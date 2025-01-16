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    16 января 2025, 16:30 • Справки

    Какие долги спишут участникам СВО

    Какие долги спишут участникам СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Российские власти продолжают принимать меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Одним из последних нововведений стала возможность для бойцов СВО списать часть долгов. Разберемся, какие именно кредиты могут быть аннулированы и какие условия для этого необходимо соблюсти.

    Списание кредитных обязательств

    Участники спецоперации и их родные с декабря 2024 года получили возможность списания части накопленных долгов. Ключевые условия для списания:

    Участие в СВО. Лицо должно быть мобилизовано или заключить контракт на службу в ВС РФ до 1 декабря 2024 года. Минимальный срок контракта составляет один год.

    Одно из перечисленных событий: вступивший в силу судебный акт о взыскании долгов, выдача исполнительного документа банку или МФО, возбуждение исполнительного производства. Все это – в срок до 1 декабря 2024 года.

    Какую сумму долга может списать участник СВО?

    Предусмотренная законодательством сумма долга, которую военнослужащему спишут за участие в СВО, будет составлять не более 10 млн рублей.

    Какие долги не спишут?

    Важно отметить, что списание долгов не распространяется на:

    Алименты: обязательства перед несовершеннолетними детьми или престарелыми родителями останутся в силе.

    Возмещение вреда жизни или здоровью: если долг связан с причинением вреда другому человеку, он не подлежит списанию.

    Коррупционные правонарушения: долги, возникшие в результате подобных действий, также не списываются.

    Кредитные каникулы по потребительским кредитам для участников СВО

    Помимо списания 10 млн рублей долгов действует и другая поддержка бойцов СВО в части кредитной нагрузки – российские военнослужащие могут получить кредитные каникулы, в период которых не будут начисляться проценты по взятым потребительским кредитам.

    Суть нововведения

    Согласно новому закону, участники СВО освобождаются от уплаты процентов по потребкредитам на весь период прохождения службы и еще 180 дней после ее завершения (раньше этот срок составлял 30 дней, но в конце 2024 года новым законом этот период был расширен до полугода). Это означает, что в течение этого периода военнослужащие будут вносить только основную сумму долга, а начисление процентов будет приостановлено. Часть недополученных банком доходов возмещается государством.

    Почему это важно?

    Снижение финансовой нагрузки. Отмена процентов позволяет значительно снизить ежемесячные платежи по кредиту, что особенно важно для семей военнослужащих.

    Стимулирование участия в СВО. Такая мера поддержки может стать дополнительным стимулом для граждан принимать участие в специальной военной операции, обеспечивая им финансовую стабильность.

    Защита от недобросовестных кредиторов. Закон призван защитить военнослужащих от необоснованных начислений процентов и штрафов, а также от возможных судебных разбирательств.

    Как это работает?

    Автоматическое применение. Банки обязаны самостоятельно идентифицировать клиентов, являющихся участниками СВО, и приостановить начисление процентов по их кредитам.

    Уведомление заемщиков. Банки должны в течение 10 дней уведомить заемщиков о приостановлении начисления процентов и предоставить новый график платежей.

    Возврат переплаченных процентов. Если заемщик уже успел оплатить проценты за период кредитных каникул, банк обязан вернуть ему эти средства или зачесть их в счет основного долга.

    На какие кредиты можно оформить каникулы?

    Льгота распространяется на все виды потребительского кредитования, в том числе автокредиты, кредиты наличными и кредитные карты. Исключение составляют ипотечные кредиты и кредиты, выданные до вступления в силу закона о кредитных каникулах.

    Кто может воспользоваться?

    Участники СВО – как мобилизованные, так и контрактники.

    Члены семей военнослужащих: супруги, родители, дети и другие близкие родственники.

    Другие меры поддержки

    Помимо списания долгов и кредитных каникул, участники СВО и их семьи имеют право на ряд других льгот:

    Сохранение рабочего места.

    Денежное довольствие. Участники СВО получают денежное довольствие в соответствии с законодательством.

    Страховые выплаты. При наступлении страхового случая участники СВО имеют право на страховые выплаты.

    Региональные меры поддержки. Многие регионы России предоставляют дополнительные меры поддержки участникам СВО и их семьям.

    Что делать, если не можешь платить по кредиту: основные рекомендации

    Появление просрочек по кредиту – ситуация неприятная, но вполне решаемая. Главное – не паниковать и предпринять необходимые меры. Важно вовремя сообщить банку о проблемах, чтобы:

    – Сохранить кредитную историю.

    – Получить возможность договориться о реструктуризации. Банк заинтересован в том, чтобы вы погасили долг, поэтому он готов идти навстречу и предлагать различные варианты решения проблемы.

    – Предотвращение негативных последствий. Просрочки могут привести к начислению пеней и штрафов, передаче долга коллекторам или судебным разбирательствам.

    Как договориться с банком о реструктуризации кредита?

    Свяжитесь с банком. Позвоните на горячую линию или посетите отделение банка. Объясните ситуацию и выразите готовность сотрудничать.

    Соберите документы. Подготовьте документы, подтверждающие вашу финансовую ситуацию (справка о доходах, больничный лист, справка о потере работы и т. д.).

    Обсудите варианты. Вместе с представителем банка обсудите возможные варианты решения проблемы. Это может быть как отсрочка платежей, так и предоставление кредитных каникул. Банк может дать заемщику время, чтобы встать на ноги и вернуться к дисциплинированному исполнению своих обязательств.

    Изменение графика платежей. Срок кредита могут растянуть по времени, что позволит уменьшить ежемесячный платеж.

    Рефинансирование. Перекредитование на более выгодных условиях через другую кредитную организацию.

    Заключите соглашение. Если вы договорились о реструктуризации, заключите дополнительное соглашение к кредитному договору.

    Что делать, если банк отказывается идти навстречу?

    Обратиться в службу финансового омбудсмена. Это независимый орган, который помогает разрешать споры между потребителями финансовых услуг и кредитными организациями.

    Подать жалобу в Центральный банк. Центральный банк осуществляет надзор за деятельностью банков и может оказать содействие в разрешении спора.

    Обратиться в суд. В случае, если вы считаете, что действия банка незаконны, вы можете обратиться в суд.

    Важно помнить: Чем раньше вы обратитесь в банк, тем больше шансов на успешное решение проблемы. Не откладывайте визит к кредитору до последнего момента.

    Заключение

    Принятие мер по списанию долгов и предоставлению кредитных каникул является важным шагом в поддержке участников специальной военной операции и их семей. Эти меры направлены на облегчение финансового бремени военных и создание для них более комфортных условий жизни.

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