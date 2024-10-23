Надбавка к пенсии и ипотека под 3%: Какие льготы есть у сельских жителей

Tекст: Ольга Никитина

Почему государство уделяет такое внимание сельским жителям? Ответ прост: сельское хозяйство – это основа продовольственной безопасности страны. Кроме того, сохранение малых населенных пунктов поддерживает рождаемость и культурное разнообразие России. Поэтому у сельских жителей есть ряд льгот и привилегий.

Сельская надбавка к пенсии

Выплата положена тем гражданам, которые посвятили значительную часть своей жизни труду в сельском хозяйстве. Она положена пенсионерам, которые уже завершили свою трудовую деятельность и при этом накопили 30 лет сельского стажа.

Какие работы учитываются при начислении надбавки?

Это должна быть работа в различных сельскохозяйственных организациях на территории нашей страны. При этом учитываются только те профессии и должности, которые входят в утвержденный правительством перечень. Список этот достаточно обширный и включает в себя более 500 наименований, начиная от агрономов и механизаторов и заканчивая ветеринарами и пчеловодами.

Особое внимание стоит уделить периоду работы в сельском хозяйстве до 1 января 1992 года. Весь стаж, полученный в этот период, учитывается при начислении надбавки, независимо от занимаемой должности.

Сколько можно получить?

Размер сельской надбавки составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая, в свою очередь, ежегодно индексируется. Соответственно, увеличивается и размер надбавки.

На 2024 год размер сельской надбавки для пенсионеров по старости составил 2033 рубля в месяц.

Важно напомнить: с 2022 года условие о необходимости постоянного проживания в сельской местности для получения надбавки было отменено. Это означает, что даже если пенсионер переехал в город, он сохраняет право на эту выплату при соблюдении остальных условий.

Как оформить надбавку?

Доплата за сельский стаж, как правило, оформляется вместе с выходом на пенсию. В других случаях для оформления сельской надбавки необходимо обратиться в территориальный орган СФР. При себе нужно иметь паспорт и другие документы, подтверждающие трудовой стаж в сельском хозяйстве. Если какие-то периоды работы не были учтены при назначении пенсии, необходимо предоставить дополнительные документы.

С 2026 года, как сообщали в правительстве, надбавка за сельский стаж будет начисляться в беззаявительном порядке, все оформление будет происходить в автоматическом режиме.

Важно: если пенсионер продолжает работать, то оформить надбавку он сможет только после выхода на пенсию и прекращения трудовой деятельности.

Сельская ипотека: ключ к своему дому в деревне

Данная госпрограмма направлена на поддержку россиян, которые хотят жить в малых населенных пунктах или переехать за город. Главная особенность этой льготной ипотеки заключается в беспрецедентно низкой ставке, которая составляет от 0,1% до 3% годовых в зависимости от региона. Расскажем подробнее и о других условиях сельской ипотеки, которые действуют в настоящее время:

– Срок кредитования – до 25 лет. Такой длительный срок позволяет рассчитать платежи так, чтобы они не стали чрезмерным бременем для семейного бюджета.

– Размер кредита составляет максимум 6 млн рублей. Если муж и жена будут подавать две заявки, тогда они смогут взять в кредит 12 млн рублей, однако значительно возрастет и первоначальный взнос.

– Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости жилья, которое планируете купить, и не менее 40%, если поступает двойная заявка от супругов. Иногда у граждан возникают сложности в вопросах расчетов первого взноса. О том, что такое первоначальный взнос при покупке жилья в ипотеку, газета ВЗГЛЯД писала здесь.

Что можно купить по сельской ипотеке?

– Готовый дом.

Можно приобрести уже готовый дом, соответствующий требованиям программы. Но требования эти значительно сужают круг доступных к покупке объектов недвижимости. Так, если дом уже построен и право собственности оформлено, он должен быть не старше пяти лет, если продавцом является физическое лицо, и не старше трех лет, если покупаете у юрлица.

– Участок с последующим строительством дома на нем.

Обратиться в таком случае можно только к подрядчикам, аккредитованным в банке. Речь идет о фирмах, которых банк проверил и которым он доверяет. Список застройщиков, которые работают в вашем регионе, могут предоставить в банке, куда вы обратитесь.

Также по условиям программы можно:

– Построить дом на арендуемом земельном участке.

– Приобрести квартиру в новостройке в пятиэтажном доме, который находится в опорном населенном пункте.

Список населенных пунктов, которые подпадают под программу сельской ипотеки, можно посмотреть на сайте банка или уточнить у менеджера кредитной организации. Важно, что назначение земли, которое удовлетворяет условиям программы, должно быть ИЖС или ЛПХ (большинство земель в деревнях имеют назначение именно для ведения личного подсобного хозяйства).

