  • Новость часаПротив украинских военных возбуждено дело за преступления в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Торговая война с Китаем ставит под удар всю европейскую экономику
    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля
    В Сумах начались облавы после визита Зеленского
    Армения захотела укрепить партнерство с НАТО
    «Искандер-М» уничтожил судно с боеприпасами в Одесской области
    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию
    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей ВСУшников
    Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в Харьковской области
    В Угледаре у солдат ВСУ нашли золотые украшения
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    45 комментариев
    6 октября 2024, 17:50 • Справки

    Какие льготы положены пенсионерам

    Какие льготы положены пенсионерам
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Выход на пенсию – это не только долгожданный отдых, но и получение дополнительных льгот. Государство предоставляет пенсионерам ряд преимуществ, которые помогают улучшить их качество жизни. Давайте разберемся, какие льготы положены пенсионерам в России.

    Федеральные льготы для пенсионеров

    Существуют льготы, действующие на всей территории России и распространяющиеся на всех пенсионеров вне зависимости от того, в каком регионе они проживают.

    От каких налогов освобождается пенсионер

    Основным налогом в нашей стране является налог на доходы физических лиц. Большинство платит его по 13-процентной ставке. Под налог попадают зарплаты, сумма от продажи недвижимости и многое другое. Однако, согласно законодательству, пенсионные выплаты не попадают под НДФЛ. Таким образом, неработающие пенсионеры полностью освобождены от этого вида налогов на свои доходы, а работающие платят его только с зарплаты, но не с пенсионных выплат.

    Налоговые льготы на имущество

    Льготы пенсионерам по налогам предполагают освобождение от платы за собственность. Есть пять групп видов недвижимости. Налоги пожилой человек может не платить по одному из объектов в каждой из этих групп:

    1) Частный дом.

    2) Квартира / доля в недвижимости / комната.

    3) Машино-место / гараж.

    4) Здание творческой мастерской / ателье / негосударственного музея / библиотеки / галереи.

    5) Хозпостройка площадью не более 50 квадратных метров на землях ЛПХ, то есть предназначенных для ведения хозяйства, или ИЖС, предназначенной для проживания и строительства дома.

    Пример: если человек является собственником дома, гаража и комнаты в коммуналке, то ни за один из объектов он с наступлением пенсионного возраста может не платить. А вот если у него два гаража, то придется оплачивать налог на один из них.

    Налоговый вычет

    Второй вид налоговых льгот – возможность получения налогового вычета при строительстве дома или покупке квартиры. Подробно о том, что такое налоговый вычет и как им воспользоваться, газета ВЗГЛЯД писала ранее. В этой главе мы рассмотрим особенности оформления налогового вычета пенсионерами.

    Пенсионер, как и другие категории российских граждан, вправе вернуть часть уплаченного подоходного налога, когда покупает квартиру или частный дом. При этом процедура имеет ряд особенностей у неработающих пенсионеров, ведь эти граждане по общему правилу, казалось бы, не могут воспользоваться льготой, поскольку больше не уплачивают НДФЛ. Законодательством тем не менее предусмотрены исключения для граждан, завершивших трудовую деятельность по старости.

    Как пенсионеру получить налоговый вычет?

    – Для этой категории граждан действует возможность замены лет, то есть имущественный вычет можно получить за те годы, когда еще имелись налогооблагаемые доходы (когда человек еще имел официальное трудоустройство).

    – Оба супруга имеют право на вычет, если квартира покупалась в браке. Даже если собственником указан только один из супругов.

    Как это работает?

    – Срок давности: пенсионеры могут получить вычет за последние четыре года: год покупки жилья и три предыдущих года.

    – Размер вычета: максимальная сумма, как и для остальных категорий граждан, составляет 260 тыс. рублей. Дополнительно, если речь идет об ипотеке, то можно получить 390 тыс. рублей за уплаченные проценты.

    Кто может получить вычет за пенсионера

    – В случае с приобретенной в браке квартирой супруг пенсионера, у которого были отчисления НДФЛ, может оформить вычет. Например, если муж в последние годы работал, а жена вышла на пенсию по старости и прекратила работать, то семья может оформить возврат из налогов, которые уплачивал муж, ведь их недвижимость является совместно нажитым имуществом.

