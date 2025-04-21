Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
В Москве побит температурный рекорд
В Москве воздух прогрелся до плюс 24,9 градуса и превысил рекорд прошлого столетия
В столице зафиксировано необычно высокое значение температуры для апреля – термометры на ВДНХ показали плюс 24,9 градуса, что на градус превышает исторический максимум 30-летней давности.
Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, уже к полудню термометры на ВДНХ показали плюс 24,9 градуса. Эта отметка превысила прежний рекорд, установленный 30 лет назад, на один градус.
Тишковец подчеркнул особую аномальность текущей температуры для столичного региона в апреле.
Ранее Тишковец сообщил, что в столичном регионе на неделе ожидается не только аномальная жара с возможным побитием температурных рекордов, но и стремительное похолодание с сильными ливнями к выходным.
19 апреля в столице уже зафиксировали необычайно высокую температуру для середины весны – плюс 24,2 градуса, что почти на градус превысило предыдущий максимум, установленный в 1973 году, а днем ранее – 18 апреля – в Москве фиксировали новый температурный рекорд в плюс 22,6 градуса, что превзошло результат 1921 года.