Июль 2019 стал самым жарким месяцем в истории

Самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеорологических наблюдений стал июль 2019 года, сообщает европейская служба по наблюдению за изменением климата в рамках программы Copernicus.

В июле текущего года температура воздуха на 0,04 градуса по Цельсию превысила показатель предыдущего самого жаркого месяца в истории – июля 2016 года, говорится в сообщении европейской службы по наблюдению за изменением климата в рамках программы Copernicus.

В июле 2019 Западную Европу накрыла аномальная жара, в ряде стран были установлены температурные рекорды. Так в Париже столбик термометра в июле достиг отметки в +42,4 градуса по Цельсию. На Аляске была зафиксирована самая высокая температура воздуха за последние 50 лет.