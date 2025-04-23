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    23 апреля 2025, 17:01 • Справки

    Можно ли пожилым людям есть мясо

    Мясо пожилым людям: в чем польза и вред, сколько можно есть, как приготовить, чтобы было полезно

    Можно ли пожилым людям есть мясо
    @ ELENA SIKORSKAYA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    С возрастом организм человека претерпевает ряд изменений, влияющих на пищеварительную систему и потребности в питательных веществах. Нередко возникает вопрос: стоит ли пожилым людям полностью отказываться от мяса? Эксперты в области диетологии единодушны во мнении – делать это без веских медицинских оснований не следует. О том, к чему может привести полное исключение мясных продуктов из рациона, – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    В чем польза мяса

    Несмотря на распространенные дискуссии о пользе и вреде мясных продуктов, исключать их полностью из рациона, особенно в зрелом возрасте, не рекомендуется. Мясо обладает рядом важных свойств, которые оказывают благотворное влияние на организм человека.

    1. Высококачественный белок

    Мясо является превосходным источником полноценного белка, содержащего все незаменимые аминокислоты, необходимые для построения и восстановления тканей организма. Усвояемость белка из мяса достигает примерно 90%, что значительно выше, чем у растительных протеинов (60-80%).

    Белок играет ключевую роль в поддержании мышечной массы, что особенно важно для пожилых людей, у которых наблюдается естественная потеря мышечной ткани. Кроме того, белок участвует в работе иммунной системы и стимулирует синтез гормонов.

    2. Богатство витаминами группы B

    Мясные продукты являются ценным источником витаминов группы B, включая B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B6 (пиридоксин) и PP (ниацин). Эти витамины участвуют в энергетическом обмене, поддерживают работу нервной системы и способствуют нормальному функционированию кожи и слизистых оболочек.

    Особую ценность представляет витамин B12, который практически отсутствует в растительной пище (за исключением некоторых морских водорослей) и играет важнейшую роль в процессе кроветворения.

    3. Незаменимые минералы

    Мясо содержит ряд важных минералов, таких как железо и цинк. Железо необходимо для транспортировки кислорода в крови и предотвращения развития анемии. Цинк участвует в работе иммунной системы, заживлении ран и синтезе ДНК.

    Красное мясо, в частности, является одним из лучших источников гемового железа, которое усваивается организмом гораздо эффективнее, чем негемовое железо из растительных продуктов.

    4. Предотвращение дефицитных состояний

    Регулярное употребление мяса в разумных количествах помогает предотвратить развитие белковой недостаточности и дефицита важных витаминов и минералов, таких как витамин B12 и железо.

    Дефицит этих веществ может привести к серьезным нарушениям в работе различных систем организма, включая снижение регенерационных процессов, ухудшение функций печени и поджелудочной железы, потерю мышечной и костной массы, а также нарушения в работе сердечно-сосудистой и иммунной систем.

    Чем грозит отказ от мяса в зрелом возрасте?

    Исключение мяса из рациона, особенно в пожилом возрасте, может спровоцировать развитие белковой недостаточности. Это состояние проявляется в замедлении процессов регенерации тканей, нарастании интоксикации организма, ухудшении функций печени и поджелудочной железы, а также в активизации процессов преждевременного старения.

    Более того, недостаточное поступление полноценного белка, которым богато мясо, может привести к потере мышечной массы (саркопении) и снижению плотности костной ткани (остеопорозу), что значительно увеличивает риск падений и переломов – серьезных проблем для пожилых людей.

    Дефицит белка также негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и мочеполовой систем, снижает иммунитет и повышает восприимчивость к инфекциям, а некоторые исследования связывают его с увеличением риска онкологических заболеваний.

    Сколько мяса можно есть пожилым людям

    Несмотря на очевидную пользу мяса, злоупотреблять им в пожилом возрасте не стоит. Диетологи рекомендуют ограничить потребление мясных блюд до двух-трех раз в неделю, отдавая предпочтение нежирным сортам, таким как говядина, телятина, кролик, курица и индейка. Следует избегать жирного мяса гуся и утки.

    В остальные дни белковую потребность можно восполнять за счет рыбы и молочных продуктов средней жирности, которые легче усваиваются пожилым организмом из-за сниженной активности пищеварительных ферментов. Суточная норма потребления мяса или рыбы для пожилого человека составляет 50–75 граммов.

    Как приготовить мясо, чтобы оно было полезным для людей старшего возраста

    Важную роль играет и способ приготовления. Предпочтительным является отваривание мяса.

    При этом не рекомендуется употреблять мясной бульон, так как при варке в него переходят пуриновые основания – вещества, способные увеличивать риск развития подагры. Мясные и рыбные бульоны допускаются не чаще двух-трех раз в неделю, а в остальные дни лучше отдать предпочтение вегетарианским супам.

