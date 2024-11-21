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    21 ноября 2024, 17:20 • Справки

    Может ли пенсионер взять квартиру в ипотеку?

    Может ли пенсионер взять квартиру в ипотеку?
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Многие пенсионеры мечтают о собственном жилье или улучшении жилищных условий. Традиционно считается, что ипотека – это продукт, доступный преимущественно молодым людям. Но как обстоят дела на самом деле?

    Возможности ипотеки для пенсионеров

    Несмотря на распространенное мнение, взять ипотеку в пенсионном возрасте вполне возможно. Многие банки предлагают специальные программы кредитования для пенсионеров, учитывая их специфические финансовые условия. Действительно, требования к заемщикам-пенсионерам могут быть в определенной степени строже, чем если бы речь шла о людях среднего возраста, и тем не менее возможности есть.

    До какого возраста дают ипотеку?

    При оформлении ипотечного кредита банки вводят определенные возрастные ограничения для заемщиков. Это связано с необходимостью оценить платежеспособность клиента и минимизировать риски невозврата кредита.

    Минимальный возраст для ипотеки

    Обычно банки устанавливают его на уровне 18 лет – в этом возрасте российский гражданин становится совершеннолетним, но в ряде кредитных организаций требования жестче и возраст заемщика может начинаться от 21 года. Считается, что доход у молодых людей зачастую нестабильный. Кроме того, у них не всегда есть возможность внести первоначальный взнос в достаточном размере. Также банки могут считать, что молодые люди, еще вчера учившиеся в школе, не имеют достаточного опыта управления личными финансами.

    Максимальный возраст

    Верхняя возрастная планка по ипотечным программам может значительно варьироваться. Здесь все очень зависит от банка и от его внутренних правил. Обычно во внимание берется не то, сколько потенциальному заемщику лет сейчас, а то, сколько ему будет на момент полного погашения взятого займа. Некоторые банки устанавливают планку в 70 лет, у других условия мягче и возрастная граница устанавливается на 75 или даже 85 годах.

    Вот какие возрастные ограничения установлены в ряде крупных российских банков:

    – «Совкомбанк»: возраст на момент погашения ипотеки должен составлять не более 85 лет.

    – «Открытие», Сбербанк, ВТБ: планка установлена в 75 лет.

    – «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», «Почта Банк», «Промсвязьбанк»: на дату погашения кредита заемщику должно быть не более 70 лет.

    – «Россельхозбанк»: максимальный возраст на момент закрытия кредита – 65 лет. Но планку могут поднять до 75 лет при наличии созаемщика. При этом есть условие: половина срока кредита должна быть погашена основным заемщиком до достижения им 65 лет.

    Таким образом, если максимальный возраст ипотеки, установленный банком, составляет 85 лет, то у 60-летнего россиянина есть 25 лет на погашение кредита. Если максимальная планка составляет 70 лет, то банк выдаст ипотеку гражданину в таком возрасте максимум на десять лет, а если условия более жесткие и установлено ограничение в 65 лет, то на ипотечный период придется пять лет.

    Чтобы повысить шансы одобрения или готовности банка сдвинуть возрастную планку в пользу потенциального заемщика эксперты рекомендуют сразу искать созаемщика с хорошей кредитной историей.

    Какие факторы влияют на решение банка?

    Стабильность дохода. Наличие стабильного источника дохода (пенсия, дополнительный заработок) является одним из ключевых факторов при принятии решения.

    Состояние здоровья. Хорошее состояние здоровья заемщика повышает вероятность того, что он сможет обслуживать кредит.

    Кредитная история. Отсутствие просрочек по предыдущим кредитам положительно влияет на решение банка.

    Привлечение созаемщика с хорошей кредитной историей и стабильным, а еще лучше – высоким уровнем дохода, позволит повысить шансы одобрения ипотеки.

    Есть ли в России программа льготной ипотеки для пенсионеров?

