Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.8 комментариев
Москвичей предупредили о грозе и ветре этой ночью
Москвичей предупредили о грозе и ветре до утра 19 апреля
В столице в ближайшее время прогнозируется ухудшение погодных условий с грозой, дождем и порывистым ветром, который усилится до 14 метров в секунду, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
В сообщении говорится, что на Москву в ближайшие часы надвигается гроза с дождем и усилением ветра до 14 метров в секунду. Ожидается, что неблагоприятные погодные явления сохранятся до утра субботы, 19 апреля, передает ТАСС.
Жителей города призвали во время непогоды быть внимательными на улице, а также рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.
Ранее сообщалось, что в Москве 18 апреля зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло предыдущий результат 1921 года.
17 апреля синоптики Гидрометцентра прогнозировали аномально жаркую погоду в Москве и ряде регионов Центральной России с 18 по 22 апреля, когда среднесуточная температура превысит норму на семь градусов.
При этом в конце апреля в Центральной России спрогнозировали заметное похолодание до нуля и возможное появление слабого снега в ночное время.