Иногда путаница возникает, когда наименование деревни и близлежащего садового товарищества совпадают, однако поданную заявку строго проверяют на предмет того, подходит ли по программе конкретная территория, где вы хотите покупать или строить дом. Земли СНТ под сельскую ипотеку не подходят.

Предъявляются и требования к состоянию дома, если вы покупаете готовый объект. Главное условие – пригодность для постоянного проживания, подключение всех необходимых коммуникаций. Дом должен иметь статус жилого.

Действует ли сельская ипотека сейчас?

Основной профильный банк, который работает по данной программе (Россельхозбанк), приостановил выдачу сельской ипотеки в начале сентября 2024 года. Также было остановлено потребкредитование на благоустройство сельских домов (подключение электричества, организацию водопроводной системы, канализации) по льготной ставке 5% годовых. В РСХБ заявляли, что лимиты субсидии на 2024 год исчерпаны.

20 октября 2024 года в правительстве сообщили, что на сохранение сельской ипотеки, а также льготного кредитования сельских жителей, которые хотят провести в дом коммуникации, будет направлено более 6,8 млрд рублей. Эти средства позволят просубсидировать 142,8 тыс. займов, которые уже были выданы россиянам. Новые заявки, предположительно, начнут принимать с начала следующего года, когда откроются лимиты субсидий на 2025 год.

Поддержка учителей, врачей и работников культуры на селе

Государство активно поддерживает специалистов, готовых работать в сельской местности. Специальные программы направлены на привлечение учителей, врачей и работников культуры в отдаленные населенные пункты.

Программа «Земский доктор»

Призвана обеспечить сельские больницы и амбулатории квалифицированными кадрами. Участники программы – это врачи и фельдшеры, готовые переехать в деревню или село.

Преимущества программы:

– Единовременная выплата: в зависимости от региона и специальности – от 500 тыс. до 2 млн рублей.

– Компенсация трат на переезд, аренду жилья, частично – расходы на услуги ЖКХ.

– Возможность улучшить жилищные условия: поддержка при покупке жилья или земельного участка.

Требования к участникам:

– Высшее медицинское образование и специальность, соответствующая потребностям региона.

– Готовность работать в сельской местности не менее пяти лет.

Программа «Земский учитель»

Направлена на обеспечение сельских школ квалифицированными педагогами. Участвовать в программе могут учителя-предметники и преподаватели начальных классов. Список доступных вакансий публикуется на сайте программы по каждому региону.

Преимущества программы:

– Единовременная выплата, размер которой в зависимости от региона составляет от 1 до 2 млн рублей.

– Компенсация расходов на переезд.

Требования к участникам:

– Образование – высшее педагогическое.

– Готовность отработать в сельской школе не менее пяти лет.

О том, какие еще льготы положены учителям в России, газета ВЗГЛЯД писала здесь.

Программа «Земский работник культуры»

Данная инициатива относительно новая, она направлена на развитие культуры в сельской местности. Участники программы – это работники культуры, готовые работать в сельских домах культуры, библиотеках, музеях и других учреждениях культуры.

Преимущества программы:

– Единовременная выплата от 1 млн до 2 млн рублей в зависимости от региона.

– Компенсация расходов на переезд.

Требования к участникам:

– Профильное образование, опыт работы в сфере культуры.

– Желание работать в сельском учреждении культуры не менее пяти лет.

Дополнительные льготы

Помимо единовременных выплат и компенсации расходов на переезд, участники всех трех программ могут рассчитывать на дополнительные льготы, такие как:

– Участие в программе «Дальневосточная ипотека» на льготных условиях.

– Первенство при распределении служебного жилья.

– Возможность получения грантов на развитие творческих проектов.

Однако если специалисту не удается отработать указанный в программе пятилетний период в сельской местности, то единовременную выплату придется вернуть, если она уже была получена.

Работа в сельской местности – это не только возможность внести свой вклад в развитие региона, но и шанс обрести спокойную жизнь вдали от городской суеты. Кроме того, специалисты, работающие в сельской местности, пользуются большим уважением со стороны местных жителей.

Налоговые льготы для сельских жителей

Одной из таких льгот является освобождение от уплаты транспортного налога за сельскохозяйственную технику. Это значит, что владельцы тракторов, комбайнов, сеялок, машин для внесения удобрений и другой сельхозтехники, используемой для производства сельскохозяйственной продукции, могут не платить транспортный налог.

Получить льготу могут физлица, которые проживают в сельской местности и пользуются такой техникой для личных нужд или для производства сельскохозяйственной продукции. Также освобождение от налогов могут получить крестьянские (фермерские) хозяйства.

