Во Франции зафиксировали самую высокую температуру за всю историю страны

Во Франции специалисты метеорологической службы зафиксировали самую высокую температуру воздуха за всю историю страны, рассказали в метеорологической службе Meteo France

Так, в городе Верарг 28 июня температура воздуха достигла +46 °С, передает RT.

Ранее в городе Карпантра столбик термометра достиг отметки +44,3 °С, что является наивысшей зафиксированной температурой на всей территории Франции за всю историю.

На следующей неделе на севере страны прогнозируется до +30...+35 °C, на юго-западе и в центральной части Франции – +35...+39 °C.

Напомним, в России, по словам эксперта, аномальная жара может установиться в ближайшие пять лет.