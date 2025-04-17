Синоптик: Пасха в Москве побьет рекорд тепла

Синоптик: Пасха 20 апреля в Москве будет одной из самых теплых за всю историю наблюдений

Tекст: Мария Иванова

Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве на Пасху Христову, 20 апреля, ожидается рекордно теплая погода. Воздух прогреется до 25 градусов, что, по словам Тишковца, бывает в это время года примерно раз в 13-15 лет.

«В выходные распогодится, и по климату наступит июль. По ночам не ниже 10-13 градусов, в дневные часы воздух разогреется до 20-25 градусов, а значит, вероятны повторы или падение рекордов тепла 1973 и 1995 годов», – отметил Тишковец. Он добавил, что это воскресенье станет одним из самых теплых в метеоистории.

По данным метеостатистики, 20-градусная температура в апреле в Москве встречается очень редко. Предстоящая Пасха станет исключением, с температурой, характерной для летних месяцев.

Накануне на метеостанции ВДНХ в Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 16 апреля – плюс 21,2 градуса, что превысило показатель 1920 года.

аучный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Москве на выходных температура достигнет рекордных значений, приближаясь к 24 градусам тепла.