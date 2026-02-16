Москвичей предупредили о росте стоимости такси из-за снегопада

«Яндекс» предупредил о росте среднего чека за такси на 20% в Москве из-за снегопада

Tекст: Денис Тельманов

Средний чек поездки на такси в Москве может увеличиться на 20% из-за роста времени в пути на фоне сильных снегопадов, передает ТАСС.

В компании «Яндекс такси» сообщили, что сегодня поездки по городу занимали на 25-30% больше времени по сравнению с обычными днями. Особенно сильный рост длительности наблюдался с наступлением сумерек после 17:00 и, по прогнозу, сохранится до 21:00.

В сервисе отметили, что на отдельных участках Москвы, где спрос на поездки превышает количество доступных автомобилей, временно вводятся повышающие коэффициенты. При этом общее число водителей на линии остается стабильным.

В «Яндекс такси» порекомендовали пассажирам учитывать погодные условия при планировании маршрута.

В компании советуют сравнивать разные способы передвижения, комбинировать маршруты с метро, а также выезжать вне пиковых часов, чтобы избежать увеличения стоимости поездки.

Дополнительно рекомендовано закладывать больше времени на дорогу, особенно если поездка связана с важными мероприятиями или вылетами.

По данным Гидрометцентра России, режим погодной опасности в Московском регионе был повышен до оранжевого уровня. Ожидается, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье за время снегопада может увеличиться на 10-14 см.

Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада.

Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.