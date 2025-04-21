В Москве побит температурный рекорд

Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна

Симоньян рассказала о реакции Кеосаяна на присвоение ему звания заслуженного артиста

Tекст: Вера Басилая

Симоньян в программе «Судьба человека» рассказала о вручении режиссеру Тиграну Кеосаяну звания заслуженного артиста России. По словам Симоньян, президент России Владимир Путин вручил награду для режиссера с «очень теплыми словами», передает РИА «Новости».

Она отметила, что президент «поразительно эмпатичный и чувствующий, сочувствующий человек». По ее словам, она сразу же поехала к мужу в больницу. «Показала, рассказала, что президент сказал. И я думаю, он слышит, я думаю, это его поддерживает, я уверена в этом», – рассказала Симоньян.

По ее словам, Кеосаян начал реагировать на внешние действия: сжимает пальцы, моргает в ответ на слова и делает попытки пошевелить руками и реагирует глазами.

Симоньян рассказала, что до 30 января ее муж не проявлял никаких признаков реакции на происходящее, но затем начал постепенно двигать рукой и глазами. Она выразила благодарность всем, кто молится за здоровье Кеосаяна, и подчеркнула, что только после этого он начал открывать глаза.

«Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», – поделилась Симоньян.

Она призналась, что провела месяц в больнице вместе с мужем, практически не покидая палаты и практически не принимая пищу. Она отметила, что все это время молилась, прося облегчения не только для Кеосаяна, но и для их семьи. Симоньян подчеркнула, что, по ее мнению, судьба находится в руках Господа, поскольку точных медицинских прогнозов врачи не дают.

Медики, по словам Симоньян, не берутся предсказывать, когда или вернется ли вообще Кеосаян к полноценной жизни. По ее словам, «это все уже находится за пределами медицины».

Ранее президент России Владимир Путин в январе присвоил режиссеру Тиграну Кеосаяну почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

До этого Маргарита Симоньян рассказывала, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и был в коме.

