Стало известно о потеплении на юге России до 20 градусов

Температура в ЮФО и СКФО спрогнозирована до 20 градусов, возможны ночные заморозки

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, температура воздуха на юге европейской части России ко вторнику достигнет 20 градусов тепла. Однако ожидаются и ночные заморозки. В Краснодарском крае и Ставрополье днем будет около 20 градусов, но в ночь с 14 на 15 апреля в северной половине Краснодарского края температура может опуститься до минус 3 градусов.

В Кабардино-Балкарии заморозки могут достигать минус 5 градусов, в Адыгее – до минус 3, а в Ростовской и Волгоградской областях – до минус 4.



Роман Вильфанд отметил, что потепление затронет и Северо-Западный федеральный округ. В Калининградской области к концу недели температура повысится до 22 градусов, а в Петербурге ночные температуры в понедельник составят от 2 до 5 градусов выше нуля, дневные – от 13 до 16 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пасху в Москве ожидалась теплая погода с дневной температурой от 14 до 18 градусов и отсутствием осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пятницу в Москве прогнозировалась облачная погода с температурой до четырех градусов тепла и небольшими осадками, а ночью температура должна была опуститься до минус трех градусов.

В воскресенье в Москве ожидалась солнечная погода без осадков с температурой воздуха до девяти градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.