    Спецпрограмм по ипотеке на жилье для пенсионеров у банков в настоящее время нет. Тем не менее у людей, вышедших на пенсию, в России есть возможности улучшить жилищные условия, к примеру, при помощи ипотеки на общих основаниях – получить средства на приобретение квартиры или дома под определенную процентную ставку. Жилье будет оставаться в залоге у банка вплоть до полного погашения ипотеки.

    Погасив кредит, пенсионер сможет оформить собственность на себя и будет вправе продавать или дарить, а также завещать свою недвижимость.

    От пенсионера, если речь идет об ипотеке на общих условиях, могут потребовать первоначальный взнос в большем размере, чем прописано в стандартных требованиях, а также оформления страхования жизни и здоровья, наличия поручителей.

    Обратная ипотека

    Альтернативным вариантом для пенсионеров может стать обратная ипотека. В этом случае пенсионер получает деньги от банка в обмен на залог своей недвижимости, банку он не платит никаких процентов. При этом пенсионер продолжает проживать в своей квартире, а после его смерти недвижимость переходит в собственность кредитной организации.

    Если пожилой человек одинок, у него нет родственников и близких, это может стать для него интересным вариантом, с помощью которого он может получить дополнительные выплаты к пенсии.

    Ипотека под залог имеющейся недвижимости

    Максимальный кредит по такой программе может составлять до 70% от стоимости залогового жилья, а срок кредитования – ориентировочно до 15 лет. При этом процентная ставка будет сравнительно невысокой, поскольку банк расценивает такой вид кредитования, как более надежный. Первоначальный взнос по такой программе пенсионеру не потребуется.

    Многие банки предлагают такой вид кредита не только на покупку жилья. По такой схеме можно купить, например, автомобиль или сделать дома ремонт. При этом будет учитываться состояние недвижимости, которое потенциальный заемщик предлагает банку в залог.

    Когда ипотека на пенсионера может быть выгодна

    Если у молодых членов семьи уже есть несколько кредитов или плохая кредитная история, оформить ипотеку на пенсионера может быть более выгодным решением.

    Кроме того, чем больше первоначальный взнос, тем меньше сумма кредита и проще получить одобрение банка.

    Кредит на небольшой срок с меньшими ежемесячными платежами может быть одобрен с большей вероятностью.

    Может ли неработающий пенсионер взять ипотеку?

    Этот вариант – опять же, в зависимости от банка – возможен, однако шансы на одобрение для неработающего гражданина существенно ниже, чем для тех, кто продолжает трудовую деятельность. Тем не менее при хорошей кредитной истории, наличии другой недвижимости или созаемщика банк может дать добро на такую ипотеку.

    Советы при оформлении ипотеки для пенсионеров

    Планирование и подготовка:

    Сравните условия различных банков, обращая внимание на процентные ставки, первоначальный взнос, дополнительные комиссии, узнайте, какие требования предъявляются к заемщикам. Для получения первичных консультаций воспользуйтесь номерами горячих линий, которые указаны на официальных сайтах банков, – не обязательно каждый раз посещать офис лично, так вы сэкономите время.

    Оцените свои финансовые возможности: определите максимальную сумму ежемесячного платежа, которую вы сможете позволить себе.

    Соберите необходимый пакет документов.

    Выбор банка и программы:

    Не ищите приключений. Если у вас уже есть счет в каком-либо банке, начните с него. Существующие клиенты часто получают более выгодные условия.

    Рассмотрите программы с господдержкой. Помимо всем известной семейной ипотеки льготные программы действуют, например, для тех, кто собирается купить или построить дом за городом (сельская ипотека).

    Обратитесь к представителю банка. Ипотечный брокер поможет вам выбрать наиболее подходящую программу ипотечного кредитования, а также оформить все необходимые документы.

    Помните также, что пенсионеры имеют право на налоговый вычет при покупке жилья и уплате процентов по ипотечному кредиту.

    Условия ипотечного кредитования для каждого заемщика могут быть индивидуальными. Поэтому рекомендуется внимательно изучить договор и проконсультироваться с юристом.

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