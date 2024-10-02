Карантин в детском саду: что такое и сколько длится

Tекст: Ольга Никитина

Что такое карантин в детском саду

Речь идет о мероприятиях, которые предпринимаются для предотвращения перехода заболевания, выявленного в группе, в масштаб эпидемии и дальнейшее распространение болезни среди других малышей и взрослых. Группа, в которой обнаружили инфекцию, переходит на особый режим работы: продолжить посещение сада могут только дети, которые на момент выявления инфекции находились в группе и, вероятно, контактировали с источником.

Дети, которые числятся в этой группе, но сад в дни выявления инфекции не посещали по какой-то причине (например, отпуск родителей или находились дома в связи с другой болезнью и только что выздоровели), считаются «неконтактными». Значит, в течение определенного времени они не смогут ходить в детсад в составе своей группы, поскольку для них есть риск подхватить болезнь. То же касается новичков, которые прежде детсад не посещали вообще.

Что происходит во время карантина

Взаимодействие малышей из группы, где введен карантин, с другими детьми ограничивается: они не посещают физкультурный зал и музыкальные занятия в общем зале, пропускают фотосессии, театры и планетарии, в которых принимают участие дети из групп, где карантин не действует. То же касается мероприятий на открытом воздухе, например, спортивных мероприятий, эстафет, различных конкурсов и гуляний.

В крайних случаях, когда распространение инфекции оказывается очень интенсивным, могут закрыть посещение группы или учреждения в целом.

На период карантина действует особый режим дезинфекции помещений: сотрудники получают дополнительные инструкции по уборке группы и спальни, туалетов, обработке игрушек, постельного белья. За детьми следят более пристально, их может дополнительно осматривать медицинский работник.

Кроме того, не менее 8–10 минут четырежды в день в группе проводится проветривание.

Почему вводится карантин

Если в группе отсутствует 20% и более детей из-за инфекции, администрация детсада уже имеет основания для введения карантина. Чаще всего такое происходит при вспышках:

– ОРВИ и гриппа;

– ветряной оспы. Из-за высокой заразности этого заболевания карантин вводят даже при обнаружении только одного случая;

– кори, краснухи, эпидемического паротита;

– кишечных инфекций. Такие заболевания сопровождаются неприятными и опасными для маленьких детей симптомами в виде рвоты и жидкого стула, которые грозят обезвоживанием организма. Поэтому введение карантина при вспышках кишечных инфекций также оправдано.

Как принимается решение о введении карантина?

Администрация детского образовательного учреждения (ДОУ) совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора оценивает ситуацию в образовательном учреждении с учетом ряда факторов, в том числе числа заболевших, вида, степени заразности и тяжести заболевания, эпидемиологической обстановки в регионе. Затем выносится решение.

Приказ о начале карантина подписывает заведующая. В документе должны быть указаны сроки такого режима. Роспотребнадзор со своей стороны также уполномочен принимать решение о карантине. Так происходит, если выявленная инфекция очень опасна или если ситуация с распространением болезни оказывается неблагоприятной.

Сколько длится карантин в детсаду

Его продолжительность напрямую зависит от вида заболевания, которое стало причиной его введения. Длительность этого периода обычно определяется инкубационным периодом, то есть временем от момента заражения до появления первых симптомов, которое характерно для конкретного вида инфекции.

Основные факторы, влияющие на длительность карантина:

– Вид заболевания: для каждого вида инфекции установлен свой инкубационный период и период заразности.

– Если в группе заболело большое количество детей, карантин может быть продлен.

– Эффективность мер, направленных на борьбу с распространением вируса: если все меры по дезинфекции и профилактике выполняются в соответствии с правилами, карантин может быть снят раньше.

Приблизительные сроки карантина для наиболее распространенных детских инфекций:

– Ветряная оспа (она же ветрянка), корь, краснуха, паротит – 21 день. Это связано с длительным инкубационным периодом этих заболеваний.

– Полиомиелит – 20 дней.

– Коклюш – 14 дней.

– Менингококковая инфекция, энтеровирусная инфекция – в среднем 10 дней.

– Кишечные инфекции – обычно семь дней (рабочих), но срок могут продлить в зависимости от тяжести заболевания и числа заболевших, а главное – если будут появляться все новые заболевшие. Недельный карантин действует также, если в группе бушуют ОРВИ, грипп или скарлатина.

