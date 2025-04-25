Когда закончится сезон аллергии в 2025 году и как облегчить состояние

Поллиноз: симптомы, как облегчить состояние, способы борьбы с аллергией на пыльцу

Tекст: Ольга Никитина

Что такое поллиноз?

Поллиноз, согласно международной классификации болезней (поллиноз мкб 10 имеет свой код), представляет собой сезонное аллергическое заболевание, при котором иммунная система чрезмерно реагирует на мельчайшие частицы пыльцы, воспринимая их как угрозу. Эта реакция проявляется целым рядом неприятных симптомов.

Симптомы поллиноза: от насморка до бронхоспазма

– Обильный насморк (поллиноз носа) с прозрачными водянистыми выделениями.

– Неукротимое чихание, часто приступами.

– Слезотечение (поллиноз глаза), покраснение и зуд в глазах.

– Заложенность носа и затрудненное дыхание.

– Зуд в носу, горле и на коже.

Особенно опасна аллергия поллиноз для людей, страдающих астмой, так как вдыхание пыльцы может спровоцировать бронхоспазмы – резкое сужение просвета бронхов, приводящее к удушью.

Что может вызывать аллергическую реакцию весной

Весенний поллиноз обычно начинается с цветения деревьев. В Центральной России одним из главных аллергенов является береза, период пыления которой приходится на середину–конец апреля. За ней могут последовать ольха, дуб, клен и ясень. Позже – летом – обострение аллергии на цветение часто связано с пыльцой луговых и сорных трав.

Важно отметить, что реакцию может вызвать не только древесная, но и травяная пыльца. В зависимости от региона и климатических условий, сроки и интенсивность цветения различных растений могут варьироваться.

Диагностика и лечение поллиноза

Для точной диагностики аллергического поллиноза необходимо обратиться к врачу-аллергологу или иммунологу. Специалист проведет кожные пробы или анализ крови для выявления конкретных аллергенов, вызывающих реакцию.

Основным методом лечения поллиноза является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которую иногда называют «прививкой от аллергии». Этот метод позволяет постепенно снизить чувствительность организма к пыльце. Однако АСИТ проводится вне сезона обострения.

В период весенней аллергии и обострения поллиноза важно строго следовать рекомендациям врача и принимать назначенные таблетки от весенней аллергии или другие препараты. Самолечение может быть неэффективным и привести к осложнениям.

Как облегчить состояние при поллинозе

При подозрениях на аллергию на пыльцу крайне важно обратиться к врачу – аллергологу-иммунологу. Только квалифицированный специалист сможет провести необходимое обследование, выявить конкретные аллергены, провоцирующие реакцию, назначить адекватное медикаментозное лечение и дать индивидуальные рекомендации по организации быта. Регулярное наблюдение у врача необходимо не только в период обострения, но и вне его.

Создание барьера для аллергенов: организация быта

Минимизация контакта с пыльцой является ключевым аспектом в облегчении симптомов поллиноза. Для этого необходимо внести коррективы в повседневную жизнь и обустройство жилища.

Ограничение пребывания на улице

В период активного цветения, особенно в сухую и ветреную погоду, а также в утренние часы (примерно с 5 до 10 утра), рекомендуется сократить время нахождения на открытом воздухе.

Избегание поездок на природу

По возможности следует отказаться от выездов за город, в парки и лесные массивы, где концентрация пыльцы может быть особенно высокой.

Закрытые окна

В помещениях и автомобиле окна следует держать закрытыми, чтобы предотвратить проникновение аллергенов. Проветривать лучше после дождя, вечером или ночью, открывая окна ненадолго (5-10 минут).

Системы очистки и фильтрации воздуха

Использование дома очистителей воздуха с HEPA-фильтрами эффективно задерживает мельчайшие частицы пыли и пыльцы. Специальные антипылевые сетки на окнах также создают дополнительный барьер. Кондиционер с функцией очистки воздуха может обеспечить комфортный микроклимат, но необходимо регулярно чистить его фильтры.

Ежедневная влажная уборка

В период цветения влажную уборку следует проводить чаще, уделяя особое внимание местам скопления пыли, таким как подоконники, поверхности возле окон, а также труднодоступные уголки. Использование пылесоса с HEPA-фильтром предотвращает повторное рассеивание мелких частиц.

Личная гигиена после улицы

По возвращении домой необходимо принять душ, вымыть голову и сменить одежду, чтобы удалить осевшую пыльцу с тела и волос. Рекомендуется также промыть нос физиологическим раствором и прополоскать рот.

