Москвичей предупредили о грозе и ветре этой ночью

Москвичей предупредили о грозе и ветре до утра 19 апреля

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что на Москву в ближайшие часы надвигается гроза с дождем и усилением ветра до 14 метров в секунду. Ожидается, что неблагоприятные погодные явления сохранятся до утра субботы, 19 апреля, передает ТАСС.

Жителей города призвали во время непогоды быть внимательными на улице, а также рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

Ранее сообщалось, что в Москве 18 апреля зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло предыдущий результат 1921 года.

17 апреля синоптики Гидрометцентра прогнозировали аномально жаркую погоду в Москве и ряде регионов Центральной России с 18 по 22 апреля, когда среднесуточная температура превысит норму на семь градусов.

При этом в конце апреля в Центральной России спрогнозировали заметное похолодание до нуля и возможное появление слабого снега в ночное время.