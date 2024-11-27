  • Новость часаДолгов: Байден и миротворчество – это две противоположности
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Коррупция уничтожает энергетику Украины сильнее авиаударов
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Маск предсказал гибель пилотируемой авиации в войнах будущего
    На «Северных потоках» было заложено не менее шести взрывных устройств
    Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
    ВС России взяли под контроль снабжение ВСУ в Великой Новоселке
    Отражен массированный авиаудар ВСУ по Севастополю
    Долгов: Байден и миротворчество – это две противоположности
    На пост президента Грузии выдвинут бывший футболист владикавказской «Алании»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия тестирует новый тип политики на Востоке

    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

    0 комментариев
    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

    23 комментария
    27 ноября 2024, 12:20 • Справки

    Почему открытая дверца стиральной машины приводит к проблемам

    Почему открытая дверца стиральной машины приводит к проблемам
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Стиральная машина – незаменимый помощник в каждом доме. Но даже с такой простой техникой связаны свои нюансы. Многие из нас привыкли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки или запускать несколько циклов подряд. Однако такие привычки могут привести к серьезным поломкам и сократить срок службы вашей стиральной машины. Расскажем о причинах, по которым не рекомендуется так делать.

    Проблема 1: Провисание люка и деформация деталей

    Дверца стиральной машинки изготавливается из толстого закаленного стекла и крепится к корпусу с помощью петель. Постоянное открытое положение дверцы создает дополнительную нагрузку на петли, которые не рассчитаны на такой режим работы. В результате петли могут деформироваться, что приведет к провисанию дверцы.

    Проблема 2: Ошибки в работе устройства блокировки люка (УБЛ)

    Из-за провисания дверцы оси электронного замка и защелки люка могут не совпадать, что в свою очередь становится причиной сбоев в работе УБЛ: дверца может не закрываться плотно или вовсе заклинить. В некоторых случаях это вызывает полную блокировку стиральной машины, и помочь с решением этой проблемы можно только вызвав мастера.

    Проблема 3: Ускоренный износ уплотнительной резинки

    Внутри корпуса стиралки всегда остается некоторое количество воды. Это необходимо для смазки механизмов и предотвращения высыхания остатков порошка. При постоянном открывании дверцы влага испаряется быстрее, что приводит к пересыханию уплотнительной резинки. В результате резинка становится менее эластичной, хуже прилегает к корпусу и быстрее изнашивается. Это может привести к протечкам воды и появлению ржавчины.

    Проблема 4: Повышенный риск появления плесени и неприятных запахов

    Несмотря на то что постоянное открывание дверцы может показаться логичным способом предотвратить появление плесени, на самом деле это может привести к противоположному эффекту. Дело в том, что при открытой дверце влага испаряется неравномерно, в результате в труднодоступных местах образуется конденсат. Влажная среда благоприятна для размножения бактерий и развития плесени.

    Нужно ли оставлять открытой дверцу вертикальной стиральной машины?

    Как и в случае с фронтальными машинами, постоянное открытое положение дверцы может привести к ряду неприятных последствий:

    – Проблемы с петлями и механизмом закрывания.

    – Влага, которая остается внутри машины после стирки, может вызывать коррозию металлических деталей, особенно если дверца постоянно открыта. Это особенно актуально для стиральных машин с полыми дверцами.

    – Постоянное испарение влаги приводит к пересыханию уплотнительной резинки, что может стать причиной протечек и появления неприятных запахов.

    – В некоторых моделях открытая дверца может привести к нарушению балансировки барабана, что негативно скажется на качестве стирки и может привести к повышенной вибрации и шуму.

    Как избежать образования неприятного запаха и грибка в стиральной машине?

    Проблема эта распространенная и причиной могут становиться:

    – Остатки моющих средств и кондиционера. Частицы, которые остаются в уплотнительных резинах, барабане и других труднодоступных местах, создают благоприятную среду для размножения бактерий и грибов.

    – Частая стирка при низких температурах не позволяет эффективно удалять загрязнения и бактерии.

    – Неполное полоскание. Если стиральная машина не полощет белье достаточно тщательно, в тканях могут оставаться частицы моющих средств и грязь, что приводит к появлению неприятного запаха.

    – Редкая очистка машины. Регулярная чистка от накипи, остатков моющих средств и других загрязнений помогает предотвратить появление грибка и неприятного запаха.

    Чтобы стиралка оставалась чистой и свежей, следуйте этим рекомендациям:

    – Регулярно протирайте уплотнительную резинку влажной тряпкой с моющим средством. Особое внимание уделите складкам и углублениям, где скапливается больше всего грязи и влаги.

    – После стирки оставляйте дверцу стиральной машины приоткрытой, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию барабана и предотвратить образование конденсата.

