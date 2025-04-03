Можно ли пожилым людям летать на самолете

Tекст: Ольга Никитина

Как полет влияет на организм: особенности для пожилых

Во время авиаперелета происходят изменения в окружающей среде, которые могут оказать влияние на физиологическое состояние человека. К ним относятся:

Снижение атмосферного давления и уровня кислорода

На большой высоте парциальное давление кислорода в салоне самолета снижается. Это может привести к увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, вызвать учащение сердцебиения (тахикардию), повышение артериального давления и появление одышки – ощущения нехватки воздуха.

Перепады давления

Изменение давления во время взлета и посадки может вызвать дискомфорт в ушах (аэроотит) из-за разницы давления между средним ухом и окружающей средой, а также способствовать повышенному газообразованию в кишечнике, вызывая вздутие и болевые ощущения.

Длительное пребывание в неподвижном состоянии

Долгие часы, проведенные в сидячем положении, могут привести к замедлению кровотока в венах нижних конечностей и застою лимфы, что увеличивает риск развития отеков и тромбоза – образования кровяных сгустков в сосудах.

Низкая влажность воздуха

В салоне самолета поддерживается низкий уровень влажности, что может вызвать сухость кожи и слизистых оболочек дыхательных путей, привести к обезвоживанию организма и сгущению крови, тем самым увеличивая нагрузку на сердце.

Можно ли пожилым летать на самолете

С возрастом в организме происходят естественные физиологические изменения, снижается функциональная активность различных систем, ухудшается способность к адаптации к новым условиям и стрессовым факторам.

Пожилые люди могут иметь хронические заболевания, которые делают их более уязвимыми к воздействию факторов полета. Кроме того, у них может быть сложнее происходить психологическая адаптация к непривычной обстановке.

Совокупность этих факторов делает авиаперелет потенциально более сложным для пожилых людей, повышая риск обострения имеющихся заболеваний и возникновения различных осложнений. Тем не менее, по словам медиков, перелеты людям старшего возраста не противопоказаны, но для этого необходим вдумчивый и ответственный подход, учитывающий возрастные особенности организма и потенциальные риски. Тщательная подготовка к полету способна минимизировать эти риски и сделать путешествие максимально комфортным и безопасным.

Этапы подготовки к авиаперелету в пожилом возрасте

Правильная подготовка – ключевой элемент благополучного авиаперелета для пожилого человека. Она включает несколько важных шагов:

Консультация с лечащим врачом

Это самый важный этап. Врач проведет оценку состояния здоровья, определит возможные противопоказания к перелету, даст индивидуальные рекомендации, касающиеся приема лекарств, режима питания и поведения во время полета.

Специалист может рекомендовать пройти дополнительные обследования, такие как электрокардиограмма (ЭКГ) и ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография), для оценки работы сердечно-сосудистой системы. Врач также поможет собрать необходимую медицинскую аптечку и предоставит медицинские документы (выписки, результаты обследований) на случай необходимости.

Информирование авиаперевозчика (при необходимости)

Если пожилому пассажиру требуется специальная помощь, например, при передвижении в аэропорту или на борту самолета (использование инвалидной коляски), об этом необходимо заранее уведомить авиакомпанию.

Психологическая подготовка

Важно спокойно и подробно рассказать пожилому человеку о предстоящем перелете, развеять возможные страхи и опасения. При необходимости врач может рекомендовать легкие успокоительные средства.

Сопровождение

Желательно, чтобы пожилого человека во время полета сопровождал родственник или близкий человек, который сможет оказать необходимую помощь и поддержку. Если это невозможно, существуют компании, специализирующиеся на сопровождении пожилых и больных людей во время путешествий.

Что взять пожилому человеку с собой в самолет

– Аптечку со всеми регулярно принимаемыми лекарствами в достаточном количестве, а также препаратами для оказания первой помощи при обострении хронических заболеваний. Важно иметь при себе рецепты на сильнодействующие препараты.

– Медицинские документы: паспорт, медицинский страховой полис, выписки из истории болезни, результаты последних обследований.

– Средства для комфорта: мятные леденцы (помогают при заложенности ушей), сменные тапочки, ортопедическая подушка под шею, теплый плед, маска для сна и беруши, увлажняющий крем для лица и рук, влажные салфетки, питьевая вода.

Как облегчить авиаперелет для пожилых пассажиров

Существует ряд простых мер, которые помогут пожилым людям легче перенести авиаперелет:

Поддержание кровообращения

Регулярно, каждые 30–60 минут, выполнять простые упражнения для ног: вращать стопами, сгибать и разгибать пальцы, массировать голени. По возможности, совершать короткие прогулки по салону самолета, когда это разрешено. Использование компрессионных чулок или гольфов поможет предотвратить отеки и улучшить кровоток (обязательно для людей с варикозной болезнью, желательно для остальных).

Правильное питание

Перед полетом и во время него следует избегать употребления жирной, жареной пищи и продуктов, вызывающих повышенное газообразование. Лучше отдать предпочтение легким, диетическим блюдам. Заказ специального диетического питания на борту или легкий перекус, взятый с собой, помогут избежать проблем с пищеварением.

