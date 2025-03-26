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    26 марта 2025, 19:35 • Справки

    Как оформить пенсию за пять дней: новый сервис на «Госуслугах»

    Как оформить пенсию за пять дней: новый сервис на «Госуслугах»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    На портале «Госуслуги» запустили новый сервис «Жизненная ситуация», который вдвое сократил время оформлении пенсии. Теперь решение о назначении выплат по старости принимается всего за пять дней, при этом со стороны заявителя требуются минимальные усилия.

    Что такое сервис «Жизненная ситуация»

    Этот раздел «Госуслуг» объединяет в себе целый комплекс услуг, связанных с выходом на пенсию. Теперь не нужно тратить время на визиты в ведомства и сбор документов. Все можно сделать онлайн, сэкономив время и силы.

    Какие возможности предоставляет сервис для выхода на пенсию

    – Оформление пенсии: подача заявления на назначение пенсии и выбор способа ее доставки (на банковский счет или через почту).

    – Проверка данных: получение выписки из индивидуального лицевого счета (ИЛС), где указаны стаж, заработная плата, пенсионные коэффициенты и накопления.

    – Информация о льготах: сервис предоставляет данные о мерах социальной поддержки, положенных пенсионерам.

    – Дополнительные услуги: заказ справок о размере пенсии, выписок из трудовой книжки и других документов.

    Как работают новые правила выхода на пенсию

    Раньше для оформления пенсии требовалось предоставить 19 документов и лично посещать МФЦ или отделение Социального фонда РФ несколько раз. Теперь все стало проще:

    – число необходимых документов сократилось до трех;

    – визит в МФЦ или СФР потребуется всего один раз;

    – срок оформления пенсии сократился с десяти до пяти рабочих дней, если все документы в порядке.

    Важно: перед подачей заявления рекомендуется проверить данные в выписке из индивидуального лицевого счета.

    Это поможет убедиться, что вся информация о стаже, зарплате и пенсионных накоплениях учтена правильно. Если обнаружены ошибки, их можно оперативно исправить, чтобы избежать проблем при расчете пенсии.

    Какие еще возможности появятся у пенсионеров

    Функционал сервиса продолжает расширяться. Как ожидается, в скором времени пользователи смогут оформить электронное свидетельство пенсионера. Этот документ откроет доступ к дополнительным льготам:

    – бесплатное посещение музеев, театров и других учреждений культуры;

    – скидки в аптеках и магазинах;

    – льготный проезд в общественном транспорте.

    Кроме того, сервис будет работать в проактивном режиме. Это значит, что граждане, которые скоро достигнут пенсионного возраста, автоматически получат всю необходимую информацию о предстоящих выплатах и льготах.

    Кто выходит на пенсию в 2025 году

    С 2019 года в России начались пенсионные изменения, в результате которых к 2028 году мужчины смогут получать страховую пенсию по старости в 65 лет, а женщины – в 60 лет. Этот процесс осуществляется поэтапно, с ежегодным повышением пенсионного возраста.

    2025 год является одним из переходных периодов в рамках пенсионной реформы. В этом году не произойдет повышения пенсионного возраста, как это было в 2023 и 2024 годах. Однако существуют исключения и особые категории, которые смогут воспользоваться льготными условиями.

    Кто может выйти на пенсию в 2025 году

    Некоторые категории граждан смогут оформить пенсию досрочно:

    1. Граждане с длительным трудовым стажем:

    – женщины в возрасте 57 лет, имеющие 37 лет страхового стажа;

    – мужчины в возрасте 62 лет, накопившие 42 года стажа.

    2. Безработные предпенсионеры.

    3. Лица предпенсионного возраста, потерявшие работу и состоящие на учете в службе занятости. Условия: возраст на два года ниже установленного (56 лет для женщин и 61 год для мужчин), наличие необходимого стажа и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

    4. Представители отдельных профессий:

    – учителя и врачи: право на досрочную пенсию через три года после достижения 25-летнего стажа;

    – медицинские работники: 30 лет стажа в городах или 25 лет в сельской местности;

    – артисты и цирковые работники: стаж от 15 до 30 лет в зависимости от специальности;

    – многодетные матери:

    матери троих детей – в 57 лет,

    матери четверых детей – в 56 лет,

    матери пятерых и более детей – в 50 лет.

