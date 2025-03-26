Как оформить пенсию за пять дней: новый сервис на «Госуслугах»

Что такое сервис «Жизненная ситуация»

Этот раздел «Госуслуг» объединяет в себе целый комплекс услуг, связанных с выходом на пенсию. Теперь не нужно тратить время на визиты в ведомства и сбор документов. Все можно сделать онлайн, сэкономив время и силы.

Какие возможности предоставляет сервис для выхода на пенсию

– Оформление пенсии: подача заявления на назначение пенсии и выбор способа ее доставки (на банковский счет или через почту).

– Проверка данных: получение выписки из индивидуального лицевого счета (ИЛС), где указаны стаж, заработная плата, пенсионные коэффициенты и накопления.

– Информация о льготах: сервис предоставляет данные о мерах социальной поддержки, положенных пенсионерам.

– Дополнительные услуги: заказ справок о размере пенсии, выписок из трудовой книжки и других документов.

Как работают новые правила выхода на пенсию

Раньше для оформления пенсии требовалось предоставить 19 документов и лично посещать МФЦ или отделение Социального фонда РФ несколько раз. Теперь все стало проще:

– число необходимых документов сократилось до трех;

– визит в МФЦ или СФР потребуется всего один раз;

– срок оформления пенсии сократился с десяти до пяти рабочих дней, если все документы в порядке.

Важно: перед подачей заявления рекомендуется проверить данные в выписке из индивидуального лицевого счета.

Это поможет убедиться, что вся информация о стаже, зарплате и пенсионных накоплениях учтена правильно. Если обнаружены ошибки, их можно оперативно исправить, чтобы избежать проблем при расчете пенсии.

Какие еще возможности появятся у пенсионеров

Функционал сервиса продолжает расширяться. Как ожидается, в скором времени пользователи смогут оформить электронное свидетельство пенсионера. Этот документ откроет доступ к дополнительным льготам:

– бесплатное посещение музеев, театров и других учреждений культуры;

– скидки в аптеках и магазинах;

– льготный проезд в общественном транспорте.

Кроме того, сервис будет работать в проактивном режиме. Это значит, что граждане, которые скоро достигнут пенсионного возраста, автоматически получат всю необходимую информацию о предстоящих выплатах и льготах.

Кто выходит на пенсию в 2025 году

С 2019 года в России начались пенсионные изменения, в результате которых к 2028 году мужчины смогут получать страховую пенсию по старости в 65 лет, а женщины – в 60 лет. Этот процесс осуществляется поэтапно, с ежегодным повышением пенсионного возраста.

2025 год является одним из переходных периодов в рамках пенсионной реформы. В этом году не произойдет повышения пенсионного возраста, как это было в 2023 и 2024 годах. Однако существуют исключения и особые категории, которые смогут воспользоваться льготными условиями.

Кто может выйти на пенсию в 2025 году

Некоторые категории граждан смогут оформить пенсию досрочно:

1. Граждане с длительным трудовым стажем:

– женщины в возрасте 57 лет, имеющие 37 лет страхового стажа;

– мужчины в возрасте 62 лет, накопившие 42 года стажа.

2. Безработные предпенсионеры.

3. Лица предпенсионного возраста, потерявшие работу и состоящие на учете в службе занятости. Условия: возраст на два года ниже установленного (56 лет для женщин и 61 год для мужчин), наличие необходимого стажа и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

4. Представители отдельных профессий:

– учителя и врачи: право на досрочную пенсию через три года после достижения 25-летнего стажа;

– медицинские работники: 30 лет стажа в городах или 25 лет в сельской местности;

– артисты и цирковые работники: стаж от 15 до 30 лет в зависимости от специальности;

– многодетные матери:

матери троих детей – в 57 лет,

матери четверых детей – в 56 лет,

матери пятерых и более детей – в 50 лет.

