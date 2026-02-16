  • Новость часаПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем
    Атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве
    МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части
    Продюсер израильского сериала «Тегеран» Эден найдена мертвой в Афинах
    Суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз
    Названы сроки пребывания российской делегации в Женеве
    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России
    Путин присвоил Майданову звание народного артиста России
    Мосбиржа перевела торги «доллар-рубль» в биржевой режим
    Apple объявила дату презентации дешевых iPhone, MacBook и iPad
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    6 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    9 комментариев
    16 февраля 2026, 20:10 • Новости дня

    Москвичей предупредили о росте стоимости такси из-за снегопада

    «Яндекс» предупредил о росте среднего чека за такси на 20% в Москве из-за снегопада

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильные снегопады привели к увеличению времени поездок на такси в Москве, что вызвало рост среднего чека примерно на 20%.

    Средний чек поездки на такси в Москве может увеличиться на 20% из-за роста времени в пути на фоне сильных снегопадов, передает ТАСС.

    В компании «Яндекс такси» сообщили, что сегодня поездки по городу занимали на 25-30% больше времени по сравнению с обычными днями. Особенно сильный рост длительности наблюдался с наступлением сумерек после 17:00 и, по прогнозу, сохранится до 21:00.

    В сервисе отметили, что на отдельных участках Москвы, где спрос на поездки превышает количество доступных автомобилей, временно вводятся повышающие коэффициенты. При этом общее число водителей на линии остается стабильным.

    В «Яндекс такси» порекомендовали пассажирам учитывать погодные условия при планировании маршрута.

    В компании советуют сравнивать разные способы передвижения, комбинировать маршруты с метро, а также выезжать вне пиковых часов, чтобы избежать увеличения стоимости поездки.

    Дополнительно рекомендовано закладывать больше времени на дорогу, особенно если поездка связана с важными мероприятиями или вылетами.

    По данным Гидрометцентра России, режим погодной опасности в Московском регионе был повышен до оранжевого уровня. Ожидается, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье за время снегопада может увеличиться на 10-14 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада.

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    15 февраля 2026, 14:37 • Новости дня
    Российская станция в Антарктиде зафиксировала мировой минимум температуры за сутки
    Российская станция в Антарктиде зафиксировала мировой минимум температуры за сутки
    @ ААНИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую за прошедшие сутки температуру воздуха на планете, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру на планете за прошедшие сутки – минус 55,8 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

    По словам синоптиков, в тройке самых холодных мест мира оказались еще два населённых пункта России. В чукотском селе Илирней температура опустилась до минус 52 градусов, а в якутском Оймяконе зарегистрировали 48,9 градуса ниже нуля.

    Самым жарким местом Земли за последние сутки стал аэропорт Каира, где воздух прогрелся до плюс 42 градусов. Почти такой же температурный максимум зафиксировали в городе Бейра, Мозамбик, а в аэропорту столицы Нигера Ниамее столбик термометра поднялся до 40,7 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученый заявил, что вскоре лед в Балтийском море может полностью растаять.

    Морозы охватили почти 80 млн человек на востоке США.

    Лыжник, который стал известен из-за обморожения пениса на Олимпиаде в Пекине, пропустит зимние Игры 2026 года.

    Комментарии (2)
    14 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    Синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни на севере европейской части России ожидается аномальное похолодание, тогда как в южных регионах температура превысит климатическую норму.

    Погодные аномалии в европейской части России прогнозируются в ближайшие дни, передает ТАСС. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марины Макаровой, на севере региона температура будет ниже нормы, а на юге – выше средних значений.

    «На севере холодно, на юге – тепло. Север будет занят отрицательными аномалиями. Температура будет ниже нормы. В южных регионах температура будет превышать норму. Зона наибольших контрастов проходит по средней полосе европейской России. Яркие погодные события», – пояснила Макарова.

