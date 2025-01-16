Какие долги спишут участникам СВО

Списание кредитных обязательств

Участники спецоперации и их родные с декабря 2024 года получили возможность списания части накопленных долгов. Ключевые условия для списания:

– Участие в СВО. Лицо должно быть мобилизовано или заключить контракт на службу в ВС РФ до 1 декабря 2024 года. Минимальный срок контракта составляет один год.

– Одно из перечисленных событий: вступивший в силу судебный акт о взыскании долгов, выдача исполнительного документа банку или МФО, возбуждение исполнительного производства. Все это – в срок до 1 декабря 2024 года.

Какую сумму долга может списать участник СВО?

Предусмотренная законодательством сумма долга, которую военнослужащему спишут за участие в СВО, будет составлять не более 10 млн рублей.

Какие долги не спишут?

Важно отметить, что списание долгов не распространяется на:

– Алименты: обязательства перед несовершеннолетними детьми или престарелыми родителями останутся в силе.

– Возмещение вреда жизни или здоровью : если долг связан с причинением вреда другому человеку, он не подлежит списанию.

– Коррупционные правонарушения: долги, возникшие в результате подобных действий, также не списываются.

Кредитные каникулы по потребительским кредитам для участников СВО

Помимо списания 10 млн рублей долгов действует и другая поддержка бойцов СВО в части кредитной нагрузки – российские военнослужащие могут получить кредитные каникулы, в период которых не будут начисляться проценты по взятым потребительским кредитам.

Суть нововведения

Согласно новому закону, участники СВО освобождаются от уплаты процентов по потребкредитам на весь период прохождения службы и еще 180 дней после ее завершения (раньше этот срок составлял 30 дней, но в конце 2024 года новым законом этот период был расширен до полугода). Это означает, что в течение этого периода военнослужащие будут вносить только основную сумму долга, а начисление процентов будет приостановлено. Часть недополученных банком доходов возмещается государством.

Почему это важно?

– Снижение финансовой нагрузки. Отмена процентов позволяет значительно снизить ежемесячные платежи по кредиту, что особенно важно для семей военнослужащих.

– Стимулирование участия в СВО . Такая мера поддержки может стать дополнительным стимулом для граждан принимать участие в специальной военной операции, обеспечивая им финансовую стабильность.

– Защита от недобросовестных кредиторов . Закон призван защитить военнослужащих от необоснованных начислений процентов и штрафов, а также от возможных судебных разбирательств.

Как это работает?

– Автоматическое применение . Банки обязаны самостоятельно идентифицировать клиентов, являющихся участниками СВО, и приостановить начисление процентов по их кредитам.

– Уведомление заемщиков . Банки должны в течение 10 дней уведомить заемщиков о приостановлении начисления процентов и предоставить новый график платежей.

– Возврат переплаченных процентов . Если заемщик уже успел оплатить проценты за период кредитных каникул, банк обязан вернуть ему эти средства или зачесть их в счет основного долга.

На какие кредиты можно оформить каникулы?

Льгота распространяется на все виды потребительского кредитования, в том числе автокредиты, кредиты наличными и кредитные карты. Исключение составляют ипотечные кредиты и кредиты, выданные до вступления в силу закона о кредитных каникулах.

Кто может воспользоваться?

– Участники СВО – как мобилизованные, так и контрактники.

– Члены семей военнослужащих: супруги, родители, дети и другие близкие родственники.

Другие меры поддержки

Помимо списания долгов и кредитных каникул, участники СВО и их семьи имеют право на ряд других льгот:

– Сохранение рабочего места.

– Денежное довольствие. Участники СВО получают денежное довольствие в соответствии с законодательством.

– Страховые выплаты. При наступлении страхового случая участники СВО имеют право на страховые выплаты.

– Региональные меры поддержки. Многие регионы России предоставляют дополнительные меры поддержки участникам СВО и их семьям.

Что делать, если не можешь платить по кредиту: основные рекомендации

Появление просрочек по кредиту – ситуация неприятная, но вполне решаемая. Главное – не паниковать и предпринять необходимые меры. Важно вовремя сообщить банку о проблемах, чтобы:

– Сохранить кредитную историю.

– Получить возможность договориться о реструктуризации. Банк заинтересован в том, чтобы вы погасили долг, поэтому он готов идти навстречу и предлагать различные варианты решения проблемы.

– Предотвращение негативных последствий. Просрочки могут привести к начислению пеней и штрафов, передаче долга коллекторам или судебным разбирательствам.

Как договориться с банком о реструктуризации кредита?

– Свяжитесь с банком . Позвоните на горячую линию или посетите отделение банка. Объясните ситуацию и выразите готовность сотрудничать.

– Соберите документы . Подготовьте документы, подтверждающие вашу финансовую ситуацию (справка о доходах, больничный лист, справка о потере работы и т. д.).

– Обсудите варианты . Вместе с представителем банка обсудите возможные варианты решения проблемы. Это может быть как отсрочка платежей, так и предоставление кредитных каникул. Банк может дать заемщику время, чтобы встать на ноги и вернуться к дисциплинированному исполнению своих обязательств.

– Изменение графика платежей . Срок кредита могут растянуть по времени, что позволит уменьшить ежемесячный платеж.

– Рефинансирование . Перекредитование на более выгодных условиях через другую кредитную организацию.

– Заключите соглашение . Если вы договорились о реструктуризации, заключите дополнительное соглашение к кредитному договору.

Что делать, если банк отказывается идти навстречу?

– Обратиться в службу финансового омбудсмена . Это независимый орган, который помогает разрешать споры между потребителями финансовых услуг и кредитными организациями.

– Подать жалобу в Центральный банк . Центральный банк осуществляет надзор за деятельностью банков и может оказать содействие в разрешении спора.

– Обратиться в суд . В случае, если вы считаете, что действия банка незаконны, вы можете обратиться в суд.

Важно помнить: Чем раньше вы обратитесь в банк, тем больше шансов на успешное решение проблемы. Не откладывайте визит к кредитору до последнего момента.

Заключение

Принятие мер по списанию долгов и предоставлению кредитных каникул является важным шагом в поддержке участников специальной военной операции и их семей. Эти меры направлены на облегчение финансового бремени военных и создание для них более комфортных условий жизни.