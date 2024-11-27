Почему открытая дверца стиральной машины приводит к проблемам

Tекст: Ольга Никитина

Проблема 1: Провисание люка и деформация деталей

Дверца стиральной машинки изготавливается из толстого закаленного стекла и крепится к корпусу с помощью петель. Постоянное открытое положение дверцы создает дополнительную нагрузку на петли, которые не рассчитаны на такой режим работы. В результате петли могут деформироваться, что приведет к провисанию дверцы.

Проблема 2: Ошибки в работе устройства блокировки люка (УБЛ)

Из-за провисания дверцы оси электронного замка и защелки люка могут не совпадать, что в свою очередь становится причиной сбоев в работе УБЛ: дверца может не закрываться плотно или вовсе заклинить. В некоторых случаях это вызывает полную блокировку стиральной машины, и помочь с решением этой проблемы можно только вызвав мастера.

Проблема 3: Ускоренный износ уплотнительной резинки

Внутри корпуса стиралки всегда остается некоторое количество воды. Это необходимо для смазки механизмов и предотвращения высыхания остатков порошка. При постоянном открывании дверцы влага испаряется быстрее, что приводит к пересыханию уплотнительной резинки. В результате резинка становится менее эластичной, хуже прилегает к корпусу и быстрее изнашивается. Это может привести к протечкам воды и появлению ржавчины.

Проблема 4: Повышенный риск появления плесени и неприятных запахов

Несмотря на то что постоянное открывание дверцы может показаться логичным способом предотвратить появление плесени, на самом деле это может привести к противоположному эффекту. Дело в том, что при открытой дверце влага испаряется неравномерно, в результате в труднодоступных местах образуется конденсат. Влажная среда благоприятна для размножения бактерий и развития плесени.

Нужно ли оставлять открытой дверцу вертикальной стиральной машины?

Как и в случае с фронтальными машинами, постоянное открытое положение дверцы может привести к ряду неприятных последствий:

– Проблемы с петлями и механизмом закрывания.

– Влага, которая остается внутри машины после стирки, может вызывать коррозию металлических деталей, особенно если дверца постоянно открыта. Это особенно актуально для стиральных машин с полыми дверцами.

– Постоянное испарение влаги приводит к пересыханию уплотнительной резинки, что может стать причиной протечек и появления неприятных запахов.

– В некоторых моделях открытая дверца может привести к нарушению балансировки барабана, что негативно скажется на качестве стирки и может привести к повышенной вибрации и шуму.

Как избежать образования неприятного запаха и грибка в стиральной машине?

Проблема эта распространенная и причиной могут становиться:

– Остатки моющих средств и кондиционера. Частицы, которые остаются в уплотнительных резинах, барабане и других труднодоступных местах, создают благоприятную среду для размножения бактерий и грибов.

– Частая стирка при низких температурах не позволяет эффективно удалять загрязнения и бактерии.

– Неполное полоскание. Если стиральная машина не полощет белье достаточно тщательно, в тканях могут оставаться частицы моющих средств и грязь, что приводит к появлению неприятного запаха.

– Редкая очистка машины. Регулярная чистка от накипи, остатков моющих средств и других загрязнений помогает предотвратить появление грибка и неприятного запаха.

Чтобы стиралка оставалась чистой и свежей, следуйте этим рекомендациям:



– Регулярно протирайте уплотнительную резинку влажной тряпкой с моющим средством. Особое внимание уделите складкам и углублениям, где скапливается больше всего грязи и влаги.

– После стирки оставляйте дверцу стиральной машины приоткрытой, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию барабана и предотвратить образование конденсата.

– Время от времени нужно вынимать лоток для моющих средств и тщательно промывать его под проточной водой. Это поможет предотвратить образование налета и размножение бактерий.

– Раз в месяц запускайте специальный режим очистки стиральной машины или используйте специальные средства для удаления накипи и других загрязнений.

– По возможности стирайте белье при высокой температуре (не менее 60°C). Это поможет уничтожить большинство бактерий и вирусов.

– Не перегружайте машину бельем. Из-за этого снижается как качество стирки, так и появляются последствия в виде неприятных запахов.

– Очищайте фильтр сливного насоса от мусора и ворса. Это поможет предотвратить засорение и улучшить работу стиральной машины.

Дополнительные советы:

– Используйте кондиционер для белья с антибактериальным эффектом.

– Добавляйте в барабан во время стирки небольшое количество соды или уксуса. Эти натуральные средства помогут устранить неприятные запахи и дезинфицировать стиральную машину.

– Не оставляйте влажное белье в барабане на длительное время.

Можно ли запускать стиральную машину два раза подряд?

Частая эксплуатация может навредить стиральной машине, и вот почему:

– Перегрев ключевых компонентов. При частой работе стиральной машины без перерыва происходит перегрев таких важных элементов, как нагревательный тэн, сливной насос и двигатель. Постоянная высокая нагрузка значительно сокращает срок их службы и может привести к поломке.

– Износ уплотнителей и других деталей. Резиновые уплотнители и другие детали устройства находятся под воздействием влаги и моющих средств. Частая стирка ускоряет их износ, что может привести к протечкам и другим неприятностям.

– Повышенный расход электроэнергии. Частая стирка увеличивает расход электроэнергии и, соответственно, повышает стоимость эксплуатации стиральной машины.

Каким должен быть интервал между стирками?

Мнения экспертов относительно оптимального интервала между стирками несколько разнятся. Однако большинство специалистов сходятся во мнении, что между циклами стирки необходимо делать перерыв длительностью хотя бы 20 минут, а лучше дать машинке отдохнуть полчаса.

Есть экспертное мнение, что запускать стирку можно даже не каждый день, а лишь пять раз в неделю.

Вывод

Соблюдая несложные правила эксплуатации, вы сможете продлить срок службы вашей техники и избежать многих проблем. Помните, что своевременное обслуживание и профилактика – залог долгой и беспроблемной работы стиральной машины.

Перед использованием стиральной машины изучите инструкцию. В ней содержится подробная информация о правилах эксплуатации и ухода за вашей стиральной машиной. Если у вас возникли какие-либо проблемы со стиральной машиной, обратитесь к квалифицированному специалисту.