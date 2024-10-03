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    3 октября 2024, 19:10 • Справки

    Как получить пособие на погребение: размер выплат и кому они положены

    Как получить пособие на погребение: размер выплат и кому они положены
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Потеря близкого человека – тяжелое испытание, которое сопровождается множеством организационных вопросов, в том числе и финансовых. В такой непростой период государство предусматривает определенную поддержку, предоставляя возможность получить пособие на погребение. Это денежная компенсация, которая помогает частично покрыть расходы на организацию похорон.

    Кто может получить пособие на погребение

    Такое право получают граждане, которые взяли на себя организацию похорон, независимо от степени родства с умершим. Это может быть супруг(а), родственник, друг или даже соседи. Главное условие – заявитель из собственных средств оплатил услуги по погребению человека.

    Основные виды компенсаций на погребение:

    – Пособие на погребение

    Речь идет о фиксированной сумме, которую от государства получает один из членов семьи умершего или другое лицо, взявшее на себя организацию похорон. Независимо от того, кто именно оплачивал услуги ритуального агентства, пособие назначается только один раз.

    – Компенсация затрат на похороны

    В отличие от пособия, которое является фиксированной суммой, компенсация представляет собой возмещение фактически понесенных расходов на погребение. Эти выплаты положены в отдельных случаях, чаще всего когда речь идет о, например, военнослужащих, ветеранах боевых действий, а также в случае смерти в результате несчастного случая на производстве. При этом у данной выплаты также есть обозначенный предел – больше максимальной суммы вернуть не удастся.

    – Компенсация за памятник

    Как правило, она предоставляется отдельным категориям граждан, таким как военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, погибшие при исполнении служебных обязанностей.

    – Дополнительные выплаты

    Помимо указанных выше видов компенсаций, в некоторых случаях могут предоставляться допвыплаты. Например, если умерший был единственным кормильцем в семье, родственники получат дополнительные выплаты.

    Размер пособия на погребение

    В нашей стране есть законодательно закрепленное понятие – гарантированный перечень услуг по погребению. В него входят: приобретение гроба и вещей, необходимых для похорон; перевозка покойного до кладбища (или крематория); захоронение (кремация); оформление документов о погребении. Для получения выплаты нужно обратиться в отделение СФР со справкой из загса.

    Предельный размер пособия, которое выплачивается на федеральном уровне, на 2024 год составляет почти 8,4 тыс. рублей. В эту сумму входит стоимость услуг из списка гарантированных. Ежегодно выплаты индексируются.

    Есть районные коэффициенты, которые действуют в северных регионах нашей страны или в труднодоступных областях, засушливой местности. Там федеральное пособие на погребение увеличивается на 20–100%.

    Региональные пособия на погребение

    Помимо федерального пособия на погребение, которое выплачивается на всей территории России, многие регионы устанавливают свои дополнительные выплаты, чтобы поддержать граждан в трудный жизненный период. Условия получения такого пособия, а также то, в каком размере будут осуществляться выплаты, определяется законодательством соответствующего региона. Зависит это от финансовых возможностей самого региона, а также от социальной политики, которую проводит его руководство. В ряде регионов допвыплаты предоставляются только определенным категориям граждан, например, малоимущим, ветеранам, пенсионерам.

    Чтобы узнать о наличии и размере регионального пособия на погребение в вашем регионе, необходимо обратиться в территориальный орган СФР.

    Региональные пособия на погребение являются дополнительной мерой социальной поддержки и могут существенно облегчить финансовое бремя, связанное с организацией похорон.

    Когда положено пособие на погребение

    Соцвыплату могут получить граждане в связи с кончиной близкого человека. Однако не все случаи дают право на получение такого пособия. Давайте разберемся подробнее, в каких ситуациях можно рассчитывать на выплату.

    Основные категории граждан, после смерти которых близкие могут оформить выплату для организации похорон:

    – Неработающие пенсионеры могут рассчитывать, что после их кончины близкие получат пособие. Размер этой выплаты может быть увеличен за счет региональных коэффициентов. Так, на захоронение пенсионера с московской пропиской дополнительно выделяется 14,6 тыс. рублей.

    – Если умерший гражданин перед кончиной имел официальное трудоустройство (в том числе это касается работающих пенсионеров), то пособие выплачивается через работодателя. В противном случае обращаться нужно в органы соцзащиты.