    Жареное мясо и копчености пожилым людям не рекомендованы. Допустимы блюда, приготовленные на гриле или запеченные в духовке, но без образования румяной корочки, содержащей потенциально вредные вещества.

    Оптимальное время для употребления мяса – обед. На ужин лучше выбрать более легкие белковые продукты, такие как рыба или курица (индейка). Гарниром к мясным блюдам на завтрак лучше сделать крупяные каши, а на ужин – овощи.

    Вредно ли красное мясо пожилым: разоблачение мифов

    Существует распространенное мнение о том, что пожилым людям следует отказаться от красного мяса, так как оно якобы способствует старению. Однако это заблуждение.

    Умеренное потребление нежирной говядины, богатой железом и витамином B12, необходимо для поддержания кроветворения и общего тонуса организма. Полный отказ от мясных продуктов, как уже отмечалось, может привести к более серьезным негативным последствиям, включая ухудшение функций жизненно важных органов и ускорение процессов старения.

    Как правильно готовить мясо для пожилых людей: советы диетологов

    С возрастом пищеварительная система человека претерпевает изменения, и то, как мы готовим пищу, становится особенно важным для поддержания здоровья. Мясо, являясь ценным источником белка и микроэлементов, требует особого подхода к приготовлению для пожилых людей, чтобы обеспечить максимальную пользу и минимизировать возможный вред.

    Предпочтение щадящим методам термообработки

    Диетологи единогласно рекомендуют пожилым людям отказываться от жарки мяса. При жарке образуются вредные канцерогенные вещества, которые могут ускорять процессы старения и негативно влиять на желудочно-кишечный тракт, который с возрастом функционирует уже не так эффективно.

    Варка

    Отваривание мяса делает его мягким и легкоусвояемым. Этот способ также позволяет уменьшить содержание жира, особенно если сливать первый бульон после закипания.

    Тушение

    Тушение в небольшом количестве жидкости с овощами делает мясо нежным и ароматным, сохраняя при этом большую часть полезных веществ.

    Запекание в духовке

    Запекание является хорошей альтернативой жарке, но важно избегать образования румяной корочки, которая также может содержать канцерогены. Рекомендуется запекать мясо в фольге или рукаве.

    Приготовление на пару

    Паровое приготовление – один из самых полезных способов, позволяющий сохранить максимум питательных веществ и сделать мясо очень мягким.

    Приготовление в мультиварке

    Мультиварка предлагает различные режимы, такие как тушение, варка на пару и запекание, которые идеально подходят для приготовления диетических блюд из мяса.

    Выбор нежирных сортов мяса

    Для пожилых людей предпочтительны нежирные виды мяса:

    Нежирная говядина и телятина. Эти виды мяса богаты железом и легко усваиваются.

    Курица и индейка (без кожи). Являются источником легкоусвояемого белка и содержат меньше жира, чем красное мясо.

    Кролик. Диетическое мясо с низким содержанием жира и холестерина.

    Следует ограничить употребление жирных сортов мяса, таких как свинина, баранина, а также жирной птицы (гусь, утка).

    Ограничение частоты употребления

    Диетологи рекомендуют употреблять красное мясо не чаще одного раза в неделю, а курицу, индейку или кролика – не чаще четырех раз в неделю. Общая частота употребления мяса в рационе пожилого человека должна составлять два-три раза в неделю, чередуя его с рыбой и молочными продуктами.

    Измельчение мяса для лучшего усвоения

    Пожилым людям может быть полезно употреблять мясо в измельченном виде, например, в виде котлет, тефтелей, фрикаделек или паштетов. Это облегчает процесс пережевывания и улучшает усвоение белка.

    Отказ от мясных бульонов (или ограничение)

    При варке мяса в бульон переходят пуриновые основания, которые могут способствовать развитию подагры. Поэтому рекомендуется сливать первый бульон после закипания, а употребление мясных и рыбных бульонов ограничить до двух-трех раз в неделю, отдавая предпочтение вегетарианским супам.

    Правильное сочетание с гарнирами

    Мясо лучше употреблять в обед. На завтрак к мясу рекомендуется подавать крупяные гарниры, а на ужин – овощные, так как они легче перевариваются.

    Таким образом, мясо является важной составляющей рациона пожилого человека, обеспечивая организм необходимыми белками, витаминами и микроэлементами. Главное – соблюдать умеренность в потреблении, выбирать нежирные сорта и правильно их готовить, прислушиваясь к рекомендациям специалистов. Такой подход позволит пожилым людям получать всю пользу от мясных продуктов без вреда для здоровья и сохранить активное долголетие.

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