    На севере европейской части России ожидается снег, ночные температуры составят минус 15-22, дневные – минус 8-13. В южных областях прогнозируются аномально высокие показатели, что создаст значительные контрасты в погоде на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финский залив покрыт льдом примерно на 80%. Спутник зафиксировал снежный циклон, накрывший Москву и принесший сильный снегопад.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Ребенок погиб из-за схода снега с навеса над балконом в Москве

    СК: Ребенок погиб из-за схода снега с навеса над балконом в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате схода снега с навеса над балконом на Щелковском шоссе в Москве погиб ребенок, сообщает столичный главк СК России.

    Трагедия произошла 13 февраля – погиб мальчик 2011 года рождения, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    «По данному факту Измайловским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

    На месте работают специалисты, проводится комплекс следственных действий.

    Ранее в Подмосковье возбудили уголовные дела по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения наледи с крыш в Ступино и Солнечногорске.

    В результате схода снежного покрова с крыши частного дома в Московском ТАО мужчина оказался погребен под снегом и скончался на месте.

    В Нижнем Новгороде при сходе наледи с крыши пострадали пятеро детей.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 12:49 • Новости дня
    Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Три беспилотника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – подчеркнул мэр в своем официальном канале на платформе Max.

    Позже градоначальник сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника, который также летел на Москву. По его словам, специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбила летевший на Москву беспилотник.

    В воскресенье средства ПВО уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 08:52 • Новости дня
    Синоптик Макарова предупредила о метели и похолодании в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температура воздуха в начале неделе будет на 6-7 градусов ниже нормы, в понедельник возможна метель, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Макарова сообщила, что в начале недели в столице ожидается резкое похолодание, передает РИА «Новости». По ее словам, с юго-запада к Москве подойдет новый циклон, который принесет снегопады и усиление ветра до 8-13 метров в секунду, что может привести к метели.

    Ночью в понедельник температура воздуха опустится до минус 13 – минус 15 градусов, а по области местами до минус 18. Днем в Москве столбики термометров покажут минус 8 – минус 10, а по области минус 8 – минус 13. Макарова уточнила, что температурный фон будет на 6 градусов ниже климатической нормы.

    Во вторник и среду синоптики также прогнозируют аномально холодную погоду, температура будет на 6-7 градусов ниже обычных февральских значений для этого времени года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

    В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов.

    В Московском регионе синоптики спрогнозировали усиление морозов.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», - говорится в сообщении Собянина в Max.

    На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали более 40 украинских дронов самолетного типа с 18.00 до 20.00 мск над регионами России, включая московский регион.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 10:02 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал время предстоящего резкого похолодания в Москве

    Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве после 21.00

    Tекст: Мария Иванова

    Жителей Москвы и Подмосковья ожидает резкое понижение температуры после 21.00, когда столбики термометров опустятся ниже нуля и усилится ветер, сообщили в Гидрометцентре.

    Резкое похолодание ожидается в Москве и Подмосковье после 21.00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    По словам специалистов, «ожидается, что после 21.00 мск столбики термометров пересекут нулевую отметку и начнут опускаться в зону отрицательных значений». Уже к 6.00 воскресенья, 15 февраля, температура в столице может достичь минус 9 градусов.

    Синоптики объяснили, что причиной резкого похолодания станет прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет снег и порывистый северо-западный ветер. До вечера 14 февраля в Московском регионе сохранится оттепель, столбики термометров могут подняться до плюс 4 градусов.

    В ближайшие сутки над Центральной Россией будет господствовать циклон с юго-запада, но Москва и область окажутся на его холодной северной стороне. В регионе ожидаются снег, местами сильный, метель, гололедица и снежные заносы.

    По данным Гидрометцентра, Масленичная неделя в Москве и Подмосковье начнется с морозной и снежной погоды. В ночь на понедельник, 16 февраля, температура в столице может опуститься до минус 15 градусов, а в области – до минус 18 градусов. Днем ожидается до минус 10 градусов в Москве и до минус 13 градусов в Подмосковье, при этом местами прогнозируется сильный снег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в начале недели будет на 6-7 градусов ниже нормы.

    Синоптики ранее сообщили о погодных аномалиях в европейской части России.

    Накануне Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 11:49 • Новости дня
    Пожарные спасли 16 человек из огня на северо-западе Москвы
    Пожарные спасли 16 человек из огня на северо-западе Москвы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спасатели вывели из горящего здания в российской столице 16 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник.