Важно: техника должна использоваться не только для обработки собственного участка, но и для производства сельскохозяйственной продукции. Например, если вы производите молоко и развозите его на продажу, ваша техника подпадает под действие льготы.

При этом закон не требует обязательной продажи сельскохозяйственной продукции. Достаточно вести личное подсобное хозяйство. Излишки продукции, выращенной на землях ЛПХ, можно продавать на сезонных ярмарках и платить с этого налоги также не потребуется.

Кроме того, сельский житель может не платить налог на одну хозяйственную постройку на своей земле, площадь которой составляет менее 50 квадратных метров.

Поддержка женщин на селе

Для женщин, которые проживают в сельской местности, Трудовой кодекс РФ предусматривает дополнительные льготы. Так, они могут работать по 36 часов в неделю вместо стандартных 40 часов, и уменьшать им за это зарплату работодатель не вправе. Дополнительные четыре часа, если женщина все-таки работает по 40 часов, должны оплачиваться как сверхурочная работа.

Кроме того, предусмотрен особый режим работы в сельской местности, где трудовой день делится на две части. Например, это касается доярок, которые выходят на смены утром и вечером. Рабочий день у них делится на две части, за что положены допвыплаты, размер которых определяется работодателем.

Скидка на владение автомобилем: территориальный коэффициент ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО напрямую зависит от множества факторов, одним из которых является место регистрации транспортного средства. Этот фактор учитывается через так называемый территориальный коэффициент.

Как работает территориальный коэффициент ОСАГО?

– Привязка к региону: каждый регион России имеет свой уникальный территориальный коэффициент.

– Разница между городом и сельской местностью. Как правило, коэффициент в крупных городах выше, чем в сельской местности или небольших населенных пунктах. Это связано с большей интенсивностью движения, более высокой аварийностью и другими факторами.

– Влияние на стоимость полиса: чем выше коэффициент, тем дороже обойдется полис ОСАГО.

Таким образом, жители сельской местности, как правило, платят за полис ОСАГО меньше, чем жители крупных городов.

Регистрация и фактическое место жительства: Если место вашей регистрации и фактическое место жительства находятся в разных населенных пунктах, то при расчете стоимости полиса может возникнуть спорная ситуация. Рекомендуется заранее уточнить все нюансы у выбранной страховой компании.

Территориальные коэффициенты могут периодически пересматриваться, поэтому стоимость полиса ОСАГО может меняться со временем.

Социальная выплата на жилье в селе: как улучшить жилищные условия

Программа социальной поддержки сельчан предусматривает возможность получения государственной помощи на улучшение жилищных условий. Это значит, что государство готово компенсировать часть стоимости строительства или приобретения жилья для тех, кто решил связать свою жизнь с селом.

Кто может получить выплату на жилье в селе?

Такое право имеют граждане, отвечающие следующим требованиям:

– Признанные нуждающимися в улучшении условий проживания.

– Трудовая деятельность: человек должен работать в сельском хозяйстве, соцсфере или ветеринарии. Требуется образование по профилю.

– Проживание или желание переехать в сельскую местность: необходимо иметь там постоянную или временную регистрацию.

– Часть средств гражданину потребуется внести самостоятельно, поэтому нужны накопления.

Размер выплаты составляет до 70% от расчетной стоимости строительства или приобретения жилья. Сельский житель получает специальное свидетельство, которое будет действовать год, если речь идет о приобретении жилья, и два года, если речь о строительстве собственного дома.

Обязательства получателя: Гражданин, получивший социальную выплату, обязан проживать в приобретенном или построенном жилье не менее пяти лет. В противном случае он должен будет вернуть полученные средства государству.

Программа социальной поддержки граждан, проживающих в сельской местности, направлена на улучшение жилищных условий и повышение привлекательности сельской жизни.

Как получить бесплатный земельный участок в сельской местности

Одной из мер, направленных на привлечение специалистов в сельскую местность, является предоставление бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Право на получение бесплатного земельного участка имеют специалисты, работающие или готовые работать в сельской местности по востребованным специальностям. Перечень таких специальностей определяется каждым регионом самостоятельно. Как правило, в список востребованных профессий входят:

– Медицинские работники (врачи, фельдшеры).

– Педагоги.

– Специалисты сельского хозяйства (агрономы, зоотехники, ветеринары).

– Строители.

– Рабочие различных специальностей.

Полученный участок должен использоваться исключительно для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства.

Чтобы узнать подробную информацию о программе предоставления бесплатных земельных участков в вашем регионе, необходимо обратиться в местные органы власти или посетить официальный сайт регионального правительства.