Условия: всем детям должно быть более восьми лет, страховой стаж – не менее 15 лет, ИПК – от 30 баллов;

– жители Крайнего Севера и приравненных территорий:

женщины: 20 лет общего стажа, из них 15 – на Севере,

мужчины: 25 лет общего стажа, из них 15 – на Севере;

– оленеводы, рыбаки и охотники: право на пенсию с 45 лет при 20-летнем стаже;

– сотрудники вредных производств и спасатели: право на досрочную пенсию в зависимости от условий труда и стажа.

Что нужно сделать перед выходом на пенсию?

Для оформления пенсии необходимо соблюдение следующих условий:

– достижение установленного возраста (59 лет для женщин и 64 года для мужчин в 2025 году);

– наличие не менее 15 лет страхового стажа;

– накопление 30 пенсионных баллов (ИПК).

Гражданам рекомендуется заранее проверить свои данные на сайте Социального фонда России или через портал «Госуслуг». Это позволит убедиться в правильности информации о стаже, заработной плате и количестве пенсионных баллов.

Как рассчитать пенсионные баллы?

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается по формуле:

ИПК = (сумма страховых взносов от работодателя / нормативный размер страховых взносов) × 10

Нормативный размер страховых взносов устанавливается государством ежегодно. Для удобства расчета на сайтах СФР и «Госуслуг» доступны специальные калькуляторы.

Что делать, если не хватает баллов?

Если количество пенсионных баллов недостаточно, их можно заработать или докупить:

– заработать: максимально 10 баллов в год при высокой зарплате (от 187 500 рублей до вычета налогов);

– докупить: внести страховые взносы самостоятельно, если гражданин не работает официально.

Какие еще полезные функции есть на сервисе «Жизненная ситуация»

Множество государственных услуг на данном сервисе объединяется в тематические пакеты, что позволяет гражданам решать свои задачи комплексно, без необходимости посещения множества ведомств и сбора избыточных документов, с меньшими затратами времени и усилий. Успешный опыт регионов, где уже запущены такие сервисы, будет распространен на всю страну, что сделает государственные услуги еще более доступными и комфортными для всех граждан.

Развитие сервиса «Жизненная ситуация»

По данным на первый квартал 2025 года, на портале «Госуслуг» представлено около 1,6 тыс. услуг, которые постепенно объединяются в тематические пакеты «Жизненные ситуации». В феврале сообщалось о запуске первых 85 региональных сервисов, которые включают услуги, предоставляемые субъектами РФ.

Эти сервисы уже показали свою эффективность:

– время на получение услуг сократилось почти в два раза – до 25 дней;

– число необходимых документов уменьшилось в два раза – в среднем до четырех единиц;

– число очных визитов в ведомства сократилось в четыре раза – до одного.

Ключевые направления сервиса

– Поддержка бизнеса

В декабре 2024 года на портале «Госуслуг» был запущен сервис «Жизненная ситуация» для получения мер поддержки бизнеса. Этот сервис позволяет:

– сократить сроки получения мер поддержки с 22 до 12 дней;

– оформить финансовые меры поддержки (субсидии, гранты, льготные кредиты), социальные заказы и нефинансовые меры (обучение, консультации).

Сервис позволяет предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на оформлении документов.

– Восстановление и замена документов

Этот сервис был запущен в ноябре 2024 года. С его помощью можно восстановить:

– паспорт гражданина РФ;

– полис ОМС;

– загранпаспорт;

– водительское удостоверение;

– пенсионные документы;

– документы об образовании.

Этот сервис особенно важен для оперативного решения проблем, связанных с утерей или порчей документов.

– Поддержка многодетных семей

В октябре 2024 года был запущен сервис для многодетных семей, который объединяет услуги, необходимые этой категории граждан:

– оформление статуса многодетной семьи;

– получение электронного удостоверения многодетных.

Сервис позволяет сэкономить время на посещении ведомств и поиске информации о льготах и выплатах.

Заключение

Сервис «Жизненная ситуация» – это часть масштабной цифровизации государственных услуг. С 2023 года на «Госуслугах» уже запущено 34 федеральных сервиса, которые помогают решать самые разные задачи: от замены документов до переезда в другой регион. Для пенсионеров это особенно важно, так как позволяет получить все услуги в одном месте, без лишних хлопот.