторона «удобства»: «То, что происходит сейчас, относительно безопасно, но если оно используется повсеместно, если каждый раз, когда вы хотите что-то сделать, и вместо использования карты вы используете свой чип, может быть очень и очень легко раскрыть личную информацию»», – считают авторы Telegram-канала Skolkovo_Leaks.

«Четыре тысячи Шведов вживили себе чипы, чтобы оплачивать проезд в транспорте и открывать дверь рукой, а эппл-пэй в этой деревне так и не начал работать», – написала блогер Мария Баронова.

Авторы Telegram-канала Теория Элит отмечают, что в будущем разработчики намерены улучшить чип, добавив туда память и лампочку, которая будет предупреждать своего владельца о взломе

«Могут без ключа входить в дом, поднеся к считывателю руку. Оплачивать проезд в транспорте. У нас браслеты Тройка, как вершина технологии, а у них – чип в руке. Ожидают вскоре разрешения на оплату товара в магазинах. На конференциях, вечеринках можно поделиться своими данными из LinkedIn просто поднеся руку к телефону. Странно? что не из Facebook, видимо, чип только для бизнесменов что ли. В чрезвычайных обстоятельствах можно будет считать информацию о человеке, если он попал в беду. Вживление чипа проводится под кожу, чип пассивен и передает информацию только тогда, когда на него попадет излучение. Сейчас по карманам шарят и бумажники щиплют, а вскорости будут нас взламывать», – написали блогеры.