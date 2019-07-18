Россиян предупредили о риске аномальной жары

В ближайшие пять лет в России может установиться аномальная жара, заявил старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский.

Чернокульский заявил, что вероятность возникновения температурной аномалии высока, передает «Звезда».

«В Сибири или европейской территории – сложно сказать, но она может установиться», – предупредил климатолог.

Он отметил, что для современного потепления характерно установление длительных блокирующих антициклонов. Это, например, Западная Европа, где в 2019 году наблюдалась температура 42-44 градуса.

«У нас достаточно холодно, но это все, скажем так, один и тот же процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, условно, в одной его части происходит заток тепла, в другой части – заток холода», – объяснил ученый.

Ранее в крупнейшем городе Анкоридж американского штата Аляска была зафиксирована самая высокая температура воздуха.