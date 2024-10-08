Какие льготы и выплаты положены учителям

Tекст: Ольга Никитина

Основные социальные гарантии для учителей

В нашей стране действует федеральный закон «Об образовании», в котором закреплены главные трудовые гарантии для преподавателей. Однако многое в плане мер поддержки и условий работы зависит от региона, категории учебного заведения и других факторов.

Сокращенная рабочая неделя

Положена всем учителям, однако количество часов, которое необходимо отработать для получения зарплаты в полном размере, зависит от категории. Так, предметникам отводится непосредственно на уроки 18 часов еженедельно. Еще столько же, как предполагается, они тратят на проверку домашних и контрольных работ, составление планов занятий.

На законодательном уровне разрешено брать и больше уроков, но оплачиваться они должны как сверхурочные – с надбавкой. Если не удается договориться об оплате, администрации учебного заведения придется нанимать второго преподавателя на вторую ставку или ее половину.

Максимальная недельная занятость на одной ставке не должна превышать 36 часов, что на четыре часа меньше, чем у представителей других профессий. За получением этой льготы никуда не нужно обращаться, это базовые условия работы, которые определены законом.

Увеличенный отпуск для учителей

Длительность ежегодного оплачиваемого отпуска учителей составляет от 42 до 56 календарных дней. На продолжительность отдыха может влиять категория. Так, предметники обычно получают 56 дней отпуска, а школьные психологи – 42 дня. Стандартный отпуск представителей других профессий, напомним, составляет 28 дней в году.

Те, кто работает в районах Крайнего Севера, имеют право на еще более продолжительный отпуск – до 80 дней.

Кстати, воспитатели детских садов и заведующие также имеют удлиненный отпуск длительностью 42 дня.

Дополнительный годовой отпуск для учителей

Раз в десять лет можно взять неоплачиваемый отпуск сроком до одного года, при этом рабочее место будет сохранено за сотрудником. Таким образом, время отпуска по уходу за ребенком можно засчитать в период непрерывного педагогического стажа. Для получения такого перерыва необходимо только письменное заявление на имя директора учебного заведения.

Бесплатное повышение квалификации для учителей

Курсы, платить за которые не требуется, доступны не реже раза в три года.

Компенсация за жилищно-коммунальные услуги и проезд для учителей

Такие виды льгот практикуются в ряде российских регионов. Могут оплачивать расходы по КУ полностью или какую-то часть, а также в некоторых субъектах РФ есть компенсация на транспортные расходы. Например, в Москве компенсируют 15% от оклада, на высвободившиеся средства можно покупать проездные.

Досрочный выход на пенсию для учителей

Если педагогический стаж достиг 25 лет и накоплено достаточное количество индивидуальных коэффициентов (они же – пенсионные баллы, или ИПК), можно досрочно выйти на пенсию.

С 2023 года действуют новые правила – на досрочную пенсию выходят с отсрочкой в пять лет. То есть для тех, у кого право на досрочную пенсию возникло в 2024-м, смогут выйти на нее в 2029 году. Право возникло в 2025-м – тогда выйти получится в 2030-м. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, кто и при каких условиях вправе выйти на досрочную пенсию.

Выйдя на пенсию, педагог может продолжить преподавание и получать и зарплату, и пенсионные выплаты.

Эта льгота особенно важна с учетом статистики, согласно которой средний возраст учителей в России составляет от 46 до 55 лет. На долю этой возрастной категории приходится почти 40% педагогов. Еще почти треть (32%) – предпенсионеры в возрасте от 56 до 65 лет. Работающих пенсионеров – 7,4%.

Какие льготы положены учителям-пенсионерам

После выхода на пенсию становятся доступны компенсации расходов на ЖКХ, широкий спектр налоговых льгот, бесплатная медпомощь, в том числе и стоматологическая, включая протезирование, бесплатное посещение театров, музеев и выставок, а самое главное – возможность продолжать работу и при этом получать пенсионные выплаты. О том, какие льготы положены российским пенсионерам, газета ВЗГЛЯД писала здесь.