Защита постельных принадлежностей

Мягкие ткани могут накапливать аллергены, поэтому постельное белье следует менять чаще, а подушки и одеяла по возможности заменить на гипоаллергенные синтетические аналоги. Перед сезоном цветения рекомендуется постирать шторы, пледы и покрывала.

Какими лекарствами можно облегчить симптомы поллиноза

Для облегчения острых симптомов поллиноза применяются антигистаминные препараты, которые могут быть в форме таблеток или капель. Эти лекарственные средства помогают блокировать действие гистамина – вещества, выделяющегося в организме в ответ на контакт с аллергеном и вызывающего основные проявления аллергии.

Начинать прием антигистаминных препаратов часто рекомендуется за 10–14 дней до предполагаемого начала сезона цветения. Подбор конкретного препарата и его дозировки осуществляется исключительно врачом.

В некоторых случаях могут быть назначены местные средства, такие как назальные спреи с кортикостероидами, которые обладают противовоспалительным действием и помогают справиться с заложенностью носа. Глазные капли с антигистаминным или противовоспалительным эффектом могут облегчить зуд и слезотечение.

Дополнительные меры: отслеживание пыльцы и укрепление организма

Помимо основных рекомендаций, существуют и другие способы облегчить состояние при поллинозе.

Мониторинг концентрации пыльцы

Существуют специализированные онлайн-ресурсы и мобильные приложения, которые предоставляют информацию об уровне содержания пыльцы различных растений в воздухе. Отслеживание этих данных позволяет планировать свою активность и избегать мест с высокой концентрацией аллергенов.

Увлажнение воздуха

Поддержание оптимального уровня влажности в помещении (40-60%) способствует оседанию пыльцы и других аллергенов, снижая их концентрацию в воздухе. Для этого можно использовать увлажнители воздуха, однако важно следить за их чистотой.

Избегание перекрестных реакций

Людям, страдающим поллинозом, следует с осторожностью употреблять определенные продукты питания (свежие косточковые фрукты, орехи, зелень, специи, мед, квас), которые могут вызывать перекрестные аллергические реакции из-за схожести белков с пыльцой.

Также не рекомендуется использовать фитотерапию и косметические средства на основе натуральных растительных компонентов.

Активный образ жизни вне сезона

В период отсутствия цветения важно поддерживать здоровый образ жизни, заниматься спортом, проводить время на свежем воздухе и избегать стрессов, что способствует укреплению иммунной системы.

Когда закончится сезон аллергии весной 2025 года

Наибольшая концентрация березы, ольхи и орешника, которые становятся источниками аллергии, наблюдается в Юго-Западном и Северо-Восточном округах Москвы, что делает ЮЗАО, СВАО, ВАО и ЗАО наименее благоприятными для аллергиков в текущий период.

Как отмечает главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, текущая ситуация с пыльцой осложняется также появлением спор грибковой плесени. Ареал пыления березы совпадает с зоной рекордного потепления, и пик концентрации ее пыльцы в атмосфере может сохраниться до 26–27 апреля, а после в Московский регион придет похолодание. Арктическое вторжение и обильные осадки должны замедлить активную вегетацию растений и прибить пыльцу к земле, что принесет некоторое облегчение страдающим аллергией.

Дальнейшие волны цветения: к чему готовиться аллергикам

Несмотря на ожидаемое временное улучшение состояния, аллергикам не стоит расслабляться. В конце апреля в Москве начинают цвести и другие растения, способные вызывать аллергические реакции, такие как верба, осина, вяз и ива.

В мае к ним присоединяется пыльца клена, дуба и сосны, что может спровоцировать новую волну обострений у чувствительных людей.

С наступлением июня аллергиков ожидает цветение тополя, а также таких трав, как одуванчик и костер. В июле список потенциальных аллергенов пополнят липа, овсяница, мятлик, тимофеевка и пырей.

Окончание сезона аллергии: когда можно вздохнуть свободно

Полностью сезон аллергии в Москве завершится лишь в сентябре, когда отцветут сорные травы – полынь, амброзия и лебеда. Таким образом, период повышенной аллергической опасности может длиться несколько месяцев, начиная с ранней весны и заканчивая началом осени.

Врачи рекомендуют людям, страдающим весенней аллергией, следить за прогнозами цветения и уровня пыльцы, минимизировать контакт с аллергенами, использовать средства индивидуальной защиты (маски, очки) и строго следовать рекомендациям своего лечащего врача относительно медикаментозной терапии.