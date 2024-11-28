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    28 ноября 2024, 15:45 • Справки

    Должны ли родители платить за товар, который ребенок испортил в магазине

    Должны ли родители платить за товар, который ребенок испортил в магазине
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Ситуация, когда ребенок случайно или намеренно повреждает товар в магазине, знакома многим родителям. Этот инцидент нередко приводит к конфликту с продавцами и вызывает вопросы о том, кто должен нести ответственность за причиненный ущерб – ребенок или его родители? Ответ зависит от ряда конкретных обстоятельств того, как все произошло.

    Итак, обязаны ли родители платить за товар, который был испорчен ребенком в магазине? Если коротко: должны, но не во всех ситуациях. Все будет зависеть от конкретных обстоятельств.

    Основные правовые аспекты

    Что говорит закон?

    С одной стороны, законодательство предусматривает, что риск случайной гибели или повреждения товара («гибель товара» – это официальный термин, который используется в законодательстве) переходит к покупателю исключительно после оплаты. А вот до момента оплаты, когда товар еще выставлен на продажу, риск несет продавец.

    С другой стороны, закон также предусматривает ответственность родителей за воспитание своих детей. А значит, они обязаны компенсировать ущерб, причиненный их детьми. И все-таки эта ответственность наступает только в случае вины ребенка или ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

    Когда родители обязаны возместить ущерб

    Умышленное повреждение товара. Если ребенок разбил или испортил товар намеренно из хулиганских и каких-либо еще побуждений, родители будут обязаны возместить ущерб.

    Ненадлежащий надзор. Если родители не обеспечили должный надзор за ребенком и в результате его действий был причинен ущерб, они также несут ответственность.

    Когда родители не обязаны возмещать ущерб

    – Неустойчивое размещение товара. Если товар был размещен на полке неустойчиво и упал при малейшем прикосновении, виноват магазин. Продавцы обязаны обеспечивать безопасное расположение товаров на стеллажах.

    Неисправное торговое оборудование. Если покупатель вез тележку с неисправными колесами и случайно задел товар, то магазин должен компенсировать ущерб. Неисправное оборудование – это прямая вина магазина.

    (Обратите внимание на разницу: если ребенок катался на тележке по магазину и в результате разбил товар, то ответственность за его поступок ложится на родителей).

    Товар повредился в процессе примерки. Если покупатель повредил товар при примерке, например, порвал одежду, то магазин также не может требовать компенсации. Примерка – это неотъемлемая часть процесса покупки, и магазин должен предоставить для этого безопасные условия.

    Повреждение товара из-за дефектов. Если товар был изначально бракованным или имел скрытые дефекты, которые привели к его повреждению, то покупатель ответственности не несет.

    Узкие проходы. Остановимся на этом пункте подробнее.

    Ребенок разбил товар в магазине из-за узких проходов: кто виноват?

    Частая ситуация: покупатель, проходя по узкому проходу в магазине, случайно задевает товар и разбивает его. Кто должен нести ответственность за причиненный ущерб? Нормы ширины проходов в магазине установлены ГОСТом, в соответствии с ним ширина проходов между стеллажами должна быть не менее:

    – 1,4 метра – при торговой площади до 100 кв. м;

    – 1,6 метра – при торговой площади от 100 до 150 кв. м;

    – 2 метра – при торговой площади от 150 до 400 кв. м;

    – 2,5 метра – при торговой площади свыше 400 кв. м.

    Эти нормы установлены для обеспечения безопасности покупателей и свободного перемещения по торговому залу. Если магазин не соблюдает эти требования, это может привести к несчастным случаям, в том числе к повреждению товаров.

    Если ширина прохода не соответствовала установленным нормам, а товар был расположен слишком близко к проходу, то вина за повреждение товара лежит на магазине. Покупатель в такой ситуации не обязан возмещать ущерб.

    Но если покупатель вел себя неосторожно (например, бежал или толкался), то ответственность за повреждение товара может быть возложена на него.

    Куда жаловаться, если нормы ширины проходов нарушены?

    Если вы считаете, что ширина проходов в магазине не соответствует установленным нормам, вы можете обратиться:

    В администрацию магазина. Попробуйте сначала решить проблему мирным путем, обратившись к администрации магазина.

    В Роспотребнадзор. Этот орган контролирует соблюдение санитарных норм и правил торговли.

    В Государственный пожарный надзор. Нарушение норм ширины проходов может создавать угрозу пожарной безопасности.

    Важно: При обращении в контролирующие органы необходимо предоставить доказательства нарушения норм (например, фотографии, видеозаписи).

    Как доказать невиновность ребенка

    Видеозаписи. Записи с камер видеонаблюдения могут стать ключевым доказательством. Если речь идет, например, о дефекте тележки, то лучше зафиксировать эту или другую причину происшествия на камеру личного телефона.

    Показания свидетелей. Суд может учесть свидетельские показания продавцов или других покупателей.

    Экспертиза товара. В некоторых случаях может потребоваться экспертиза для определения причин повреждения.

    Что делать, если ребенок разбил товар в магазине: инструкция для родителей

    Оставайтесь спокойны. Паника не поможет решить проблему.

    Сообщите о происшествии продавцу. Вежливо объясните ситуацию.

    Попросите посмотреть запись с камеры видеонаблюдения, чтобы подтвердить случайность происшествия.

    – Ищите свидетелей. Если рядом были другие покупатели, попросите их оставить свои контакты для возможных показаний.

    Не спешите оплачивать. Даже если магазин настаивает, не торопитесь платить.

    Сохраняйте чеки. Они подтвердят, что вы были в магазине как покупатель, а не с целью навредить.

    Если магазин требует компенсацию:

    – Попросите предоставить записи с камер, показания свидетелей или другие доказательства вины ребенка.

    – Попробуйте мирно разрешить ситуацию, обратившись к администратору магазина.

    – Если магазин отказывается идти на уступки, вызовите полицию. Составьте протокол о случившемся.

    – Обратитесь к юристу. Хороший специалист поможет разобраться в правовых тонкостях и защитит ваши интересы.

    Если вы уверены, что ваш ребенок не виноват, вы вправе отказаться от оплаты ущерба. Магазин не может вас задержать – если такие попытки происходят, вы можете вызвать полицию. Правоохранители, изучив записи с камер, могут дать свою оценку произошедшему. Если полиция подтвердит, что покупатель действительно не виноват, то сотрудники магазина могут отказаться от претензий в адрес родителей с ребенком.

    Также полиция может зафиксировать, что речь шла о преднамеренном повреждении товаров. По закону умышленное повреждение чужого имущества грозит штрафом в размере 5 тыс. рублей. Выписанный штраф может стать основанием для судебного иска со стороны магазина в адрес родителей, в котором с них будут требовать возмещения ущерба. При этом компенсацию морального вреда магазин требовать не может.

    Заключение

    Помните, что вы не одиноки в такой ситуации. Многие родители сталкивались с подобными проблемами. Знание своих прав и умение отстоять их помогут вам избежать лишних проблем.

    Советы:

    – Обучайте детей правилам поведения в общественных местах.

    – Будьте внимательны при посещении магазинов с детьми.

    – Сохраняйте спокойствие в конфликтных ситуациях.

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