    Пожар начался на 1-м Магистральном тупике, дом 10, корпус 1, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Из огня вызволили 16 человек, продолжается тушение возгорания.

    Отмечается, что огонь фиксируется на четвертом этаже здания.

    Ранее при возгорании в жилом доме в центре столицы пострадали восемь человек.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 00:20 • Новости дня
    Стало известно о введении ограничений на вылеты в Шереметьево

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Москвы на неопределенный срок приостановили вылет и прием самолетов из-за мер безопасности.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости».

    Росавиация сообщила, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В пресс-релизе отмечается: «Аэропорт Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

    Причины введения ограничений и их срок действия не уточняются. Ранее подобные меры применялись в связи с неблагоприятными погодными условиями или необходимостью проверки технических систем аэропорта.

    Представители Росавиации заявили, что ситуация находится под контролем, и пассажирам рекомендовано следить за обновлениями на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Ухты установили временные ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения дополнительной безопасности полетов.

    В аэропорту Перми приостановили прием и выпуск авиарейсов для обеспечения безопасности полетов.

    В кировском аэропорту Победилово ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов ради повышения уровня безопасности полетов.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 17:33 • Новости дня
    Погода парализовала колонны автомобилей на трассе Мурманск–Териберка

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за сильной метели и снежных заносов село Териберка оказалось отрезано от Мурманска, водителей попросили вернуться обратно в населенный пункт.

    Сильный снегопад осложнил выезд колонны автомобилей из Териберки в Мурманск, сообщается в региональном оперштабе, передает РИА «Новости». Спецтехника продолжает работу по расчистке трассы, но личный транспорт мешает прохождению уборочных машин. Жителей просят вернуться в Териберку, актуальная информация о возможности проезда появится после 18:00.

    В селе для заблокированных автомобилистов организованы пункты размещения в местной школе и доме культуры, в первую очередь помощь оказывается семьям с детьми. Накануне вечером в направлении Мурманска застряли 160 машин и автобусов, которым утром в воскресенье попытались помочь дорожные службы.

    Ситуация осложнилась после того, как у сопровождающего колонну фронтального погрузчика неожиданно лопнула покрышка, движение на 23 километре трассы остановилось. Из-за снежных заносов дорога оказалась полностью непроходимой, большинство застрявших машин вернулись обратно в Териберку.

    Зимой трасса Мурманск-Териберка длиной 120 километров часто закрывается из-за сильных снегопадов, на 40-километровом участке дороги особенно сложные условия. В такие периоды транспорт пропускают только организованными колоннами, однако погодные условия не всегда позволяют обеспечить гарантированный проезд. Териберка остается популярным направлением у туристов, но зимой въезд и выезд из села регулярно затруднены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в начале недели будет на 6-7 градусов ниже нормы.

    Синоптики ранее сообщили о погодных аномалиях в европейской части России.

    Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 16:23 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пятый за сутки летевший на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    На подлете к Москве был уничтожен уже пятый беспилотник, который направлялся к городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале на платформе Max заявил: «Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Позже мэр добавил, что еще одна атака беспилотника на Москву была успешно отражена. По его словам, специалисты экстренных служб вновь прибыли на место падения обломков для проведения необходимых мероприятий.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что три беспилотника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве.

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что за четыре часа над российской территорией были уничтожены 102 беспилотных летательных аппарата.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    В аэропорту Домодедово сняли ограничения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово сняты, сообщили в Росавиация.

    В Telegram-канале Росавиации пояснили, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. После необходимой проверки их было решено отменить, и аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

    В воскресенье в аэропорту Домодедово временно вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили пятый за сутки летевший на Москву БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения ввели еще в шести аэропортах России.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 17:00 • Новости дня
    В аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В аэропорту Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

    В Telegram-канале Росавиации уточняется: «Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

    В воскресенье Росавиация сообщила, что в аэропорту Волгограда начали действовать ограничения на прием и отправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения ввели еще в шести аэропортах России.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Власти Курской области ограничили подвоз детей в школы из-за снегопада

    Tекст: Ольга Иванова

    В связи с ожидаемым снегопадом и резкими перепадами температуры в Курской области в понедельник школьников, пользующихся автобусами, переведут на дистанционное обучение, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Власти Курской области ограничат подвоз школьников в понедельник из-за ухудшения погодных условий, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн, отметив, что решение принято по рекомендации УГАИ региона.

