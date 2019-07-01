Названа сумма потерь мировой экономики от изменений климата

Международная организация труда (МОТ) в понедельник опубликовала доклад, в котором прогнозируются потери для мировой экономики в размере 2,4 трлн долларов из-за роста температуры на Земле.

«Согласно моделированию, основанному на росте глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия к концу двадцать первого века, а также на основе тенденций, касающихся состояния рабочей силы, в 2030 году из-за высокой температуры в мире будет потеряно 2,2% общего количества рабочих часов», – передает ТАСС текст доклада МОТ.

В организации отметили, что экономические потери из-за чрезмерной жары на работе могут составить до 2,4 трлн в 2030 году. По мнению авторов доклада, больше других от последствий потепления пострадают сельское хозяйство и строительство.



Напомним, ранее ученые предсказали экстремальную жару на Земле к концу века.

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