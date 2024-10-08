  • Новость часаПутин и Пашинян согласовали передачу охраны границы Армении с Ираном
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СБУ начала вылавливать россиян в Молдавии
    Байден нашел причину не ехать на саммит «Рамштайн» по Украине
    Пашиняна в ходе велопрогулки по Москве сопровождал кортеж и скорая помощь
    Молдавия задержала и передала Украине политолога Чистилина
    ВС России берут в клещи Кураховку и Селидово
    Путин заявил, что Россия будет укреплять сотрудничество в рамках СНГ
    Иран пообещал ответ странам, помогавшим Израилю сбивать ракеты
    Французы начали обращаться в посольство России за получением вида на жительство
    Украинский сварщик сбежал из страны, прорезав дыру в мосту
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    19 комментариев
    8 октября 2024, 20:35 • Справки

    Какие льготы и выплаты положены учителям

    Какие льготы и выплаты положены учителям
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Профессия учителя – одна из самых важных и ответственных. Государство высоко ценит труд педагогов и предоставляет им целый комплекс мер социальной поддержки, направленных на повышение престижа педагогической профессии и улучшение их материального положения. Размер и состав этих льгот могут варьироваться в зависимости от региона, стажа работы и других факторов. Расскажем детальнее о том, какие льготы и выплаты положены учителям в России.

    Основные социальные гарантии для учителей

    В нашей стране действует федеральный закон «Об образовании», в котором закреплены главные трудовые гарантии для преподавателей. Однако многое в плане мер поддержки и условий работы зависит от региона, категории учебного заведения и других факторов.

    Сокращенная рабочая неделя

    Положена всем учителям, однако количество часов, которое необходимо отработать для получения зарплаты в полном размере, зависит от категории. Так, предметникам отводится непосредственно на уроки 18 часов еженедельно. Еще столько же, как предполагается, они тратят на проверку домашних и контрольных работ, составление планов занятий.

    На законодательном уровне разрешено брать и больше уроков, но оплачиваться они должны как сверхурочные – с надбавкой. Если не удается договориться об оплате, администрации учебного заведения придется нанимать второго преподавателя на вторую ставку или ее половину.

    Максимальная недельная занятость на одной ставке не должна превышать 36 часов, что на четыре часа меньше, чем у представителей других профессий. За получением этой льготы никуда не нужно обращаться, это базовые условия работы, которые определены законом.

    Увеличенный отпуск для учителей

    Длительность ежегодного оплачиваемого отпуска учителей составляет от 42 до 56 календарных дней. На продолжительность отдыха может влиять категория. Так, предметники обычно получают 56 дней отпуска, а школьные психологи – 42 дня. Стандартный отпуск представителей других профессий, напомним, составляет 28 дней в году.

    Те, кто работает в районах Крайнего Севера, имеют право на еще более продолжительный отпуск – до 80 дней.

    Кстати, воспитатели детских садов и заведующие также имеют удлиненный отпуск длительностью 42 дня.

    Дополнительный годовой отпуск для учителей

    Раз в десять лет можно взять неоплачиваемый отпуск сроком до одного года, при этом рабочее место будет сохранено за сотрудником. Таким образом, время отпуска по уходу за ребенком можно засчитать в период непрерывного педагогического стажа. Для получения такого перерыва необходимо только письменное заявление на имя директора учебного заведения.

    Бесплатное повышение квалификации для учителей

    Курсы, платить за которые не требуется, доступны не реже раза в три года.

    Компенсация за жилищно-коммунальные услуги и проезд для учителей

    Такие виды льгот практикуются в ряде российских регионов. Могут оплачивать расходы по КУ полностью или какую-то часть, а также в некоторых субъектах РФ есть компенсация на транспортные расходы. Например, в Москве компенсируют 15% от оклада, на высвободившиеся средства можно покупать проездные.

    Досрочный выход на пенсию для учителей

    Если педагогический стаж достиг 25 лет и накоплено достаточное количество индивидуальных коэффициентов (они же – пенсионные баллы, или ИПК), можно досрочно выйти на пенсию.

    С 2023 года действуют новые правила – на досрочную пенсию выходят с отсрочкой в пять лет. То есть для тех, у кого право на досрочную пенсию возникло в 2024-м, смогут выйти на нее в 2029 году. Право возникло в 2025-м – тогда выйти получится в 2030-м. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, кто и при каких условиях вправе выйти на досрочную пенсию.

    Выйдя на пенсию, педагог может продолжить преподавание и получать и зарплату, и пенсионные выплаты.