    – Участники Великой Отечественной войны и инвалиды. Если инвалидность получена в результате лучевой болезни или во время катастроф, то выплаты будут повышенные. Так, в Москве на похороны ветерана ВОВ можно получить до 42,5 тыс. рублей.

    – Военнослужащие и военные пенсионеры. На их похороны положены компенсационные выплаты, размер которых зависит от региона проживания. Потребуется предоставить чеки об оплате погребальных услуг, однако установлен максимальный размер компенсации, который в Москве и Петербурге составляет около 33 тыс. рублей, а в остальных российских регионах – чуть меньше 24 тыс. рублей.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, какие льготы и выплаты может получить семья погибшего участника СВО.

    – В случае смерти ребенка или подростка пособие положено родителям или опекунам. Если у ребенка была московская прописка, власти столицы выплатят дополнительно 14,6 тыс. рублей.

    – Мертворожденный ребенок – назначается пособие на погребение, если срок беременности превышал 154 дня (22 недели).

    Какое положено пособие в случае смерти пенсионера

    Для получения выплаты может потребоваться подтверждение, что покойный являлся пенсионером. Обычно для этого достаточно трудовой книжки.

    Кроме того, близкие родственники могут получить начисленную пенсию умершего за текущий месяц, если выплата так и не была им получена. Обратившись с заявлением в срок до шести месяцев со дня кончины пенсионера, эти выплаты можно получить отдельно от наследства. Документы (заявление и заверенная копия свидетельства о смерти пенсионера) подаются в отделение СФР. Заявителю потребуется подтвердить родство с умершим.

    Куда обращаться за пособием на погребение

    1. Работодатель

    Обращаться следует по месту последней работы умершего гражданина. Если же речь идет о смерти несовершеннолетнего, то родители и опекуны могут обратиться в отдел кадров на своей работе, чтобы получить пособие на ребенка.

    Важно: работодатель не оплачивает пособие из своих средств. Расходы возмещаются СФР.

    2. Территориальный орган СФР

    В случае если выплату собираются получить с целью организации похорон пенсионера, то заявление подается в отдел СФР, где умерший получал пенсию.

    Если умерший не работал и не получал пенсию, обращаться нужно в СФР по месту жительства.

    Туда же нужно обращаться, если умерший занимался предпринимательством (оформлен как ИП) или работал по самозанятости, а также если речь идет о мертворожденном ребенке.

    3. Военкомат или ведомственный пенсионный отдел – в случае с военнослужащими и пенсионерами, работавшими в правоохранительных органах.

    Обращаться за пособием советуют как можно раньше.

    Что такое бесплатные похороны

    Речь идет о комплексе ритуальных услуг, который государство предоставляет за счет бюджетных средств. Как правило, они предназначены для тех, у кого нет родных, близких или друзей, готовых взять на себя организационные вопросы.

    Организацией бесплатных похорон занимается специальная служба, которая действует в каждом регионе. Наделять соответствующим статусом организацию может муниципалитет, а оплата ее работы производится из средств государственного бюджета. Когда человека хоронят бесплатно, пособие на погребение не выплачивается.

    Эта служба выполняет ряд функций:

    – обнаружение неопознанных тел;

    – организация похорон: решаются все вопросы – от транспортировки тела до захоронения;

    – оформление необходимой документации, связанной с погребением.

    Перечень услуг, предоставляемых в рамках бесплатных похорон, может варьироваться в зависимости от региона, однако, как правило, включает в себя:

    – гроб: простой из недорогих материалов;

    – одежда для погребения: минимальный необходимый набор;

    – транспортировка тела в морг и на кладбище;

    – предоставление места на общем кладбище.

    По закону такие специализированные службы должны хоронить бесплатно любого гражданина, если за их услугами обратились. И речь не обязательно должна идти только об одиноких гражданах или неопознанных лицах. В таком случае служба ограничит выполнение своих обязанностей суммой выплаты на погребение – не будет установлен памятник, ограда, не включается также обустройство могилы.

    Для получения бесплатных похорон, как правило, требуется предоставить документы, подтверждающие смерть человека и отсутствие у него родственников, готовых оплатить похороны.

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