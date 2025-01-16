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Какие долги спишут участникам СВО
Российские власти продолжают принимать меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Одним из последних нововведений стала возможность для бойцов СВО списать часть долгов. Разберемся, какие именно кредиты могут быть аннулированы и какие условия для этого необходимо соблюсти.
Списание кредитных обязательств
Участники спецоперации и их родные с декабря 2024 года получили возможность списания части накопленных долгов. Ключевые условия для списания:
– Участие в СВО. Лицо должно быть мобилизовано или заключить контракт на службу в ВС РФ до 1 декабря 2024 года. Минимальный срок контракта составляет один год.
– Одно из перечисленных событий: вступивший в силу судебный акт о взыскании долгов, выдача исполнительного документа банку или МФО, возбуждение исполнительного производства. Все это – в срок до 1 декабря 2024 года.
Какую сумму долга может списать участник СВО?
Предусмотренная законодательством сумма долга, которую военнослужащему спишут за участие в СВО, будет составлять не более 10 млн рублей.
Какие долги не спишут?
Важно отметить, что списание долгов не распространяется на:
– Алименты: обязательства перед несовершеннолетними детьми или престарелыми родителями останутся в силе.
– Возмещение вреда жизни или здоровью: если долг связан с причинением вреда другому человеку, он не подлежит списанию.
– Коррупционные правонарушения: долги, возникшие в результате подобных действий, также не списываются.
Кредитные каникулы по потребительским кредитам для участников СВО
Помимо списания 10 млн рублей долгов действует и другая поддержка бойцов СВО в части кредитной нагрузки – российские военнослужащие могут получить кредитные каникулы, в период которых не будут начисляться проценты по взятым потребительским кредитам.
Суть нововведения
Согласно новому закону, участники СВО освобождаются от уплаты процентов по потребкредитам на весь период прохождения службы и еще 180 дней после ее завершения (раньше этот срок составлял 30 дней, но в конце 2024 года новым законом этот период был расширен до полугода). Это означает, что в течение этого периода военнослужащие будут вносить только основную сумму долга, а начисление процентов будет приостановлено. Часть недополученных банком доходов возмещается государством.
Почему это важно?
– Снижение финансовой нагрузки. Отмена процентов позволяет значительно снизить ежемесячные платежи по кредиту, что особенно важно для семей военнослужащих.
– Стимулирование участия в СВО. Такая мера поддержки может стать дополнительным стимулом для граждан принимать участие в специальной военной операции, обеспечивая им финансовую стабильность.
– Защита от недобросовестных кредиторов. Закон призван защитить военнослужащих от необоснованных начислений процентов и штрафов, а также от возможных судебных разбирательств.
Как это работает?
– Автоматическое применение. Банки обязаны самостоятельно идентифицировать клиентов, являющихся участниками СВО, и приостановить начисление процентов по их кредитам.
– Уведомление заемщиков. Банки должны в течение 10 дней уведомить заемщиков о приостановлении начисления процентов и предоставить новый график платежей.
– Возврат переплаченных процентов. Если заемщик уже успел оплатить проценты за период кредитных каникул, банк обязан вернуть ему эти средства или зачесть их в счет основного долга.
На какие кредиты можно оформить каникулы?
Льгота распространяется на все виды потребительского кредитования, в том числе автокредиты, кредиты наличными и кредитные карты. Исключение составляют ипотечные кредиты и кредиты, выданные до вступления в силу закона о кредитных каникулах.
Кто может воспользоваться?
– Участники СВО – как мобилизованные, так и контрактники.
– Члены семей военнослужащих: супруги, родители, дети и другие близкие родственники.
Другие меры поддержки
Помимо списания долгов и кредитных каникул, участники СВО и их семьи имеют право на ряд других льгот:
– Сохранение рабочего места.
– Денежное довольствие. Участники СВО получают денежное довольствие в соответствии с законодательством.
– Страховые выплаты. При наступлении страхового случая участники СВО имеют право на страховые выплаты.
– Региональные меры поддержки. Многие регионы России предоставляют дополнительные меры поддержки участникам СВО и их семьям.
Что делать, если не можешь платить по кредиту: основные рекомендации
Появление просрочек по кредиту – ситуация неприятная, но вполне решаемая. Главное – не паниковать и предпринять необходимые меры. Важно вовремя сообщить банку о проблемах, чтобы:
– Сохранить кредитную историю.
– Получить возможность договориться о реструктуризации. Банк заинтересован в том, чтобы вы погасили долг, поэтому он готов идти навстречу и предлагать различные варианты решения проблемы.
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– Предотвращение негативных последствий. Просрочки могут привести к начислению пеней и штрафов, передаче долга коллекторам или судебным разбирательствам.
Как договориться с банком о реструктуризации кредита?
– Свяжитесь с банком. Позвоните на горячую линию или посетите отделение банка. Объясните ситуацию и выразите готовность сотрудничать.
– Соберите документы. Подготовьте документы, подтверждающие вашу финансовую ситуацию (справка о доходах, больничный лист, справка о потере работы и т. д.).
– Обсудите варианты. Вместе с представителем банка обсудите возможные варианты решения проблемы. Это может быть как отсрочка платежей, так и предоставление кредитных каникул. Банк может дать заемщику время, чтобы встать на ноги и вернуться к дисциплинированному исполнению своих обязательств.
– Изменение графика платежей. Срок кредита могут растянуть по времени, что позволит уменьшить ежемесячный платеж.
– Рефинансирование. Перекредитование на более выгодных условиях через другую кредитную организацию.
– Заключите соглашение. Если вы договорились о реструктуризации, заключите дополнительное соглашение к кредитному договору.
Что делать, если банк отказывается идти навстречу?
– Обратиться в службу финансового омбудсмена. Это независимый орган, который помогает разрешать споры между потребителями финансовых услуг и кредитными организациями.
– Подать жалобу в Центральный банк. Центральный банк осуществляет надзор за деятельностью банков и может оказать содействие в разрешении спора.
– Обратиться в суд. В случае, если вы считаете, что действия банка незаконны, вы можете обратиться в суд.
Важно помнить: Чем раньше вы обратитесь в банк, тем больше шансов на успешное решение проблемы. Не откладывайте визит к кредитору до последнего момента.
Заключение
Принятие мер по списанию долгов и предоставлению кредитных каникул является важным шагом в поддержке участников специальной военной операции и их семей. Эти меры направлены на облегчение финансового бремени военных и создание для них более комфортных условий жизни.