– Наиболее длительный карантинный период вводится, если в детском коллективе обнаружили вирусный гепатит – 35 дней.

Может ли родитель выйти на больничный на время карантина в детсаду?

Когда в детском саду объявляется карантин, а ваш ребенок здоров, но при этом оба родителя работают, возникает множество вопросов. Один из самых актуальных – можно ли в такой ситуации взять больничный лист?

Это право в данном случае закрепляется федеральным законом, согласно которому один из работающих родителей имеет право оформить больничный лист на весь период карантина.

Для оформления больничного листа необходимо обратиться к лечащему врачу ребенка и предоставить следующие документы:

– копия приказа о введении карантина. Документ выдается администрацией детского дошкольного учреждения;

– паспорт родителя;

– свидетельство о рождении ребенка;

– полис ОМС.

Обращаться за больничным листом необходимо к лечащему врачу ребенка. Вероятнее всего, речь идет об участковом педиатре. Именно он выдает больничный лист на основании предоставленных документов.

Больничный лист выдается на весь период карантина, указанный в приказе детского сада. Оплата производится Социальным фондом России, размер выплат зависит от стажа работы и среднего заработка.

Обратите внимание, что для оформления больничного листа необходимо именно официальное решение о введении карантина, а не просто сообщение о заболевании одного или нескольких детей в группе.

Могут ли объединить разные группы на время карантина?

Правомерность объединения групп в этот период обсуждается часто. Казалось бы, решение об объединении группы с другой при снижении количества детей, которые посещают занятия, является логичным. Однако такое решение имеет серьезные последствия и противоречит основным целям карантина.

На самом деле категорически запрещается объединять группы на время карантина, ведь основная цель всего этого мероприятия – изоляция больных детей и предотвращение распространения инфекции на здоровых. Объединение групп прямо противоречит этой цели, так как увеличивает риск контакта между больными и здоровыми детьми.

СанПиН (санитарные правила и нормы) строго регламентируют порядок проведения карантинных мероприятий в детских садах. Объединение групп на время карантина прямо противоречит этим нормативным документам.

Что делать, если в группе мало детей?

Если в вашей группе количество детей значительно сократилось из-за болезни, могут возникнуть вопросы о необходимости посещения детского сада. В этом случае рекомендуется обратиться к администрации детского сада и уточнить следующие моменты:

– Возможность перевода ребенка в другую группу: в некоторых случаях администрация может пойти навстречу и перевести вашего ребенка в другую группу, где количество детей позволяет соблюдать санитарные нормы.

– Организация индивидуальных занятий: если перевести ребенка в другую группу невозможно, можно обсудить с воспитателем возможность организации индивидуальных занятий или занятий в небольших подгруппах.

– Возможность временного отпуска: если ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит, можно рассмотреть возможность оформления отпуска за свой счет.

Что делать, если нужен детский сад во время карантина?

Временно можно перевести ребенка в другую группу, где карантин не действует. Однако так разрешить ситуацию возможно не всегда. Решение принимается заведующей совместно с медицинским работником. Они учитывают множество факторов, в том числе:

– Если ребенок посещал группу, в которой был выявлен заболевший, его перевод в другую группу может быть ограничен.

– Наличие прививок может повлиять на решение о переводе.

– Перевод возможен только при наличии свободных мест в другой группе.

– Дети, посещавшие группу за неделю до введения карантина, считаются контактными. Их перевод в другую группу невозможен, чтобы другие дети не подвергались риску заражения.

Не забывайте, что в другой группе ребенок окажется в незнакомом коллективе и, вероятно, с воспитателем, которого также не знает. В случае когда адаптация в детсаду проходит неидеально, такое решение может осложнить отношение ребенка к детскому саду еще больше.

Помните и о других возможных вариантах на время действия карантина в садике, который посещает ваш ребенок:

– Можно обратиться к родственникам или друзьям, попросить их помочь с присмотром за ребенком.

– Рассмотрите вариант найма няни на то время, когда посещение сада невозможно.

– Если это возможно, возьмите отпуск на работе.

– Если отпуск невозможен, используйте отгулы.

– Подумайте, возможно ли для вас временно перейти на удаленный формат работы.

Обсудите различные варианты со своим работодателем. Возможно, в вашем коллективе есть какие-то уже устоявшиеся, неочевидные практики, к которым ранее прибегали ваши коллеги.