    Условия: всем детям должно быть более восьми лет, страховой стаж – не менее 15 лет, ИПК – от 30 баллов;

    – жители Крайнего Севера и приравненных территорий:

    женщины: 20 лет общего стажа, из них 15 – на Севере,

    мужчины: 25 лет общего стажа, из них 15 – на Севере;

    – оленеводы, рыбаки и охотники: право на пенсию с 45 лет при 20-летнем стаже;

    – сотрудники вредных производств и спасатели: право на досрочную пенсию в зависимости от условий труда и стажа.

    Что нужно сделать перед выходом на пенсию?

    Для оформления пенсии необходимо соблюдение следующих условий:

    – достижение установленного возраста (59 лет для женщин и 64 года для мужчин в 2025 году);

    – наличие не менее 15 лет страхового стажа;

    – накопление 30 пенсионных баллов (ИПК).

    Гражданам рекомендуется заранее проверить свои данные на сайте Социального фонда России или через портал «Госуслуг». Это позволит убедиться в правильности информации о стаже, заработной плате и количестве пенсионных баллов.

    Как рассчитать пенсионные баллы?

    Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается по формуле:

    ИПК = (сумма страховых взносов от работодателя / нормативный размер страховых взносов) × 10

    Нормативный размер страховых взносов устанавливается государством ежегодно. Для удобства расчета на сайтах СФР и «Госуслуг» доступны специальные калькуляторы.

    Что делать, если не хватает баллов?

    Если количество пенсионных баллов недостаточно, их можно заработать или докупить:

    – заработать: максимально 10 баллов в год при высокой зарплате (от 187 500 рублей до вычета налогов);

    – докупить: внести страховые взносы самостоятельно, если гражданин не работает официально.

    Какие еще полезные функции есть на сервисе «Жизненная ситуация»

    Множество государственных услуг на данном сервисе объединяется в тематические пакеты, что позволяет гражданам решать свои задачи комплексно, без необходимости посещения множества ведомств и сбора избыточных документов, с меньшими затратами времени и усилий. Успешный опыт регионов, где уже запущены такие сервисы, будет распространен на всю страну, что сделает государственные услуги еще более доступными и комфортными для всех граждан.

    Развитие сервиса «Жизненная ситуация»

    По данным на первый квартал 2025 года, на портале «Госуслуг» представлено около 1,6 тыс. услуг, которые постепенно объединяются в тематические пакеты «Жизненные ситуации». В феврале сообщалось о запуске первых 85 региональных сервисов, которые включают услуги, предоставляемые субъектами РФ.

    Эти сервисы уже показали свою эффективность:

    – время на получение услуг сократилось почти в два раза – до 25 дней;

    – число необходимых документов уменьшилось в два раза – в среднем до четырех единиц;

    – число очных визитов в ведомства сократилось в четыре раза – до одного.

    Ключевые направления сервиса

    – Поддержка бизнеса

    В декабре 2024 года на портале «Госуслуг» был запущен сервис «Жизненная ситуация» для получения мер поддержки бизнеса. Этот сервис позволяет:

    – сократить сроки получения мер поддержки с 22 до 12 дней;

    – оформить финансовые меры поддержки (субсидии, гранты, льготные кредиты), социальные заказы и нефинансовые меры (обучение, консультации).

    Сервис позволяет предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на оформлении документов.

    – Восстановление и замена документов

    Этот сервис был запущен в ноябре 2024 года. С его помощью можно восстановить:

    – паспорт гражданина РФ;

    – полис ОМС;

    – загранпаспорт;

    – водительское удостоверение;

    – пенсионные документы;

    – документы об образовании.

    Этот сервис особенно важен для оперативного решения проблем, связанных с утерей или порчей документов.

    – Поддержка многодетных семей

    В октябре 2024 года был запущен сервис для многодетных семей, который объединяет услуги, необходимые этой категории граждан:

    – оформление статуса многодетной семьи;

    – получение электронного удостоверения многодетных.

    Сервис позволяет сэкономить время на посещении ведомств и поиске информации о льготах и выплатах.

    Заключение

    Сервис «Жизненная ситуация» – это часть масштабной цифровизации государственных услуг. С 2023 года на «Госуслугах» уже запущено 34 федеральных сервиса, которые помогают решать самые разные задачи: от замены документов до переезда в другой регион. Для пенсионеров это особенно важно, так как позволяет получить все услуги в одном месте, без лишних хлопот.

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