Поддержка преподавателей-пенсионеров, которые обладают богатым опытом и знаниями, очень важна, ведь они передают знания молодым педагогам. Кроме того, предоставление льгот – это выражение благодарности за их многолетний труд.

Помощь в покупке жилья для учителей

Жилищный вопрос актуален для многих учителей, и государство предпринимает ряд мер для помощи в решении этой задачи.

Ипотека для учителей

Так, им доступны несколько программ льготной ипотеки под низкую процентную ставку. Например, те, кто работает на Дальнем Востоке не менее пяти лет, могут купить там жилье по ставке 2% годовых. Такая же программа действует в Арктическом регионе.

Кроме того, доступна семейная ипотека, об обновленных параметрах которой газета ВЗГЛЯД писала здесь. Ставка по этой программе составляет 6% годовых.

Также есть программа сельской ипотеки. Подробнее о ней и других мерах поддержки, которые можно получить за работу в сельской школе, мы расскажем ниже.

Компенсация ипотечных платежей

Еще одна важная мера поддержки, которая устанавливается региональными властями. Например:

– Владимирская область – компенсируется до 20% от суммы ипотечного кредита;

– Краснодарский край – целевая допвыплата в 20 тыс. рублей в месяц, чтобы гасить ипотеку;

– Новосибирская область – помощь с первоначальным взносом в размере до 150 тыс. рублей.

Некоторые регионы предоставляют соцвыплаты на приобретение жилья. Например, в Тюменской области можно получить субсидию в размере 400 тыс. рублей и льготный заем на 1 млн рублей.

Жилье по договору социального найма

Получить жилье по договору соцнайма могут те граждане, которых признали нуждающимися в улучшении условий проживания. Такая семья должна быть признана малоимущей. Мера поддержки подразумевает, что снимать квартиру или дом можно будет без оплаты или со значительной скидкой.

За учителями закрепляется первоочередное право на социальный наем. Тем не менее какое-то время придется ждать своей очереди. Сколько это продлится, будет зависеть от величины очереди из льготников.

Впоследствии жилье возможно будет приватизировать (чаще всего через пять лет после начала проживания, но иногда этот срок не является условием). При этом аренда предоставляется бессрочно – срок ее окончания в договоре не указывается.

Льготный автокредит

Учителя являются одной из категорий российских граждан, которые могут поучаствовать в программе льготного автокредитования и оформить покупку машины в кредит со значительной скидкой (вплоть до 35%), которую предоставит государство. Подробно об этой программе газета ВЗГЛЯД писала здесь.

Надбавка за классное руководство

Решением президента в России установлена допвыплата до 10 тыс. рублей за классное руководство. Причем в максимальном размере ее могут получить те, кто работает в городах с населением более 100 тыс. человек. В малых городах речь идет о сумме в 5 тыс. рублей.

Аналогичную меру поддержки практикуют и некоторые регионы на своем уровне, при этом суммы различаются. Так, в Москве за класс из 25 детей есть надбавка в размере 12,5 тыс. рублей. За каждого последующего ребенка в классе добавляется еще по 500 рублей. Так, класс из 30 детей принесет классному руководителю дополнительные 15 тыс. рублей от московских властей и еще 10 тыс. рублей федеральных выплат, в общей сложности 25 тыс. рублей к окладу.

Кроме того, надбавка есть в Краснодарском крае, где дополнительно от региона выплачивается 4,9 тыс. рублей за классное руководство.

Надбавка за классное руководство никак не связана со стажем педагога, получать ее может любой классный руководитель, вне зависимости от специальности. При этом есть ограничение по количеству классов, шефство над которыми можно взять: курировать одновременно можно только два класса.

