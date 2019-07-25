Температура в Париже превысила 42 градуса

В Париже установлен новый температурный рекорд: столбик термометра поднялся до отметки в +42,4 градуса по Цельсию, сообщили в метеорологической службе Meteo France.

Этот рекорд зафиксировали в 15.20 по местному времени (16.20 мск), передает РИА «Новости».

При этом на несколько часов раньше сообщалось, что температурный рекорд 28 июля 1947 года уже побит с отметкой в +40,6 градусов. Специалисты считают, что в Париже столбик термометра может подняться до +43 градусов.

Также отмечается, что температурные рекорды были побиты еще в нескольких городах Франции: Труа (+41,4 градуса), Руане (+40,7 градуса), Лилле (+40,5 градуса).

Накануне в связи с аномальной жарой в 20 департаментах Франции ввели наивысший (красный) уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, 28 июня во Франции зафиксировали самую высокую температуру воздуха за всю историю страны (+46 градусов), в некоторых регионах страны воздух также поднимался выше отметки в +40 градусов.