Поддержание водного баланса

Регулярно пить воду небольшими глотками для предотвращения обезвоживания и сгущения крови. Использование специальных капель поможет увлажнить слизистые оболочки носа и глаз.

Борьба с заложенностью ушей

Перепады давления могут вызывать неприятные ощущения в среднем ухе и носовых пазухах. Справиться с этим помогает глотание, жевание или зевание. При сохранении дискомфорта можно использовать специальные капли для носа или попробовать метод активного сглатывания при зажатом носе. Пассажирам с воспалительными заболеваниями уха, носа или евстахиевой трубы рекомендуется проконсультироваться с врачом перед полетом, так как в некоторых случаях перелет может быть противопоказан.

Какую выбрать одежду и обувь

Одежда должна быть свободной и не сковывающей движения. От тесной обуви лучше отказаться в пользу мягких сменных тапочек.

Смена часовых поясов

При пересечении нескольких часовых поясов может возникнуть нарушение биоритмов организма, что проявляется в снижении работоспособности, ухудшении сна, головной боли и усталости. Для минимизации негативных последствий рекомендуется хорошо отдохнуть до, во время и после полета, употреблять легкоусвояемую пищу и достаточное количество жидкости, а также постепенно адаптировать свой режим дня к новому часовому поясу.

Укачивание

Пассажирам, склонным к укачиванию, авиакомпании советуют при регистрации запрашивать места у крыла самолета или рядом с иллюминатором, где меньше ощущается турбулентность. При необходимости можно воспользоваться гигиеническими пакетами или медикаментами из аптечки первой помощи, обратившись к бортпроводнику.

Занятия во время полета

Чтобы скоротать время, можно взять с собой книгу, журнал, кроссворды или другие любимые занятия.

Какую помощь оказывают авиакомпании пожилым по время перелета

Авиакомпании признают, что пожилым людям, особенно путешествующим без сопровождения, может потребоваться дополнительная поддержка на различных этапах полета. В связи с этим некоторые перевозчики предлагают следующие услуги:

– Приоритетная регистрация . Предоставление возможности пройти регистрацию на рейс у специальных стоек, что позволяет избежать длительного ожидания в очереди.

– Сопровождение в аэропорту . Назначение сотрудника авиакомпании для сопровождения пожилого пассажира от стойки регистрации до выхода на посадку после прохождения всех предполетных формальностей, включая иммиграционный контроль.

– Помощь с передвижением . Предоставление инвалидной коляски или электроскутера (как правило, доступно в крупных международных аэропортах) для облегчения перемещения по территории аэровокзала.

– Помощь на борту . Оказание содействия при заполнении иммиграционных документов, необходимых по прибытии в страну назначения.

– Встреча по прилете . Организация встречи пассажира по прибытии сотрудником авиакомпании, который поможет пройти иммиграционный контроль и получить багаж, а также сопроводит до выхода из аэропорта.

– Специальный бейдж . Выдача специального значка, который позволяет сотрудникам авиакомпании идентифицировать пассажиров, нуждающихся в помощи, и оперативно ее оказывать.

Важно учитывать, что доступность некоторых услуг может зависеть от конкретного аэропорта, местного законодательства и правил авиакомпании. Рекомендуется заранее уточнять перечень доступных услуг при бронировании билета или обращении в службу поддержки авиакомпании.

Авиакомпании настоятельно рекомендуют пожилым пассажирам:

– Проконсультироваться с врачом перед планированием поездки, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний к перелету и получить индивидуальные рекомендации.

– Уточнить необходимость вакцинации. Для некоторых стран могут потребоваться определенные прививки и наличие международного свидетельства о вакцинации.

– Собрать дорожную аптечку, в которую нужно положить все необходимые лекарства, включая те, которые принимаются регулярно, а также средства первой помощи, рекомендованные врачом. Желательно иметь при себе рецепты на все принимаемые препараты.

– Оформить медицинскую страховку. Наличие медицинской страховки, покрывающей возможные риски во время поездки, является обязательным условием для многих стран и обеспечивает доступ к необходимой медицинской помощи за рубежом. Рекомендуется иметь при себе копию страхового полиса и контактные данные страховой компании.

– Учитывать состояние здоровья. Пассажир несет личную ответственность за определение возможности совершения перелета исходя из своего состояния здоровья.

При наличии заболеваний, требующих особых условий перевозки или представляющих угрозу для безопасности самого пассажира или окружающих, авиакомпания может потребовать медицинское заключение и вправе отказать в перевозке при наличии медицинских противопоказаний к полету на дату вылета.

Авиаперелет – это неестественная для человеческого организма ситуация, и полностью исключить его негативное воздействие невозможно. Однако учитывая особенности организма пожилого человека, тщательно подготовившись к полету и соблюдая простые рекомендации, можно существенно снизить риски и сделать воздушное путешествие комфортным и безопасным. Главное – ответственно подойти к планированию поездки и прислушаться к советам медицинских специалистов.