Выплата за 100 баллов на ЕГЭ

Такая мера поддержки действует во многих российских регионах. Стобалльник может принести своему преподавателю премию в 100 тыс. рублей от региональных или муниципальных властей.

Эта мера поддержки установлена, в частности, в Краснодарском крае (при условии последующего поступления школьника в местные вузы), в Республике Саха – Якутия (премия назначается за каждый предмет, сданный на сотню), в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), в Тюменской области.

А вот в Крыму, где премия за одного стобалльника составляет 100 тыс. рублей, выплата увеличивается для тех, у кого двое и более стобалльников, – до 200 тыс. рублей.

В Башкирии размер премии за ученика, показавшего максимальный результат на едином госэкзамене, составляет 50 тыс. рублей, а еще есть премия в 150 тыс. рублей за поступление воспитанника в вузы – участники Евразийского научно-образовательного центра (например, БашГАУ).

В Омской области есть градация по результатам детей на ЕГЭ и выплатам. Так, максимальная премия в 120 тыс. рублей положена тому, чей воспитанник набрал 270 баллов на ЕГЭ и более, а затем поступил в омский вуз.

В Московской области такую премию получают те, чей ученик получил заветную сотню по двум дисциплинам на ЕГЭ. Если таких школьников несколько, премия не возрастает.

Выплаты за победы на олимпиадах

Регионы стараются поощрять победителей всероссийских олимпиад и специалистов, которые непосредственно принимали участие в их подготовке. Так, на Ямале предметники, которые подготовили таких учеников, получают 300 тыс. рублей. Столько же, как сообщается, получают и сами ученики-победители. Призеры «всероссов» – как ученики, так и те, кто их обучал, – могут получить по 150 тыс. рублей.

Выплаты за победителей олимпиад установлены и в Татарстане. Так, за победу на олимпиаде всероссийского уровня педагог получает премию в 25 тыс. рублей, а республиканского уровня – 15 тыс. рублей.

В Свердловской области за победу на Всероссийской олимпиаде учителя награждаются премией в 100 тыс. рублей, за призовое место – 70 тыс. рублей. Причем именно эти педагоги входят в список кандидатов на премию губернатора «Олимпиадный успех», лауреаты которой получают 160–270 тыс. рублей.

Президентским указом установлена премия для тех, кто взрастил победителей международных олимпиад. Так, за подготовку золотых медалистов межнаров можно получить 1 млн рублей, серебряных – 500 тыс. рублей и 400 тыс. рублей выплачивают за бронзовую медаль. Но потратить премию на все подряд не получится – она целевая и предназначена на покупки жилья, образовательные и другие цели.

Льготы для учителей в сельской местности

Быть преподавателем на селе значит не только иметь глубокие знания, но и проявить высокую степень самоотдачи. Государство, осознавая значимость труда педагогов в отдаленных регионах, разработало ряд льгот и программ поддержки, направленных на повышение привлекательности работы в сельской школе.

Программа «Земский учитель»

Это одна из самых известных программ поддержки молодых специалистов, которые соглашаются работать в сельских школах. Суть программы: за переезд на работу в сельскую местность можно единовременно получить 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке вдвое больше.

Требования к участникам:

– Наличие профильного образования.

– Возраст от 18 до 55 лет.

– Готовность работать в сельской школе не менее пяти лет.

В 2024 году программа была расширена: размер выплаты за переезд в приграничные районы увеличен до 2 млн рублей.

Сельские учителя на региональном уровне могут претендовать на:

– Льготы на приобретение жилья.

– Компенсацию проезда к месту работы и обратно.

– Оказание медицинской помощи на льготных условиях.

– Получение земельных участков.

– Компенсация ежемесячных расходов на отопление, газоснабжение и электроэнергии – в среднем около 1,5 тыс.

Преимущества работы в сельской школе:

– Высокая востребованность специалистов.

– Возможность сделать значимый вклад в развитие местного сообщества.