    «По рекомендации УГАИ Курской области завтра ограничим подвоз школьников в муниципалитетах. Те, кого забирают и довозят школьные автобусы, в понедельник будут заниматься в дистанционном формате,» – заявил глава региона. Он подчеркнул, что ожидается сильный снегопад и сложная обстановка на дорогах, вызванная перепадами температуры.

    По словам Александра Хинштейна, безопасность детей стала главным приоритетом при принятии решения. Ожидается, что ограничение коснется только тех школьников, которые ежедневно пользуются школьными автобусами. Для них обучение в ближайший рабочий день организуют в дистанционном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильной метели и снежных заносов село Териберка оказалось отрезано от Мурманска. Водителей попросили вернуться обратно в населенный пункт.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал обновление зимнего максимума снега в Москве

    Синоптик Леус: Высота снежного покрова в Москве может обновить зимний максимум

    Tекст: Мария Иванова

    На этой неделе Москву ожидают сильные снегопады из-за южных циклонов, высота снежного покрова может превысить нынешний зимний максимум в 61 см, сообщил синоптик Михаил Леус.

    Высота снежного покрова в Москве на этой неделе может достичь рекордных значений для текущей зимы, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По его словам, «сильные снегопады уже в Подмосковье, и это только начало». Уже с утра юг столичного региона накрыл снег, который принес активный циклон балканского происхождения, а к девяти часам утра снег зафиксировали и в центре Москвы.

    В течение дня циклонический вихрь «Вивиан», так его назвали немецкие метеорологи, принесет осадки на всю территорию столичного региона. Основная масса снега выпадет на юге и юго-востоке Подмосковья – до 9-14 мм, что близко к трети месячной нормы февраля. Снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и метелями, ухудшающими видимость до 1-1,5 км.

    Однако уже вечером снегопады ослабеют, станут кратковременными и локальными, а к ночи и вовсе прекратятся. Во вторник в Москве ожидается резкое похолодание: ночью температура опустится до минус 15-19 градусов, днем не выше минус 8-10 градусов, а пик морозов придется на среду, когда ночью столбики термометров приблизятся к минус 20.

    В четверг температура вновь повысится, а в столицу придет новый южный циклон, который принесет свежий снег – объем осадков может достигнуть трети – половины от месячной нормы, а прирост снежного покрова составит до 10-15 см.

    Как отмечает Леус, «в финале рабочей недели высота снежного покрова в Москве может обновить максимум нынешней зимы», который сейчас составляет 61 см и был зафиксирован 30 января.

    Ранее сообщалось, что температура воздуха в начале недели опустится на шесть-семь градусов ниже нормы.

    Синоптики предупредили, что в европейской части России ожидаются погодные аномалии.

    Комментарии (0)
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    Симоньян рассказала об «ураганном течении» болезни
    Лукашенко: Следующие президенты Белоруссии не отойдут от России
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    В Липецкой области на Масленицу решили сжечь чучело Лабубу

    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов

    Желание США контролировать все мировые финансовые потоки приводит к обратному результату. Объединение БРИКС все больше движется к созданию независимой от доллара платежной системы. Как может быть устроена эта структура, какие преимущества она даст России – и почему тем не менее о создании общей валюты БРИКС речь более не идет? Подробности

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Как Финляндия предала поверивших в нее россиян

    «Мы намерены забыть о Финляндии навсегда... Мы никогда не поедем обратно в страну, которая нас предала». Такими словами граждане России, которым удалось продать свою недвижимость в Финляндии, сегодня проклинают финские власти. Десятки тысяч россиян обмануты этой страной и стали объектом преследования по национальному признаку. Как и почему такое произошло? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Русская зима – наша культурная доминанта

      Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

      3 комментария
    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Японию готовят к войне с Россией и Китаем

      Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

      6 комментариев
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русский Север хранит время

      Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

      9 комментариев
    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