    Эта льгота особенно важна с учетом статистики, согласно которой средний возраст учителей в России составляет от 46 до 55 лет. На долю этой возрастной категории приходится почти 40% педагогов. Еще почти треть (32%) – предпенсионеры в возрасте от 56 до 65 лет. Работающих пенсионеров – 7,4%.

    Какие льготы положены учителям-пенсионерам

    После выхода на пенсию становятся доступны компенсации расходов на ЖКХ, широкий спектр налоговых льгот, бесплатная медпомощь, в том числе и стоматологическая, включая протезирование, бесплатное посещение театров, музеев и выставок, а самое главное – возможность продолжать работу и при этом получать пенсионные выплаты. О том, какие льготы положены российским пенсионерам, газета ВЗГЛЯД писала здесь.

    Поддержка преподавателей-пенсионеров, которые обладают богатым опытом и знаниями, очень важна, ведь они передают знания молодым педагогам. Кроме того, предоставление льгот – это выражение благодарности за их многолетний труд.

    Помощь в покупке жилья для учителей

    Жилищный вопрос актуален для многих учителей, и государство предпринимает ряд мер для помощи в решении этой задачи.

    Ипотека для учителей

    Так, им доступны несколько программ льготной ипотеки под низкую процентную ставку. Например, те, кто работает на Дальнем Востоке не менее пяти лет, могут купить там жилье по ставке 2% годовых. Такая же программа действует в Арктическом регионе.

    Кроме того, доступна семейная ипотека, об обновленных параметрах которой газета ВЗГЛЯД писала здесь. Ставка по этой программе составляет 6% годовых.

    Также есть программа сельской ипотеки. Подробнее о ней и других мерах поддержки, которые можно получить за работу в сельской школе, мы расскажем ниже.

    Компенсация ипотечных платежей

    Еще одна важная мера поддержки, которая устанавливается региональными властями. Например:

    – Владимирская область – компенсируется до 20% от суммы ипотечного кредита;

    – Краснодарский край – целевая допвыплата в 20 тыс. рублей в месяц, чтобы гасить ипотеку;

    – Новосибирская область – помощь с первоначальным взносом в размере до 150 тыс. рублей.

    Некоторые регионы предоставляют соцвыплаты на приобретение жилья. Например, в Тюменской области можно получить субсидию в размере 400 тыс. рублей и льготный заем на 1 млн рублей.

    Жилье по договору социального найма

    Получить жилье по договору соцнайма могут те граждане, которых признали нуждающимися в улучшении условий проживания. Такая семья должна быть признана малоимущей. Мера поддержки подразумевает, что снимать квартиру или дом можно будет без оплаты или со значительной скидкой.

    За учителями закрепляется первоочередное право на социальный наем. Тем не менее какое-то время придется ждать своей очереди. Сколько это продлится, будет зависеть от величины очереди из льготников.

    Впоследствии жилье возможно будет приватизировать (чаще всего через пять лет после начала проживания, но иногда этот срок не является условием). При этом аренда предоставляется бессрочно – срок ее окончания в договоре не указывается.

    Льготный автокредит

    Учителя являются одной из категорий российских граждан, которые могут поучаствовать в программе льготного автокредитования и оформить покупку машины в кредит со значительной скидкой (вплоть до 35%), которую предоставит государство. Подробно об этой программе газета ВЗГЛЯД писала здесь.

    Надбавка за классное руководство

    Решением президента в России установлена допвыплата до 10 тыс. рублей за классное руководство. Причем в максимальном размере ее могут получить те, кто работает в городах с населением более 100 тыс. человек. В малых городах речь идет о сумме в 5 тыс. рублей.

    Аналогичную меру поддержки практикуют и некоторые регионы на своем уровне, при этом суммы различаются. Так, в Москве за класс из 25 детей есть надбавка в размере 12,5 тыс. рублей. За каждого последующего ребенка в классе добавляется еще по 500 рублей. Так, класс из 30 детей принесет классному руководителю дополнительные 15 тыс. рублей от московских властей и еще 10 тыс. рублей федеральных выплат, в общей сложности 25 тыс. рублей к окладу.

    Кроме того, надбавка есть в Краснодарском крае, где дополнительно от региона выплачивается 4,9 тыс. рублей за классное руководство.

    Надбавка за классное руководство никак не связана со стажем педагога, получать ее может любой классный руководитель, вне зависимости от специальности. При этом есть ограничение по количеству классов, шефство над которыми можно взять: курировать одновременно можно только два класса.

    Выплата за 100 баллов на ЕГЭ

    Такая мера поддержки действует во многих российских регионах. Стобалльник может принести своему преподавателю премию в 100 тыс. рублей от региональных или муниципальных властей.