– Широкий спектр льгот и компенсаций.

Сельская ипотека

Помимо прочего, молодой специалист, пожелавший продолжить свою трудовую деятельность за пределами больших городов, может приобрести жилье по программе сельской ипотеки. Ставка составит от 0,1% до 3% годовых в зависимости от региона, банка, в котором оформляется ипотека, а также согласия на страхование жизни.

Льготы для заслуженных учителей в России

Звание присваивается за выдающиеся заслуги в области образования. Какие льготы положены заслуженным учителям?

– Доплата к зарплате – не менее 15% от оклада.

– Выйдя на пенсию, можно получить звание «Ветеран труда», что дает право на дополнительные льготы.

Есть отдельные меры поддержки и на уровне регионов, но они могут значительно отличаться. Так, некоторые устанавливают единовременные выплаты (например, Москва выплачивает по 300 тыс. рублей, а власти Свердловской области – 30 тыс. рублей) и другие виды поощрений.

Звание заслуженного может получить учитель со значительным стажем в сфере образования, а также тот, кто достиг к педагогической деятельности выдающихся результатов. К награде представляет коллектив образовательного учреждения и органы управления образованием.

Также педагоги могут получать дополнительные надбавки за:

– Квалификационную категорию. При получении первой и высшей категорий положено повышение зарплаты. Так, высшая категория дает прибавку к окладу до 35%.

– Ученую степень: кандидаты и доктора наук, которые работают в школах, могут получить прибавку до 30% к окладу.

Льготы и выплаты молодым учителям

Молодых людей в профессии, согласно статистике, около 20%, в том числе почти 1% вчерашних выпускников (возрастная категория 19–25 лет).

Чтобы привлечь молодых специалистов в сферу образования и поддержать их на начальном этапе карьеры, государство разработало ряд специальных программ и мер поддержки.

Одним из самых распространенных видов поддержки является выплата так называемых подъемных. Это единовременное денежное вознаграждение, которое предоставляется молодому специалисту после трудоустройства в образовательное учреждение.

Условия получения:

– Наличие диплома о высшем педагогическом образовании.

– Устроиться на работу по специальности нужно как можно скорее (обычно в течение трех месяцев после окончания вуза).

– Заключение трудового договора на определенный срок (чаще всего – минимум три года).

Молодые специалисты вправе получать повышенный оклад. Размер надбавки может составлять от 20% до 50% от основного оклада и зависит от региона, квалификации педагога и других факторов.

Кроме того, многие регионы предусматривают выплату премий молодым педагогам по итогам успешной работы в течение первых трех лет.

Помимо этого, им может предоставляться компенсация расходов на приобретение учебных пособий, методической литературы и других необходимых материалов для работы.

Профессиональный праздник

Для повышения престижа педагогической деятельности в нашей стране действуют не только материальные меры поддержки, есть также государственный праздник – День учителя, в который мы ежегодно чествуем представителей этой профессии и благодарим их за усердный труд.

Когда отмечается День учителя?

Этот международный праздник отмечают 5 октября. В России он действует с 1994 года.

Традиции празднования

В этот день преподаватели принимают поздравления от учеников, родителей, коллег и руководства образовательных учреждений. Проводятся концерты, тематические классные часы, выставки.

Во многих школах установилась традиция дней самоуправления, когда школьники сами проводят уроки для своих одноклассников.

Одним из ярких событий этого праздника является подведение итогов конкурса «Учитель года», победители которого получают денежный приз в размере 1 млн рублей, а призеры – по 500 тыс. рублей.

Что принято дарить в День учителя?

Подарки являются одной из традицией этого праздника. Это могут быть как символические презенты (цветы, конфеты), так и более практичные вещи (канцелярские принадлежности, книги, подарочные сертификаты).

Все это напоминает нам о важности роли педагога в обществе и о необходимости создавать все условия для их успешной работы.