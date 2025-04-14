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Стало известно о потеплении на юге России до 20 градусов
Температура в ЮФО и СКФО спрогнозирована до 20 градусов, возможны ночные заморозки
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на юге России ожидается потепление до 20 градусов, но также возможны ночные заморозки в ряде регионов.
Как сообщает ТАСС, температура воздуха на юге европейской части России ко вторнику достигнет 20 градусов тепла. Однако ожидаются и ночные заморозки. В Краснодарском крае и Ставрополье днем будет около 20 градусов, но в ночь с 14 на 15 апреля в северной половине Краснодарского края температура может опуститься до минус 3 градусов.
В Кабардино-Балкарии заморозки могут достигать минус 5 градусов, в Адыгее – до минус 3, а в Ростовской и Волгоградской областях – до минус 4.
Роман Вильфанд отметил, что потепление затронет и Северо-Западный федеральный округ. В Калининградской области к концу недели температура повысится до 22 градусов, а в Петербурге ночные температуры в понедельник составят от 2 до 5 градусов выше нуля, дневные – от 13 до 16 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пасху в Москве ожидалась теплая погода с дневной температурой от 14 до 18 градусов и отсутствием осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В пятницу в Москве прогнозировалась облачная погода с температурой до четырех градусов тепла и небольшими осадками, а ночью температура должна была опуститься до минус трех градусов.
В воскресенье в Москве ожидалась солнечная погода без осадков с температурой воздуха до девяти градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.