    Эта мера поддержки установлена, в частности, в Краснодарском крае (при условии последующего поступления школьника в местные вузы), в Республике Саха – Якутия (премия назначается за каждый предмет, сданный на сотню), в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), в Тюменской области.

    А вот в Крыму, где премия за одного стобалльника составляет 100 тыс. рублей, выплата увеличивается для тех, у кого двое и более стобалльников, – до 200 тыс. рублей.

    В Башкирии размер премии за ученика, показавшего максимальный результат на едином госэкзамене, составляет 50 тыс. рублей, а еще есть премия в 150 тыс. рублей за поступление воспитанника в вузы – участники Евразийского научно-образовательного центра (например, БашГАУ).

    В Омской области есть градация по результатам детей на ЕГЭ и выплатам. Так, максимальная премия в 120 тыс. рублей положена тому, чей воспитанник набрал 270 баллов на ЕГЭ и более, а затем поступил в омский вуз.

    В Московской области такую премию получают те, чей ученик получил заветную сотню по двум дисциплинам на ЕГЭ. Если таких школьников несколько, премия не возрастает.

    Выплаты за победы на олимпиадах

    Регионы стараются поощрять победителей всероссийских олимпиад и специалистов, которые непосредственно принимали участие в их подготовке. Так, на Ямале предметники, которые подготовили таких учеников, получают 300 тыс. рублей. Столько же, как сообщается, получают и сами ученики-победители. Призеры «всероссов» – как ученики, так и те, кто их обучал, – могут получить по 150 тыс. рублей.

    Выплаты за победителей олимпиад установлены и в Татарстане. Так, за победу на олимпиаде всероссийского уровня педагог получает премию в 25 тыс. рублей, а республиканского уровня – 15 тыс. рублей.

    В Свердловской области за победу на Всероссийской олимпиаде учителя награждаются премией в 100 тыс. рублей, за призовое место – 70 тыс. рублей. Причем именно эти педагоги входят в список кандидатов на премию губернатора «Олимпиадный успех», лауреаты которой получают 160–270 тыс. рублей.

    Президентским указом установлена премия для тех, кто взрастил победителей международных олимпиад. Так, за подготовку золотых медалистов межнаров можно получить 1 млн рублей, серебряных – 500 тыс. рублей и 400 тыс. рублей выплачивают за бронзовую медаль. Но потратить премию на все подряд не получится – она целевая и предназначена на покупки жилья, образовательные и другие цели.

    Льготы для учителей в сельской местности

    Быть преподавателем на селе значит не только иметь глубокие знания, но и проявить высокую степень самоотдачи. Государство, осознавая значимость труда педагогов в отдаленных регионах, разработало ряд льгот и программ поддержки, направленных на повышение привлекательности работы в сельской школе.

    Программа «Земский учитель»

    Это одна из самых известных программ поддержки молодых специалистов, которые соглашаются работать в сельских школах. Суть программы: за переезд на работу в сельскую местность можно единовременно получить 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке вдвое больше.

    Требования к участникам:

    – Наличие профильного образования.

    – Возраст от 18 до 55 лет.

    – Готовность работать в сельской школе не менее пяти лет.

    В 2024 году программа была расширена: размер выплаты за переезд в приграничные районы увеличен до 2 млн рублей.

    Сельские учителя на региональном уровне могут претендовать на:

    – Льготы на приобретение жилья.

    – Компенсацию проезда к месту работы и обратно.

    – Оказание медицинской помощи на льготных условиях.

    – Получение земельных участков.

    – Компенсация ежемесячных расходов на отопление, газоснабжение и электроэнергии – в среднем около 1,5 тыс.

    Преимущества работы в сельской школе:

    – Высокая востребованность специалистов.

    – Возможность сделать значимый вклад в развитие местного сообщества.

    – Широкий спектр льгот и компенсаций.

    Сельская ипотека

    Помимо прочего, молодой специалист, пожелавший продолжить свою трудовую деятельность за пределами больших городов, может приобрести жилье по программе сельской ипотеки. Ставка составит от 0,1% до 3% годовых в зависимости от региона, банка, в котором оформляется ипотека, а также согласия на страхование жизни.

    Льготы для заслуженных учителей в России

    Звание присваивается за выдающиеся заслуги в области образования. Какие льготы положены заслуженным учителям?

    – Доплата к зарплате – не менее 15% от оклада.

    – Выйдя на пенсию, можно получить звание «Ветеран труда», что дает право на дополнительные льготы.