    – Время от времени нужно вынимать лоток для моющих средств и тщательно промывать его под проточной водой. Это поможет предотвратить образование налета и размножение бактерий.

    – Раз в месяц запускайте специальный режим очистки стиральной машины или используйте специальные средства для удаления накипи и других загрязнений.

    – По возможности стирайте белье при высокой температуре (не менее 60°C). Это поможет уничтожить большинство бактерий и вирусов.

    – Не перегружайте машину бельем. Из-за этого снижается как качество стирки, так и появляются последствия в виде неприятных запахов.

    – Очищайте фильтр сливного насоса от мусора и ворса. Это поможет предотвратить засорение и улучшить работу стиральной машины.

    Дополнительные советы:

    – Используйте кондиционер для белья с антибактериальным эффектом.

    – Добавляйте в барабан во время стирки небольшое количество соды или уксуса. Эти натуральные средства помогут устранить неприятные запахи и дезинфицировать стиральную машину.

    – Не оставляйте влажное белье в барабане на длительное время.

    Можно ли запускать стиральную машину два раза подряд?

    Частая эксплуатация может навредить стиральной машине, и вот почему:

    – Перегрев ключевых компонентов. При частой работе стиральной машины без перерыва происходит перегрев таких важных элементов, как нагревательный тэн, сливной насос и двигатель. Постоянная высокая нагрузка значительно сокращает срок их службы и может привести к поломке.

    – Износ уплотнителей и других деталей. Резиновые уплотнители и другие детали устройства находятся под воздействием влаги и моющих средств. Частая стирка ускоряет их износ, что может привести к протечкам и другим неприятностям.

    – Повышенный расход электроэнергии. Частая стирка увеличивает расход электроэнергии и, соответственно, повышает стоимость эксплуатации стиральной машины.

    Каким должен быть интервал между стирками?

    Мнения экспертов относительно оптимального интервала между стирками несколько разнятся. Однако большинство специалистов сходятся во мнении, что между циклами стирки необходимо делать перерыв длительностью хотя бы 20 минут, а лучше дать машинке отдохнуть полчаса.

    Есть экспертное мнение, что запускать стирку можно даже не каждый день, а лишь пять раз в неделю.

    Вывод

    Соблюдая несложные правила эксплуатации, вы сможете продлить срок службы вашей техники и избежать многих проблем. Помните, что своевременное обслуживание и профилактика – залог долгой и беспроблемной работы стиральной машины.

    Перед использованием стиральной машины изучите инструкцию. В ней содержится подробная информация о правилах эксплуатации и ухода за вашей стиральной машиной. Если у вас возникли какие-либо проблемы со стиральной машиной, обратитесь к квалифицированному специалисту.

    Главное
    Доллар на Форекс превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года
    Киев запросил в пользование здание бывшего консульства России в Познани
    МИД пообещал ответить на закрытие бюро Первого канала в Германии
    По подозрению в госизмене в Москве арестованы два человека
    Названа возможная причина взрыва автомобиля в Подмосковье
    Правнучка летчика Чкалова скрылась за границей
    Главный скуф России прокомментировал попадание мема в тройку слов года

    Три сценария торговой войны Трампа с Китаем

    Избранный президент США Дональд Трамп предпринял атаку на соседей – Мексику и Канаду, а еще, конечно, на своего основного экономического противника – Китай. Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из этих стран. Эксперты называют три варианта развития торговой войны между США и Китаем. Самый жесткий вариант неминуемо приведет к мировому кризису. Как это повлияет на Россию и российскую валюту? Подробности

    Перейти в раздел

    Британского шпиона раскрыли анкетные данные

    Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ заявила об участии британца в разведывательно-подрывной деятельности против России, а при въезде он указал о себе ложные данные. Несколько месяцев назад по обвинению в шпионаже страну покинули еще несколько британских дипломатов. Как отмечают эксперты, значительная часть сотрудников посольства традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». Подробности

    Перейти в раздел

    Почему украинцы выбирают жизнь в России

    Украинские политики и чиновники возмущены – уехавшие в свое время из зоны боевых действий граждане страны массово возвращаются домой. То есть на территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации. Однако винить за это киевский режим может только себя: Украина фактически бросила переселенцев – в отличие от России. Подробности

    Перейти в раздел

    Коррупция уничтожает энергетику Украины сильнее авиаударов

    Киев не смог возвести бетонные бункеры для защиты энергетической инфраструктуры Украины. По данным британской прессы, часть денег, выделенных на проект, попросту разворовали. Теперь же в стране выведено из строя порядка 80% объектов энергетики. Эти же цифры называл и Владимир Зеленский. Впрочем, эксперты сомневаются в том, что такого рода укрытия вообще можно было построить, и считают, что Банковая вновь недоговаривает. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............