    – Детям передать право на вычет нельзя.

    Важный нюанс: вычет не применяется, если квартира оплачена работодателем, средствами материнского капитала, бюджетными средствами или если продавцом выступило взаимозависимое лицо.

    Вычет на проценты можно применить только к одному объекту недвижимости.

    Таким образом, несмотря на то что пенсионеры не платят подоходный налог, они имеют право на налоговый вычет при покупке жилья. Для этого необходимо соблюсти определенные условия и правильно оформить документы.

    Как пенсионер платит земельный налог

    От уплаты налога на шесть соток земли пенсионер освобождается. Если участок, который ему принадлежит, занимает именно такую площадь либо меньше, то земельный налог ему не начисляют. Если его участок больше, то платить придется только с суммы превышения. Например, если площадь участка десять соток, то пенсионер уплатит налог, начисленный не на все десять, а только на четыре сотки.

    Как пенсионер платит транспортный налог

    Это обязательный платеж для всех владельцев транспортных средств, включая пенсионеров. Однако для пожилых людей предусмотрены определенные льготы, которые могут значительно снизить размер платежа или вовсе освободить от него.

    Платить транспортный налог обязаны все физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства. К ним относятся:

    – Автомобили

    – Мотоциклы

    – Автобусы

    – Грузовые автомобили

    – Водный транспорт

    – Воздушный транспорт

    Размер транспортного налога зависит от нескольких факторов:

    – Вид транспортного средства.

    – Мощность двигателя: чем он мощнее, тем выше налог.

    – Регион регистрации: ставки транспортного налога устанавливаются региональными властями, поэтому они могут отличаться в разных регионах. Для жителей сельской местности, к примеру, есть свои льготы на этот вид налога.

    Транспортные льготы могут предоставляться пенсионерам во многих российских регионах. Где-то речь идет о полном освобождении от этого взноса (если в собственности один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил), где-то – о частичном снижении налоговой ставки.

    Льготы на жилищно-коммунальные услуги

    – Пенсионеры, которые достигли 70-летия, вправе получить компенсацию части или всей суммы взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

    – Плату за водоснабжение, отопление, электроэнергию пенсионер платит в меньшем размере или не платит вообще. Размер скидки может зависеть от возраста пенсионера, уровня его доходов и других факторов. Порой скидка предоставляется в виде компенсации, когда часть произведенной оплаты возвращается.

    Транспортные льготы

    Предоставляются во многих российских регионах, но не во всех. И действует эта льгота, соответственно, только на территории региона проживания.

    – Пенсионерам в некоторых регионах платить за проезд в городском транспорте не нужно. В ряде других регионов предусмотрена компенсация части стоимости проездного билета.

    – Для отдельных категорий пенсионеров (например, ветеранов войны) предоставляются льготы на авиаперелеты.

    Социальные льготы

    – Надбавки к пенсии. По достижении определенного возраста пенсионер начинает получать доплату к пенсии. Так, тем, кто отпраздновал 80-летие, начинают дополнительно начислять выплату в 6 тыс. рублей. Пенсия увеличивается автоматически, никаких заявлений писать не нужно. Прибавка появляется с первого месяца, который следует за днем рождения.

    – Бесплатное лекарственное обеспечение, в том числе (актуально для отдельных категорий граждан) бесплатное получение лекарственных препаратов. Уточнить этот вопрос следует у участкового врача.

    – Путевки в санаторий для прохождения оздоровительных процедур.

    – Пенсионерам могут предоставляться различные социальные услуги, в том числе помощь на дому, уход за больными и др.

    Чтобы узнать о льготах, которые предоставляются в вашем регионе, следует обратиться в отделение СФР, МФЦ или налоговую службу.

    Главное
    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области
    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
    Токаев выступил за строительство АЭС в Казахстане международным консорциумом
    Премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО
    Корабль ВМФ России прибыл в ЮАР для учений
    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2024»
    В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова

    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

      Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

      14 комментариев
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

      0 комментариев
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      45 комментариев
    Перейти в раздел

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............