    Есть отдельные меры поддержки и на уровне регионов, но они могут значительно отличаться. Так, некоторые устанавливают единовременные выплаты (например, Москва выплачивает по 300 тыс. рублей, а власти Свердловской области – 30 тыс. рублей) и другие виды поощрений.

    Звание заслуженного может получить учитель со значительным стажем в сфере образования, а также тот, кто достиг к педагогической деятельности выдающихся результатов. К награде представляет коллектив образовательного учреждения и органы управления образованием.

    Также педагоги могут получать дополнительные надбавки за:

    – Квалификационную категорию. При получении первой и высшей категорий положено повышение зарплаты. Так, высшая категория дает прибавку к окладу до 35%.

    – Ученую степень: кандидаты и доктора наук, которые работают в школах, могут получить прибавку до 30% к окладу.

    Льготы и выплаты молодым учителям

    Молодых людей в профессии, согласно статистике, около 20%, в том числе почти 1% вчерашних выпускников (возрастная категория 19–25 лет).

    Чтобы привлечь молодых специалистов в сферу образования и поддержать их на начальном этапе карьеры, государство разработало ряд специальных программ и мер поддержки.

    Одним из самых распространенных видов поддержки является выплата так называемых подъемных. Это единовременное денежное вознаграждение, которое предоставляется молодому специалисту после трудоустройства в образовательное учреждение.

    Условия получения:

    – Наличие диплома о высшем педагогическом образовании.

    – Устроиться на работу по специальности нужно как можно скорее (обычно в течение трех месяцев после окончания вуза).

    – Заключение трудового договора на определенный срок (чаще всего – минимум три года).

    Молодые специалисты вправе получать повышенный оклад. Размер надбавки может составлять от 20% до 50% от основного оклада и зависит от региона, квалификации педагога и других факторов.

    Кроме того, многие регионы предусматривают выплату премий молодым педагогам по итогам успешной работы в течение первых трех лет.

    Помимо этого, им может предоставляться компенсация расходов на приобретение учебных пособий, методической литературы и других необходимых материалов для работы.

    Профессиональный праздник

    Для повышения престижа педагогической деятельности в нашей стране действуют не только материальные меры поддержки, есть также государственный праздник – День учителя, в который мы ежегодно чествуем представителей этой профессии и благодарим их за усердный труд.

    Когда отмечается День учителя?

    Этот международный праздник отмечают 5 октября. В России он действует с 1994 года.

    Традиции празднования

    В этот день преподаватели принимают поздравления от учеников, родителей, коллег и руководства образовательных учреждений. Проводятся концерты, тематические классные часы, выставки.

    Во многих школах установилась традиция дней самоуправления, когда школьники сами проводят уроки для своих одноклассников.

    Одним из ярких событий этого праздника является подведение итогов конкурса «Учитель года», победители которого получают денежный приз в размере 1 млн рублей, а призеры – по 500 тыс. рублей.

    Что принято дарить в День учителя?

    Подарки являются одной из традицией этого праздника. Это могут быть как символические презенты (цветы, конфеты), так и более практичные вещи (канцелярские принадлежности, книги, подарочные сертификаты).

    Все это напоминает нам о важности роли педагога в обществе и о необходимости создавать все условия для их успешной работы.

    Главное
    Президент Хорватии запретил отправлять военных на Украину
    На мемориальной доске в Канаде жертвами коммунизма назвали более 300 нацистов
    Названо число отказов ЕС и Канады выдать преступников России
    В Британии начали готовиться к смерти Карла III
    В Белоруссии развернули свыше 10 пунктов наведения авиации
    РКН ограничил доступ к Discord за нарушение российского законодательства
    Польский военный привез на Украину вирус Марбург

    Россия совершила революцию в животноводстве

    Россия заняла четвертое место среди крупнейших мировых производителей мяса. Эксперты называют это животноводческим чудом России. Ведь она проделала путь от колоссальной зависимости от американских окорочков до полного самообеспечения себя мясом птицы плюс свинины. Как за 20 лет Россия подняла с колен животноводство, кто ей в этом помог и почему по говядине пока не такие впечатляющие успехи? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    «Охотник» усилит «длинную руку» России в зоне СВО

    Обломки тяжелого беспилотника «Охотник» станут ценной находкой для западной разведки, пишут американские СМИ. Однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты. Чем уникален «Охотник» и как его широкое применение изменит ситуацию на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Великобритания стала еще меньше

    После многих лет сопротивления Лондон отрекся от архипелага Чагос в пользу одного из богатейших государств Африки – Маврикия. Эта колония была нужна британцам как место под военную базу, которое они полностью зачистили от мирного населения. Почему в Лондоне все-таки сдались? И чем особенно опасна для Британии потеря Чагоса? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............