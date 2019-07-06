На Аляске зафиксирована рекордная жара

В крупнейшем городе Анкоридж американского штата Аляска зафиксирована самая высокая температура воздуха.

Температура достигла 32 градусов по Цельсию. Это является рекордным показателем с 1969 года, когда воздух прогрелся до 29 градусов, передает «Интерфакс» со ссылкой на ВВС.

По словам специалистов, сильная жара пока не уходит из северного штата, поэтому людям следует воздержаться от пребывания на солнце и пить больше воды.

Температурные рекорды устанавливаются и в других районах Аляски. Из-за климатических изменений орнитологи отмечают гибель птиц. Например, тупики умирают от голода, поскольку рыба уходит дальше от мест их обитания из-за потепления воды.

Международная организация труда опубликовала доклад, в котором прогнозируются потери для мировой экономики в размере 2,4 трлн долларов из-за роста температуры на Земле.

Напомним, ранее ученые предсказали экстремальную жару на Земле к концу века.