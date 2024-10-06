Какие льготы положены пенсионерам

Tекст: Ольга Никитина

Федеральные льготы для пенсионеров

Существуют льготы, действующие на всей территории России и распространяющиеся на всех пенсионеров вне зависимости от того, в каком регионе они проживают.



От каких налогов освобождается пенсионер

Основным налогом в нашей стране является налог на доходы физических лиц. Большинство платит его по 13-процентной ставке. Под налог попадают зарплаты, сумма от продажи недвижимости и многое другое. Однако, согласно законодательству, пенсионные выплаты не попадают под НДФЛ. Таким образом, неработающие пенсионеры полностью освобождены от этого вида налогов на свои доходы, а работающие платят его только с зарплаты, но не с пенсионных выплат.

Налоговые льготы на имущество

Льготы пенсионерам по налогам предполагают освобождение от платы за собственность. Есть пять групп видов недвижимости. Налоги пожилой человек может не платить по одному из объектов в каждой из этих групп:

1) Частный дом.

2) Квартира / доля в недвижимости / комната.

3) Машино-место / гараж.

4) Здание творческой мастерской / ателье / негосударственного музея / библиотеки / галереи.

5) Хозпостройка площадью не более 50 квадратных метров на землях ЛПХ, то есть предназначенных для ведения хозяйства, или ИЖС, предназначенной для проживания и строительства дома.

Пример: если человек является собственником дома, гаража и комнаты в коммуналке, то ни за один из объектов он с наступлением пенсионного возраста может не платить. А вот если у него два гаража, то придется оплачивать налог на один из них.

Налоговый вычет

Второй вид налоговых льгот – возможность получения налогового вычета при строительстве дома или покупке квартиры. Подробно о том, что такое налоговый вычет и как им воспользоваться, газета ВЗГЛЯД писала ранее. В этой главе мы рассмотрим особенности оформления налогового вычета пенсионерами.

Пенсионер, как и другие категории российских граждан, вправе вернуть часть уплаченного подоходного налога, когда покупает квартиру или частный дом. При этом процедура имеет ряд особенностей у неработающих пенсионеров, ведь эти граждане по общему правилу, казалось бы, не могут воспользоваться льготой, поскольку больше не уплачивают НДФЛ. Законодательством тем не менее предусмотрены исключения для граждан, завершивших трудовую деятельность по старости.

Как пенсионеру получить налоговый вычет?

– Для этой категории граждан действует возможность замены лет, то есть имущественный вычет можно получить за те годы, когда еще имелись налогооблагаемые доходы (когда человек еще имел официальное трудоустройство).

– Оба супруга имеют право на вычет, если квартира покупалась в браке. Даже если собственником указан только один из супругов.

Как это работает?

– Срок давности: пенсионеры могут получить вычет за последние четыре года: год покупки жилья и три предыдущих года.

– Размер вычета: максимальная сумма, как и для остальных категорий граждан, составляет 260 тыс. рублей. Дополнительно, если речь идет об ипотеке, то можно получить 390 тыс. рублей за уплаченные проценты.

Кто может получить вычет за пенсионера

– В случае с приобретенной в браке квартирой супруг пенсионера, у которого были отчисления НДФЛ, может оформить вычет. Например, если муж в последние годы работал, а жена вышла на пенсию по старости и прекратила работать, то семья может оформить возврат из налогов, которые уплачивал муж, ведь их недвижимость является совместно нажитым имуществом.

– Детям передать право на вычет нельзя.

Важный нюанс: вычет не применяется, если квартира оплачена работодателем, средствами материнского капитала, бюджетными средствами или если продавцом выступило взаимозависимое лицо.

Вычет на проценты можно применить только к одному объекту недвижимости.

Таким образом, несмотря на то что пенсионеры не платят подоходный налог, они имеют право на налоговый вычет при покупке жилья. Для этого необходимо соблюсти определенные условия и правильно оформить документы.

Как пенсионер платит земельный налог

От уплаты налога на шесть соток земли пенсионер освобождается. Если участок, который ему принадлежит, занимает именно такую площадь либо меньше, то земельный налог ему не начисляют. Если его участок больше, то платить придется только с суммы превышения. Например, если площадь участка десять соток, то пенсионер уплатит налог, начисленный не на все десять, а только на четыре сотки.

Как пенсионер платит транспортный налог

Это обязательный платеж для всех владельцев транспортных средств, включая пенсионеров. Однако для пожилых людей предусмотрены определенные льготы, которые могут значительно снизить размер платежа или вовсе освободить от него.

Платить транспортный налог обязаны все физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства. К ним относятся:

– Автомобили

– Мотоциклы

– Автобусы

– Грузовые автомобили

– Водный транспорт

– Воздушный транспорт

Размер транспортного налога зависит от нескольких факторов:

– Вид транспортного средства.

– Мощность двигателя: чем он мощнее, тем выше налог.

– Регион регистрации: ставки транспортного налога устанавливаются региональными властями, поэтому они могут отличаться в разных регионах. Для жителей сельской местности, к примеру, есть свои льготы на этот вид налога.

Транспортные льготы могут предоставляться пенсионерам во многих российских регионах. Где-то речь идет о полном освобождении от этого взноса (если в собственности один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил), где-то – о частичном снижении налоговой ставки.

Льготы на жилищно-коммунальные услуги

– Пенсионеры, которые достигли 70-летия, вправе получить компенсацию части или всей суммы взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

– Плату за водоснабжение, отопление, электроэнергию пенсионер платит в меньшем размере или не платит вообще. Размер скидки может зависеть от возраста пенсионера, уровня его доходов и других факторов. Порой скидка предоставляется в виде компенсации, когда часть произведенной оплаты возвращается.

Транспортные льготы

Предоставляются во многих российских регионах, но не во всех. И действует эта льгота, соответственно, только на территории региона проживания.

– Пенсионерам в некоторых регионах платить за проезд в городском транспорте не нужно. В ряде других регионов предусмотрена компенсация части стоимости проездного билета.

– Для отдельных категорий пенсионеров (например, ветеранов войны) предоставляются льготы на авиаперелеты.

Социальные льготы

– Надбавки к пенсии. По достижении определенного возраста пенсионер начинает получать доплату к пенсии. Так, тем, кто отпраздновал 80-летие, начинают дополнительно начислять выплату в 6 тыс. рублей. Пенсия увеличивается автоматически, никаких заявлений писать не нужно. Прибавка появляется с первого месяца, который следует за днем рождения.

– Бесплатное лекарственное обеспечение, в том числе (актуально для отдельных категорий граждан) бесплатное получение лекарственных препаратов. Уточнить этот вопрос следует у участкового врача.

– Путевки в санаторий для прохождения оздоровительных процедур.

– Пенсионерам могут предоставляться различные социальные услуги, в том числе помощь на дому, уход за больными и др.

Чтобы узнать о льготах, которые предоставляются в вашем регионе, следует обратиться в отделение СФР, МФЦ или налоговую службу.